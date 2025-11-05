Globální vliv Pekingské finanční ulice dosáhl nového maxima

China Daily

Nov 05, 2025, 09:00 ET

PEKING, 5, listopadu 2025/PRNewswire/ -- Zpráva z China Daily: 

Výroční konference Financial Street Forum 2025, která se konala od 27. do 30. října v Pekingu a jejíž součástí bylo 38 paralelních akcí na vysoké úrovni, kterých se zúčastnilo více než 400 úředníků na ministerské úrovni, vedoucích představitelů mezinárodních organizací, vedoucích pracovníků finančních institucí a vědců z více než 30 zemí a regionů.

A results release event was held during the Annual Conference of Financial Street Forum 2025

Přilákala více než 6000 účastníků na místě a zapojila miliardy návštěvníků online, čímž vytvořila rekordy v rozsahu i vlivu.

Letošní fórum přineslo milníky včetně odhalení několika významných institucí, podpisu mnoha dohod o mezinárodní spolupráci a vyhlášení více než 100 klíčových výsledků.

Více než 300 vysoce kvalitních podniků se zapojilo do hloubkových diskusí s více než 100 investičními institucemi, což podpořilo podstatnou spolupráci, která posílila finanční služby pro reálnou ekonomiku.

Z hlediska výzkumu i praxe byly vydány dvě přelomové zprávy. Zpráva o vývoji roku 2025 uvedla, že během 14. pětiletého plánu (2021–2025) převzala Pekingská finanční ulice významnější roli v rozhodování, regulaci, stanovování standardů, správě aktiv, vypořádání plateb, výměně informací a mezinárodní spolupráci a posílila svůj globální vliv.

Kromě toho čínská Národní instituce pro finance a rozvoj vydala pokyny k využívání velkých AI modelů ve finančním sektoru, ve kterých stanovila hranice jejich použití, způsoby implementace a požadavky na dodržování předpisů.

Tyto pokyny poskytují bankám, institucím působícím na kapitálových trzích a pojišťovnám reference pro digitální transformaci.

Byly upřesněny směrnice politiky, přičemž centrální finanční regulátoři zdůraznili podpůrná opatření, jako je udržování mírně uvolněné měnové politiky a podpora nového modelu finančních služeb.

Pokrok zaznamenaly také zelené finance díky vydání Bílé knihy o zeleném financování, která přináší systematická řešení pro dosažení cílů vrcholu emisí uhlíku a uhlíkové neutrality.

Mezinárodní spolupráce zaznamenala průlom díky iniciativě Nová Hedvábná stezka (BRI), která se stala klíčovou platformou pro globální investice a spolupráci. Čínská Exportně-importní banka poskytla více než 2 biliony jüanů (281 miliard dolarů) na projekty spojené s iniciativou Nové Hedvábné stezky a podepsala dohody s řadou mezinárodních finančních institucí a společností, které se týkají infrastruktury, zahraničního obchodu a přeshraničních investic.

Pozoruhodné je, že fóra se zúčastnilo všech 29 globálně významných bank a bylo zřízeno pět zahraničních míst konání s cílem posílit mezinárodní dialog.

S cílem podpořit reálnou ekonomiku vydal Peking stanovisko k podpoře kvalitního rozvoje rizikového kapitálu a private equity investic, jakož i k podpoře fúzí a akvizic veřejně obchodovaných společností.

Tato opatření mají za cíl zefektivnit celý životní cyklus od získávání kapitálu přes investice a správu až po výstup a zajistit systematickou podporu.

