هواوي تطلق Global Intelligent Public Service Solution لتسريع التحول الذكي في الخدمات العامة وحوكمة المدن

برشلونة، إسبانيا، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال فعاليات MWC Barcelona 2026، نظّمت وحدة أعمال رقمنة الخدمات العامة الحكومية في هواوي، المشار إليها فيما يلي باسم GPSD، سلسلةً من الفعاليات المهنية المتخصصة، شملت Global AI+ Public Service Summit و National Foundation Model Roundtable وجلسات مفتوحة، وذلك لمناقشة مستقبل العالم الذكي مع العملاء والشركاء من مختلف أنحاء العالم. وخلال الفعالية، أطلقت هواوي حل Global Intelligent Public Service Solution لتسريع التحول الذكي في الخدمات العامة وحوكمة المدن.

وفي Global AI+ Public Service Summit، قال Jason Slater، رئيس التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO): "يدفع الذكاء الاصطناعي الخدمات العامة قدماً. فبناء حكومة رقمية فعّالة لا يقتصر على نشر التكنولوجيا فحسب، بل يقوم أيضاً على بناء نظام شامل يتمحور حول المواطن وقابل للتشغيل البيني".

وخلال القمة، أطلق Saeed Xia، رئيس وحدة الخدمات العامة العالمية في هواوي، حل Global Intelligent Public Service Solution، مشيراً إلى أن الحل يقوم على هيكلية تتألف من أساس رقمي واحد، ومنصة ذكية واحدة، وعدد (N) من التطبيقات القطاعية. ويهدف هذا الحل إلى تقديم خدمات عامة فعّالة وعالية الجودة تتمحور حول السيناريوهات، من خلال التنسيق السريع لعناصر الخدمة، ودمج القدرات، وتبسيط الإجراءات. كما يعتمد نهجاً يرتكز إلى متطلبات الأعمال والبيانات لبناء خدمات بيانات سهلة الوصول وعالية الجودة، بما يعزز الابتكار. وفي نهاية المطاف، يتيح هذا الحل إنشاء منظومة خدمات ذكية تتميز بقدرات Chat-to-Process، واتخاذ القرار الذكي، والمعالجة الكفؤة.

وقالت Chomparee Chompurat، نائبة الأمين الدائم بوزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع في تايلاند (MDES): "تسرّع تايلاند انتقالها نحو حكومة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال الاستفادة من بنية تحتية قوية قائمة على نهج السحابة أولًا، والدمج المسؤول للذكاء الاصطناعي، والشراكات العالمية بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح تقديم خدمات آمنة تتمحور حول المواطن، وترسيخ مكانة البلاد مركزاً رقمياً موثوقاً في رابطة دول جنوب شرق آسيا".

وخلال الفعالية، عقدت هواوي، ممثلةً في وحدة GPSD، مائدةً مستديرة ضمن National Foundation Model Roundtable، ركزت على موضوعات محورية مثل التحول الذكي الوطني المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وإنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وشارك في هذه المائدة المستديرة أكثر من 20 خبيراً من الجهات الحكومية والقطاع من أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا، وتبادلوا نقاشات معمقة. كما استعرضت هواوي خبرتها في تطبيقات النماذج التأسيسية وبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتفاعلت مع مختلف الأطراف لاستكشاف التصور الشامل ومسارات التنفيذ المحلي للتحول الذكي.

وخلال جلسة الكلمات المفتوحة، قال Yu Jinxiao، المدير الفني للأسواق الخارجية في Linewell، إن تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة أحدثت في AI+ One-Stop Public Services قفزةً نوعية من مستوى وظيفي ومتاح إلى مستوى سلس وذكي. وقد أسهم ذلك في تبسيط سير العمل بدرجة كبيرة، وخفض وقت تعبئة النماذج بنسبة تراوحت بين 80% و90%، مع رفع الكفاءة بمقدار يتراوح بين مرتين وثلاث مرات عبر نموذج التفاعل الذكي Chat-to-Process.

وأكد Yang Xuqing، كبير مسؤولي التكنولوجيا في iSSTech، أن المدن الذكية في المستقبل ستبني City Super App Portal استناداً إلى محور للذكاء الاصطناعي. ويمكن للتطبيق الفائق المخصص لحوكمة المدن معالجة تحديات مثل مكافحة الفيضانات بكفاءة. كما يستطيع التطبيق الفائق للتنمية الاقتصادية تقليص دورة المشروع بنسبة 50%، في حين يجعل التطبيق الفائق للخدمات العامة المعاملات التجارية والمدنية سهلة وبديهية مثل الدردشة.

وفي الوقت الراهن، يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل المنطق الأساسي للخدمات العامة العالمية وتطوير المدن الرقمية والذكية بصورة عميقة. وانطلاقاً من ذلك، ستواصل هواوي ترسيخ الأسس التقنية الرقمية وتعزيز العمل التعاوني مع الشركاء، لتمكين الانتقال المشترك إلى الذكاء واسع النطاق في الخدمات العامة العالمية وحوكمة المدن.

