A Huawei lançou uma solução global de serviços públicos inteligentes para acelerar a transformação inteligente dos serviços públicos e da governança municipal

BARCELONA, Espanha, 6 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a unidade de negócios (BU) de digitalização de serviços públicos governamentais da Huawei (doravante denominada "GPSD") realizou com sucesso uma série de eventos profissionais, incluindo o encontro global de serviços públicos com IA, a mesa-redonda nacional sobre modelos de base e palestras abertas, para discutir o futuro do mundo inteligente com clientes e parceiros globais. Durante o evento, a Huawei lançou a Solução Global de Serviços Públicos Inteligentes para acelerar a transformação inteligente dos serviços públicos e da governança municipal.

Na Cúpula Global de IA+ no Serviço Público, Jason Slater, Diretor de Transformação Digital e IA da UNIDO, afirmou: "IA+ potencializa os serviços públicos. Construir um governo digital eficaz não se trata apenas de implantar tecnologia, mas de criar um sistema inclusivo, centrado no cidadão e interoperável."

Durante a cúpula, Saeed Xia, presidente da Huawei Global Public Services BU, lançou a Solução Global de Serviços Públicos Inteligentes da Huawei. Ele destacou que a solução é baseada na arquitetura de "1 base digital + 1 plataforma inteligente + N aplicações industriais". O objetivo é oferecer serviços públicos eficientes, de alta qualidade e focados em cenários, organizando rapidamente itens de serviço, integrando recursos e simplificando processos. Além disso, ela se mantém orientada para os negócios e os dados para criar serviços de dados convenientes e de alta qualidade, impulsionando a inovação. Em última análise, essa solução cria um sistema de serviços inteligente com recursos de "Chat-to-Process", tomada de decisão inteligente e tratamento eficiente.

Chomparee Chompurat, vice-secretária permanente do MDES da Tailândia, afirmou: "A Tailândia está acelerando sua transição para um governo inteligente com tecnologia de IA, aproveitando uma infraestrutura robusta baseada na estratégia 'Cloud First', integração responsável de IA e parcerias globais público-privadas para oferecer serviços seguros e centrados no cidadão, posicionando o país como um hub digital confiável da ASEAN."

Durante o evento, a unidade GPSD da Huawei promoveu uma mesa redonda sobre modelos de base nacionais, abordando temas centrais como a transformação inteligente de nações impulsionada por IA e a construção de data centers otimizados para inteligência artificial. Mais de 20 especialistas governamentais e industriais da Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África se reuniram na mesa redonda e tiveram trocas profundas. A Huawei compartilhou sua experiência na aplicação de modelos de fundação e construção de infraestrutura de IA e se envolveu com várias partes para explorar o design de alto nível e o caminho de implementação localizada para a transformação inteligente.

Durante a sessão de discurso aberto, Yu Jinxiao, diretor técnico internacional da Linewell, mencionou em seu discurso que, em "Serviços públicos completos com IA+", a tecnologia avançada de IA impulsionou um salto qualitativo de "funcional e acessível" para "fácil e inteligente". Isso simplifica significativamente os fluxos de trabalho, reduzindo o tempo de preenchimento de formulários em 80% a 90% e aumentando a eficiência em 2 a 3 vezes por meio de um modelo de interação inteligente "Chat-to-Process".

Yang Xuqing, CTO da iSSTech, enfatizou que as futuras cidades inteligentes construirão um "Portal Super App da Cidade" baseado em um hub de IA, o super app para governança da cidade pode lidar com eficiência com desafios como o controle de enchentes. O super app para desenvolvimento econômico pode reduzir o ciclo do projeto em 50%. O super app para serviços públicos pode tornar os negócios e os assuntos cívicos tão simples e intuitivos quanto um bate-papo.

Atualmente, a IA está remodelando profundamente a lógica subjacente dos serviços públicos globais e do desenvolvimento digital e inteligente das cidades. No futuro, a Huawei continuará a cultivar profundamente a base da tecnologia digital e a fortalecer a sinergia colaborativa com os parceiros, capacitando conjuntamente o início da inteligência em grande escala para os serviços públicos globais e a governança das cidades.

