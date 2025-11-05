北京金融街全球影響力再創新高

本屆論壇吸引了6000多名現場參會者，線上討論和觀看達數億人次，在規模和影響力方面均創下紀錄。

今年的論壇取得了多項裡程碑式成果，包括多家重磅機構揭牌成立、簽署眾多國際合作協議，以及發布100余項關鍵成果。

值得注意的是，300多家優質企業與100多家投資機構展開深入交流，推動實質性合作，為面向實體經濟的金融服務提供了有力支撐。

在研究與實踐層面，兩份具有裡程碑意義的報告發布。《金融街發展報告（2025）》指出，在「十四五」規劃（2021-2025年）期間，北京金融街在決策制定、監管、標准制定、資產管理、支付結算、信息交流以及國際合作等領域發揮了更為突出的作用，進一步提升了其全球影響力。

此外，國家金融與發展實驗室還發布了關於大型人工智能(AI)模型在金融行業應用的指導意見，明確了應用邊界、實施路徑及合規要求。

該指導意見為銀行、證券和保險機構提供了數字化轉型參考。

政策方向得以明確，中央金融監管部門強調會采取支持性舉措，例如維持適度寬松的貨幣政策，並培育新型金融服務模式。

隨著《綠色金融白皮書》的發布，綠色金融也取得了顯著進展，為達成碳達峰與碳中和目標提供了系統性解決方案。

國際合作取得突破性進展，這得益於已成為全球投資與合作關鍵平台的「一帶一路」倡議。中國進出口銀行已為「一帶一路」相關項目提供超過2萬億元人民幣（約合2810億美元）的貸款，並與多家國際金融機構及企業簽署了協議，合作領域涵蓋基礎設施、對外貿易及跨境投資。

值得注意的是，29家全球系統重要性銀行均出席了此次論壇，本屆論壇還設立了五個境外分會場，以加強全球對話。

為服務實體經濟，北京市發布了關於促進風險資本和私募股權投資高質量發展，以及支持上市公司並購重組的相關意見。

這些舉措旨在優化覆蓋募資、投資、管理和退出的整個生命周期流程，提供系統性支持。

