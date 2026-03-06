Huawei presentó la solución global de servicios públicos inteligentes para acelerar la transformación inteligente de servicios públicos y gobernanza de la ciudad

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC 2026 de Barcelona, la unidad de negocios de Digitalización de Servicios Públicos Gubernamentales (en adelante, "GPSD") de Huawei llevó a cabo con éxito una serie de eventos profesionales, incluida la Cumbre Mundial de IA+ para Servicios Públicos, la sesión de debate del modelo de la Fundación Nacional y discursos abiertos, para debatir el futuro del mundo inteligente con clientes y socios a nivel mundial. Durante el evento, Huawei presentó la solución global de servicios públicos inteligentes para acelerar la transformación para servicios públicos inteligentes y gobernanza de la ciudad.

Jason Slater, director de Transformación Digital e IA de UNIDO (PRNewsfoto/Huawei) Saeed Xia, presidente de la Unidad de Negocios del Sector Público Global de Huawei (PRNewsfoto/Huawei) Chomparee Chompurat, vicesecretaria permanente adjunta del MDES de Tailandia (PRNewsfoto/Huawei)

En la Cumbre Mundial de IA+ para Servicios Públicos, Jason Slater, director de Transformación Digital e IA en UNIDO, declaró: "La IA+ impulsa el avance de los servicios públicos. Construir un gobierno digital eficaz no se trata solo de implementar tecnología, sino de desarrollar sistemas inclusivos, centrados en los ciudadanos e interoperables".

Durante la cumbre, Saeed Xia, presidente de la Unidad de Negocios de servicios públicos globales de Huawei presentó la solución mundial de Huawei para servicios públicos inteligentes. Xia señaló que la solución se basa en la arquitectura de "1 base digital + 1 plataforma inteligente + N aplicaciones industriales". Esta solución tiene el objetivo de ofrecer servicios públicos centrados en escenarios, eficientes y de alta calidad, mediante la organización de elementos de servicio, la integración de capacidades y la optimización de procesos. Además, se mantiene orientada a empresas y datos para construir servicios de datos convenientes y de alta calidad para impulsar la innovación. En definitiva, esta solución crea un sistema de servicio inteligente con capacidades de "Chat a proceso", toma de decisiones inteligentes y manejo eficiente.

Chomparee Chompurat, vicesecretaria permanente del MDES de Tailandia, afirmó: "Tailandia está acelerando su transición hacia un gobierno inteligente potenciado por IA, aprovechando una sólida infraestructura 'Cloud First', la integración responsable de IA y asociaciones público-privadas globales, para ofrecer servicios seguros y centrados en la ciudadanía, y posicionar al país como un centro digital confiable de la ASEAN".

Durante el evento, Huawei GPSD celebró una sesión de debate modelo de la Fundación Nacional, centrada en temas fundamentales como la transformación inteligente nacional impulsada por IA y la construcción de centros de datos con IA. Más de 20 expertos gubernamentales y de la industria de Europa, Asia Pacífico, Medio Oriente y África se reunieron en la sesión de debate y mantuvieron intercambios en profundidad. Huawei compartió su experiencia en aplicar el modelo de base y construir una infraestructura de IA, y forjó alianzas con varias empresas para explorar el diseño de alto nivel y la ruta de implementación localizada para la transformación inteligente.

Durante la sesión de discurso abierto, Yu Jinxiao, director técnico en el extranjero de Linewell, mencionó en su discurso que en "los servicios públicos integrales con IA+", la tecnología de IA avanzada ha impulsado un salto cualitativo, que va de "funcional y accesible" a "práctico e inteligente". Estas características agilizan considerablemente los flujos de trabajo, reducen el tiempo para completar formularios entre un 80 % y un 90 % y aumentan la eficiencia de 2 a 3 veces mediante un modelo de interacción inteligente "de chat a proceso".

Yang Xuqing, director de Tecnología de iSSTech, enfatizó que las futuras ciudades inteligentes construirán un "Portal de superaplicaciones de la ciudad" basado en un centro de IA, la superaplicación para la gobernanza de la ciudad puede abordar de manera eficiente desafíos como el control de inundaciones. La superaplicación para el desarrollo económico puede reducir el ciclo del proyecto en un 50 %. La superaplicación para servicios públicos puede hacer que los asuntos comerciales y cívicos sean tan sencillos e intuitivos como chatear.

En la actualidad, la IA está transformando en profundidad la lógica subyacente de los servicios públicos mundiales y el desarrollo de ciudades digitales e inteligentes. De cara al futuro, Huawei continuará cultivando en profundidad la base de tecnología digital y fortalecerá la sinergia colaborativa con sus aliados, lo que potenciará de manera conjunta el inicio de la inteligencia a gran escala para los servicios públicos y la gobernanza de las ciudades a nivel mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927286/Jason_Slater_Chief_Digital_Transformation_AI_UNIDO.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927287/Saeed_Xia_President_Huawei_Global_Public_Services_BU.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2927288/Chomparee_Chompurat_Deputy_Permanent_Secretary_Thailand_s_MDES.jpg

FUENTE Huawei