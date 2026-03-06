Huawei, Kamu Hizmetleri ve Şehir Yönetişiminin Akıllı Dönüşümünü Hızlandırmak için Küresel Akıllı Kamu Hizmeti Çözümünü Başlattı

BARSELONA, İspanya, 6 Mart 2026 /PRNewswire/ -- MWC Barselona 2026 sırasında, Huawei Kamu Hizmetleri Dijitalleştirme (bundan sonra "GPSD" olarak anılacaktır) BU, akıllı dünyanın geleceğini küresel müşteriler ve ortaklarla tartışmak için Küresel AI + Kamu Hizmetleri Zirvesi, Ulusal Vakıf Modeli Yuvarlak Masa Toplantısı ve açık konuşmalar dahil olmak üzere bir dizi profesyonel etkinliği başarıyla gerçekleştirdi. Etkinlik sırasında Huawei, kamu hizmetlerinin ve şehir yönetiminin akıllı dönüşümünü hızlandırmak için Küresel Akıllı Kamu Hizmeti Çözümünün lansmanını yaptı.

Jason Slater, Chief of Digital Transformation and AI at UNIDO Saeed Xia, President of Huawei Global Public Services BU Chomparee Chompurat, Deputy Permanent Secretary of Thailand's MDES

Küresel AI+ Kamu Hizmetleri Zirvesi'nde UNIDO Dijital Dönüşüm ve AI Başkanı Jason Slater şunları söyledi: "AI+ kamu hizmetlerini ileriye taşıyor. Etkili bir dijital devlet kurmak sadece teknolojiyi yaymakla değil, kapsayıcı, vatandaş odaklı ve birlikte çalışabilir bir sistem kurmakla da ilgilidir."

Zirve sırasında Huawei Küresel Kamu Hizmetleri Birimi Başkanı Saeed Xia, Huawei Küresel Akıllı Kamu Hizmeti Çözümünün lansmanını yaptı. Çözümün "1 dijital temel + 1 akıllı platform + N endüstri uygulaması" mimarisi üzerine inşa edildiğini belirtti. Hizmet öğelerini hızlı bir şekilde düzenleyerek, yetenekleri entegre ederek ve süreçleri kolaylaştırarak senaryo merkezli, verimli ve yüksek kaliteli kamu hizmetleri sağlamayı amaçlamaktadır. Buna ek olarak, yenilikçiliği teşvik ederek kullanışlı ve yüksek kaliteli veri hizmetleri oluşturmak için iş ve veri odaklı olmaya devam ediyor. Nihayetinde bu çözüm, "Sohbetten İşleme" özellikleri, akıllı karar verme ve verimli işletme özelliklerine sahip akıllı bir hizmet sistemi oluşturur.

Tayland MDES Daimi Sekreter Yardımcısı Chomparee Chompurat şunları söyledi: "Tayland, güvenli, vatandaş odaklı hizmetler sunmak ve ülkeyi güvenilir bir ASEAN dijital merkezi olarak konumlandırmak için sağlam 'Önce Bulut' altyapısından, sorumlu yapay zekâ entegrasyonundan ve küresel kamu-özel sektör ortaklıklarından yararlanarak yapay zekâ destekli akıllı bir devlete geçişini hızlandırıyor."

Etkinlik sırasında Huawei GPSD, yapay zekâ destekli ulusal akıllı dönüşüm ve yapay zekâ DC inşası gibi temel konulara odaklanan bir Ulusal Vakıf Modeli Yuvarlak Masa Toplantısı düzenledi. Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika'dan 20'nin üzerinde hükümet ve sektör uzmanı yuvarlak masa toplantısında bir araya gelerek derinlemesine görüş alışverişinde bulundu. Huawei, temel model uygulaması ve yapay zekâ altyapısı inşası konusundaki deneyimlerini paylaştı ve akıllı dönüşüm için üst düzey tasarım ve yerelleştirilmiş uygulama yolunu keşfetmek üzere çeşitli taraflarla işbirliği yaptı.

Linewell'in Yurtdışı Teknik Direktörü Yu Jinxiao, açık konuşma oturumunda yaptığı konuşmada, "AI+ Tek Noktadan Kamu Hizmetleri "nde, gelişmiş AI teknolojisinin "işlevsel ve erişilebilir "den "zahmetsiz ve akıllı "ya doğru niteliksel bir sıçrama yarattığını belirtti. Bu, iş akışlarını önemli ölçüde kolaylaştırarak form doldurma süresini %80 ila %90 oranında azaltırken "Sohbetten İşleme" akıllı etkileşim modeli sayesinde verimliliği 2 ila 3 kat artırır.

iSSTech CTO'su Yang Xuqing, geleceğin akıllı şehirlerinin yapay zekâ merkezine dayalı bir "Şehir Süper Uygulama Portalı" inşa edeceğini, şehir yönetimi için süper uygulamanın sel kontrolü gibi zorlukları verimli bir şekilde ele alabileceğini vurguladı. Ekonomik kalkınma için süper uygulama, proje döngüsünü %50 oranında azaltabilir. Kamu hizmetlerine yönelik süper uygulama, iş ve vatandaşlık işlerini sohbet etmek kadar basit ve sezgisel hale getirebilir.

Şu anda, yapay zekâ küresel kamu hizmetlerinin ve dijital ve akıllı şehirlerin temel mantığını derinden yeniden şekillendiriyor. Huawei, bundan sonra da dijital teknoloji altyapısını derinlemesine geliştirmeye ve ortaklarıyla işbirliği sinerjisini güçlendirmeye devam ederek, küresel kamu hizmetleri ve şehir yönetimi için tam ölçekli zeka devrinin başlamasına ortaklaşa destek verecektir.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2927207/Jason_Slater_Chief_Digital_Transformation_AI_UNIDO.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2927208/Saeed_Xia_President_Huawei_Global_Public_Services_BU.jpg

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2927209/Chomparee_Chompurat_Deputy_Permanent_Secretary_Thailand_s_MDES.jpg