Huawei Digital Finance wraz z partnerami błyszczy na SFF 2025, napędzając inteligentną transformację globalnych finansów

SINGAPUR, 17 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów Singapore FinTech Festival 2025 (SFF 2025) Jason Cao, dyrektor generalny Huawei Digital Finance BU wygłosił przemówienie pod hasłem „Beyond Digital: Towards AI-Infused Finance (Więcej niż cyfryzacja: w kierunku finansów opartych na AI)". Podkreślił innowacje Huawei w zakresie agentów opartych o scenariusze, platform AI, platform danych i wiedzy oraz infrastruktury, które odpowiadają na kluczowe wyzwania związane z wdrażaniem sztucznej inteligencji w finansach. Wykorzystując systemowe możliwości w zakresie inżynierii, Huawei dąży do wsparcia instytucji finansowych w zakresie szybkiej inteligentnej transformacji.

Cao zauważył: „Era inteligencji będzie charakteryzować się hiperpersonalizacją. AI w finansach osiągnęła najważniejszy etap, w którym kluczowa jest głęboka integracja z podstawowymi procesami produkcyjnymi i scenariuszami biznesowymi, gdzie może generować realną wartość biznesową. Aby zdobyć przewagę konkurencyjną w nadchodzącej dekadzie, instytucje finansowe powinny wykorzystać AI do przeprowadzenia strukturalnej transformacji swoich procesów pracy".

W ciągu ostatniej dekady cyfryzacja finansów wyeliminowała bariery czasu i odległości, jednak wciąż funkcjonowała zgodnie z zasadą 80/20 - 80% zasobów służyło 20% kluczowych użytkowników. W nadchodzącej dekadzie AI spopularyzuje model „jeden człowiek, jeden zespół", umożliwiając każdej osobie korzystanie z możliwości całego zespołu dzięki superasystentom AI będącym głównym portalem usługowym. „Przyszłe usługi finansowe będą ewoluować od bezpośredniego rekomendowania produktów jednostkom, do kierowania ich do osobistych superasystentów. Ci, którzy poprowadzą tę zmianę i zaoferują hiperpersonalizowane usługi, zyskają przewagę" - podkreślił Cao. Dodał, że napędzana przez AI transformacja strukturalna obejmie wszystkie aspekty, w tym modele usług finansowych, modele współpracy, decyzje dotyczące ryzyka i infrastrukturę.

Budowanie czterowarstwowego systemowego rozwiązania dla inteligencji we wszystkich scenariuszach

Cao przedstawił dwie ścieżki, które globalne instytucje finansowe wybierają w celu rozwijania natywnych aplikacji AI: Duże instytucje tworzą matrycę agentów, zapewniając AI asystenta dla każdej roli i zaufanego doradcę AI dla każdego klienta; małe i średnie instytucje koncentrują się na scenariuszach o wysokiej wartości, takich jak kredyty, wdrażając agentów w szybki sposób, aby uzyskać inteligentne procesy. Do tej pory Huawei pomógł globalnym klientom finansowym wdrożyć ponad 500 zastosowań AI, obejmujących biuro, operacje, marketing, zarządzanie ryzykiem i obsługę klienta. Pomaga to klientom zwiększać efektywność wewnętrzną, dostarczać większą wartość końcowym użytkownikom i przechodzić od pojedynczych scenariuszy do systemowych, kompleksowych rozwiązań.

Huawei umieścił swoją inteligentną platformę obliczeniową w centrum systemowego rozwiązania obejmującego moc obliczeniową, platformy, inżynierię i scenariusze. Aby sprostać wymaganiom wysokiej równoczesności i niskich opóźnień w wnioskowaniu AI, Huawei opracował wiodącą platformę obliczeniową. Jest ona fundamentem do zarządzania danymi AI w całym przedsiębiorstwie poprzez zunifikowaną platformę wiedzy i danych, zintegrowaną z platformami agentów finansowych i praktykami w inżynierii danych i modeli - tworząc zamkniętą pętlę end-to-end (E2E) kompleksowych możliwości AI. Współpracując z globalnymi partnerami ekosystemu, Huawei uwalnia pełen potencjał techniczny, aby przyspieszyć wdrożenie AI w scenariuszach o wysokiej wartości.

W zakresie scenariusza inteligentnej bankowości mobilnej, Huawei i jeden z wiodących chińskich banków wspólnie opracowali architekturę inteligentnej mobilnej usługi nowej generacji. Architektura oparta na inteligentnej infrastrukturze obliczeniowej i platformach AI wykorzystuje hierarchiczną współpracę wieloagentową, długoterminową pamięć oraz optymalizację wydajności sprzętu i oprogramowania E2E. Dzięki temu osiągnięto dokładność rozpoznawania intencji powyżej 90% i opóźnienia zaledwie 1,2 sekundy, pomagając bankowi przejść od obsługi reaktywnej do proaktywnej.

W przyszłości Huawei będzie nadal koncentrować się na swojej czołowej platformie obliczeniowej, systemowym zasobie wiedzy inżynieryjnej AI, strukturalnym rozwoju ekosystemu oraz nowych modelach współtworzenia z klientami i partnerami.

Inicjatywy te wzmocnią zaangażowanie klientów, poprawią zarządzanie ryzykiem i przyspieszą transformację biznesową E2E, jeszcze głębiej osadzając aplikacje AI oparte na wartości w sektorze finansowym i wspierając instytucje finansowe w skutecznym wdrażaniu AI.

Współpraca z kolejnymi partnerami RongHai w celu stworzenia nowego ekosystemu AI dla finansów

Podczas wydarzenia Huawei, wraz z trzema partnerami RongHai - Neuxnet, Speakly AI i TrustDecision - podpisał strategiczne umowy o współpracy z czołową saudyjską instytucją finansową Atmaal. Sieć partnerów programu Ronghai Huawei nadal się rozwijała, przyjmując trzech nowych członków: CMA, oferującą stabilne usługi płatnicze dla banków centralnych na całym świecie; Instadesk, zapewniającą inteligentne połączenia wychodzące i możliwości marketingowe; MagicEngine, dostarczającą rozwój modeli, wnioskowanie i usługi dla instytucji finansowych. Coraz więcej cenionych partnerów w zakresie rozwiązań finansowych przyspiesza globalną współpracę z Huawei.

Poprzez program Ronghai, Huawei dąży do współtworzenia z globalnymi partnerami „sześcioklasowego klastra możliwości", aby systemowo budować ekosystem AI w całym procesie produkcji finansowej. Obejmuje to rozwój modeli, inżynierię agentów, bazy wiedzy branżowej i aplikacje scenariuszowe, przy jednoczesnej optymalizacji efektywności wdrażania AI poprzez synergię sprzętu i oprogramowania E2E.

W miarę przejścia branży finansowej od cyfryzacji do transformacji cyfrowej i inteligentnej, Huawei będzie nadal wzmacniać innowacje we współpracy z klientami i partnerami, koncentrując się na przekształcaniu przepływów pracy w finansach i rozwijaniu ekosystemu. Te działania umożliwią AI wyjście poza technologiczną funkcję wspomagającą i przyczynią się do znaczącej poprawy produktywności, otwierając nowy rozdział w dziedzinie inteligentnych finansów.

