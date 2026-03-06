화웨이, 공공 서비스 및 도시 거버넌스 지능형 전환 가속을 위한 글로벌 인텔리전트 공공 서비스 솔루션 발표

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- 화웨이(Huawei)의 정부 공공 서비스 디지털화 사업부(Government Public Services Digitalization, 이하 'GPSD')가 MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026) 기간 동안 글로벌 AI + 공공 서비스 서밋(Global AI+ Public Service Summit), 국가 기초 모델 라운드테이블(National Foundation Model Roundtable), 공개 연설 세션 등 일련의 전문 행사를 성공적으로 개최하고, 글로벌 고객 및 파트너들과 지능형 세계의 미래를 논의했다. 행사 기간 중 화웨이는 공공 서비스와 도시 거버넌스의 지능형 전환을 가속화하기 위한 글로벌 인텔리전트 공공 서비스 솔루션(Global Intelligent Public Service Solution)을 발표했다.

Jason Slater, Chief of Digital Transformation and AI at UNIDO Saeed Xia, President of Huawei Global Public Services BU Chomparee Chompurat, Deputy Permanent Secretary of Thailand's MDES

글로벌 AI + 공공 서비스 서밋에서 유엔산업개발기구(UNIDO)의 제이슨 슬레이터(Jason Slater) 디지털 전환 및 AI 총괄은 "AI+는 공공 서비스를 한 단계 발전시키고 있다. 효과적인 디지털 정부를 구축하는 것은 단순히 기술을 도입하는 것이 아니라, 포용적이고 시민 중심적이며 상호운용 가능한 시스템을 구축하는 것"이라고 말했다.

서밋이 진행되는 동안 화웨이 글로벌 공공 서비스 사업부(Huawei Global Public Services BU)의 시아 사이드(Xia Saeed) 사장은 화웨이 글로벌 인텔리전트 공공 서비스 솔루션(Huawei Global Intelligent Public Service Solution)을 발표했다. 그는 이 솔루션이 '1개의 디지털 기반 + 1개의 지능형 플랫폼 + N개의 산업 애플리케이션' 구조를 기반으로 구축됐다고 설명했다. 이 솔루션은 서비스 항목의 신속한 오케스트레이션, 기능 통합, 프로세스 간소화를 통해 시나리오 중심의 효율적이고 고품질 공공 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 또한 비즈니스와 데이터를 기반으로 편리하고 고품질의 데이터 서비스를 구축해 혁신을 촉진한다. 궁극적으로 이 솔루션은 '챗 투 프로세스(Chat-to-Process)' 기능, 스마트한 의사 결정, 효율적인 업무 처리를 특징으로 하는 지능형 서비스 시스템을 구현한다.

태국 디지털경제사회부(MDES)의 촘파리 촘푸랏(Chomparee Chompurat) 차관보는 "태국은 강력한 '클라우드 우선(Cloud First)' 인프라, 책임 있는 AI 통합, 글로벌 공공 및 민간 협력을 기반으로 안전하고 시민 중심적인 서비스를 제공하며 ASEAN의 신뢰받는 디지털 허브로 자리매김하기 위해 AI 기반 지능형 정부로의 전환을 가속화하고 있다"고 밝혔다.

행사 기간 동안 화웨이 GPSD는 국가 기초 모델 라운드테이블을 개최해 AI 기반 국가 지능형 전환과 AI 데이터센터 구축 등 핵심 주제를 논의했다. 유럽, 아시아 태평양, 중동, 아프리카 등에서 온 20명 이상의 정부 및 산업 전문가들이 이 자리에 참석해 심도 있는 논의를 진행했다. 화웨이는 기초 모델 적용과 AI 인프라 구축 경험을 공유했으며, 다양한 이해관계자들과 함께 지능형 전환을 위한 최고 수준의 설계와 현지화된 실행 방안을 모색했다.

공개 연설 세션에서는 라인웰(Linewell)의 위진샤오(Yu Jinxiao) 해외 기술 총괄이 연설을 통해 "'AI+ 원스톱 공공 서비스(AI+ One-Stop Public Services)'에서 첨단 AI 기술은 서비스 수준을 '기능적이고 접근 가능한 단계'에서 '수월하고 지능적인 단계'로 나아가게 하는 질적인 도약을 추진했다"고 말했다. 이는 워크플로를 크게 간소화하여 문서 작성 시간을 80~90% 단축함과 동시에 '챗 투 프로세스' 지능형 상호작용 모델로 업무 효율을 2~3배 향상한다.

또한 아이에스에스테크(iSSTech)의 양쉬칭(Yang Xuqing) 최고 기술 책임자는 미래 스마트 도시가 AI 허브를 기반으로 한 '도시 슈퍼 앱 포털(City Super App Portal)'을 구축하게 될 것이며, 도시 거버넌스를 위한 슈퍼 앱이 홍수 통제와 같은 문제를 효율적으로 해결할 수 있다고 강조했다. 경제 발전을 위한 슈퍼 앱은 프로젝트 주기를 50% 단축할 수 있으며, 공공 서비스를 위한 슈퍼 앱은 기업 및 시민 업무를 마치 채팅처럼 간단하고 직관적으로 처리할 수 있다는 내용이다.

현재 AI는 글로벌 공공 서비스와 디지털 및 지능형 도시 발전의 근본적인 운영 방식을 심층적으로 재구성하고 있다. 앞으로 화웨이는 디지털 기술 기반을 지속적으로 강화하고 파트너와의 협력 시너지를 확대해 전 세계 공공 서비스와 도시 거버넌스의 전면적인 지능화 시대를 함께 열어갈 계획이다.

SOURCE 화웨이