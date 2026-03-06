Huawei lance une solution globale de services publics intelligents pour accélérer la transformation intelligente des services publics et de la gouvernance urbaine

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Au cours du MWC Barcelona 2026, Huawei Government Public Services Digitalization (ci-après dénommée « GPSD ») BU a organisé avec succès une série d'événements professionnels, notamment le Global AI+ Public Service Summit, la National Foundation Model Roundtable et des discours ouverts, afin de discuter de l'avenir du monde intelligent avec des clients et des partenaires mondiaux. Au cours de l'événement, Huawei a lancé la solution Global Intelligent Public Service Solution pour accélérer la transformation intelligente des services publics et de la gouvernance urbaine.

Lors du Sommet mondial de la fonction publique sur l'IA+, Jason Slater, chef de la transformation numérique et de l'IA à l'ONUDI, a déclaré : « L'IA+ fait progresser les services publics. La mise en place d'une administration numérique efficace ne consiste pas seulement à déployer des technologies, mais aussi à créer un système interopérable, ouvert à tous et centré sur les citoyens ».

Au cours du sommet, Saeed Xia, président de Huawei Global Public Services BU, a lancé la solution de service public Huawei Global Intelligent . Il a souligné que cette solution repose sur l'architecture « 1 fondation numérique + 1 plateforme intelligente + N applications industrielles ». Elle vise à fournir des services publics centrés sur des scénarios, efficaces et de haute qualité en orchestrant rapidement les éléments de service, en intégrant les capacités et en rationalisant les processus. En outre, elle reste axée sur l'activité et les données afin de mettre en place des services de données pratiques et de haute qualité, alimentant ainsi l'innovation. En fin de compte, cette solution crée un système de service intelligent doté de capacités de « Chat-to-Process », d'une prise de décision intelligente et d'un traitement efficace.

Chomparee Chompurat, secrétaire permanent adjoint du MDES thaïlandais, a déclaré : « La Thaïlande accélère sa transition vers un gouvernement intelligent assisté par l'IA en s'appuyant sur une infrastructure robuste « Cloud First », une intégration responsable de l'IA et des partenariats publics-privés mondiaux pour fournir des services sécurisés et centrés sur les citoyens et positionner la nation comme un hub numérique de confiance de l'ASEAN ».

Au cours de l'événement, Huawei GPSD a organisé une table ronde sur les modèles fondamentaux nationaux, en se concentrant sur des sujets essentiels tels que la transformation intelligente nationale basée sur l'IA et la construction d'un centre de données IA. Plus de 20 experts gouvernementaux et industriels d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et d'Afrique se sont réunis lors de la table ronde et ont mené des discussions approfondies. Huawei a partagé son expérience en matière d'application de modèles de base et de construction d'infrastructures d'IA, et a travaillé avec diverses parties afin de définir la conception de haut niveau et la mise en œuvre locale pour la transformation intelligente.

Au cours de la session de discours ouvert, Yu Jinxiao, directeur technique outre-mer de Linewell, a mentionné dans son discours que dans les « services publics AI+ tout-en-un », la technologie avancée de l'IA a favorisé un saut qualitatif de « fonctionnel et accessible » à « simple et intelligent ». Cela permet de rationaliser considérablement les flux de travail, de réduire le temps de remplissage des formulaires de 80 à 90 % et de multiplier l'efficacité par 2 ou 3 grâce à un modèle d'interaction intelligente « Chat-to-Process ».

Yang Xuqing, directeur technique d'iSSTech, a souligné que les futures villes intelligentes construiront un « portail de super-applications pour les villes » basé sur un hub d'IA. La super-application pour la gouvernance urbaine peut relever efficacement des défis tels que la lutte contre les inondations. La super application pour le développement économique peut réduire le cycle du projet de 50 %. La super-application pour les services publics peut rendre les affaires commerciales et civiques aussi simples et intuitives qu'un chat.

Actuellement, l'IA modifie profondément la logique sous-jacente des services publics mondiaux et du développement des villes numériques et intelligentes. À l'avenir, Huawei continuera à cultiver en profondeur les fondements de la technologie numérique et à renforcer la synergie collaborative avec ses partenaires, afin de favoriser conjointement l'émergence d'une intelligence à grande échelle pour les services publics mondiaux et la gouvernance urbaine.

