L'influence mondiale de la Financial Street de Pékin atteint un nouveau sommet

PÉKIN, 3 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Un article du China Daily :

La conférence annuelle du Financial Street Forum 2025, qui s'est tenue à Pékin du 27 au 30 octobre, a mis en avant 38 événements parallèles de haut niveau, attirant plus de 400 responsables de niveau ministériel, dirigeants d'organisations internationales, cadres supérieurs d'institutions financières et chercheurs provenant de plus de 30 pays et régions.

A results release event was held during the Annual Conference of Financial Street Forum 2025

Elle a attiré plus de 6 000 participants en personne et a mobilisé des milliards de personnes en ligne, établissant des records en termes d'ampleur et d'influence.

Le forum de cette année a franchi des étapes importantes, notamment la révélation de plusieurs institutions majeures, la signature de nombreux accords de coopération internationale et l'annonce de plus de 100 résultats clés.

Notamment, plus de 300 entreprises de qualité supérieure ont engagé des discussions approfondies avec plus de 100 institutions d'investissement, favorisant une coopération substantielle qui a renforcé les services financiers pour l'économie réelle.

Sur le plan de la recherche et de la pratique, deux rapports importants ont été publiés. Le Rapport sur le développement de la Financial Street 2025 indique qu'au cours du 14e plan quinquennal (2021-25), la Financial Street de Pékin jouera un rôle plus important dans la prise de décision, la réglementation, l'établissement de normes, la gestion des actifs, le règlement des paiements, l'échange d'informations et la coopération internationale, renforçant ainsi son influence au niveau mondial.

En outre, l'institution nationale pour la finance et le développement a émis des orientations sur l'usage des grands modèles d'intelligence artificielle dans l'industrie financière, décrivant les limites d'application, les voies de mise en œuvre et les exigences de conformité.

Ce guide propose des références en matière de transformation numérique pour les banques, les établissements de valeurs mobilières et les institutions d'assurance.

Les orientations politiques ont été clarifiées, les régulateurs financiers centraux mettant l'accent sur des mesures de soutien, telles que le maintien d'une politique monétaire modérément souple et la promotion d'un nouveau modèle de services financiers.

La finance verte a également progressé avec le lancement du livre blanc sur la finance verte, qui propose des solutions systématiques pour atteindre les objectifs de neutralité et de réduction maximale des émissions de carbone.

La coopération internationale a connu des percées, grâce à l'initiative Belt and Road (BRI - La ceinture et la route) qui est devenue une plateforme cruciale pour l'investissement et la coopération à l'échelle mondiale. L'Export-Import Bank of China a accordé plus de 2 000 milliards de yuans (281 milliards de dollars) de prêts pour des projets liés à la BRI et a signé des accords avec de multiples institutions financières et entreprises internationales, couvrant les infrastructures, le commerce extérieur et les investissements transfrontaliers.

En particulier, toutes les 29 banques d'envergure internationale ont pris part au forum, et cinq lieux de rencontre à l'étranger ont été créés pour renforcer le dialogue mondial.

Au service de l'économie réelle, Pékin a publié des avis sur la promotion d'un développement de qualité des investissements en capital-risque et en capital-investissement, ainsi que sur le soutien aux fusions et acquisitions de sociétés cotées en bourse.

Ces mesures visent à rationaliser l'ensemble du cycle de vie de la collecte de fonds, de l'investissement, de la gestion et de la sortie, en fournissant un soutien systématique.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2811491/image.jpg