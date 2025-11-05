Глобальное влияние Финансовой улицы Пекина достигло нового максимума

ПЕКИН, 5 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж China Daily.

Ежегодная конференция Форума Финансовой улицы (Financial Street Forum) 2025 года, проходившая в Пекине с 27 по 30 октября, включала 38 параллельных мероприятий высокого уровня, в которых приняли участие более 400 должностных лиц министерского уровня, руководители международных организаций, старшие руководители финансовых учреждений и ученые из более чем 30 стран и регионов.

A results release event was held during the Annual Conference of Financial Street Forum 2025

Она привлекла более 6000 очных участников и миллиарды онлайн-участников, установив рекорды по масштабу и влиянию мероприятия.

В этом году форум ознаменовался важными событиями, в том числе открытием нескольких крупных учреждений, подписанием многочисленных соглашений о международном сотрудничестве и объявлением более чем 100 ключевых результатов.

Примечательно, что более 300 качественных предприятий провели углубленные обсуждения с более чем 100 инвестиционными учреждениями, способствуя существенному сотрудничеству, которое укрепило финансовые услуги для реальной экономики.

С точки зрения исследований и практики были опубликованы два знаковых отчета. В Докладе форума Финансовой улицы о развитии за 2025 год указано, что в течение 14-й пятилетки (2021–2025 гг.) Финансовая улица Пекина взяла на себя более заметные роли в принятии решений, регулировании, определении стандартов, управлении активами, платежных расчетах, обмене информацией и международном сотрудничестве, расширяя свое глобальное влияние.

Кроме того, Национальный институт финансов и развития выпустил рекомендации по применению больших моделей ИИ в финансовой отрасли, в которых обозначены границы применения, пути внедрения и требования нормативного соответствия.

Эти рекомендации содержат справочную информацию по цифровой трансформации для банков, операций с ценными бумагами и страховых учреждений.

Были уточнены направления политики, в том числе центральные финансовые регуляторы подчеркнули меры поддержки, такие как сохранение умеренно мягкой денежно-кредитной политики и содействие новой модели финансовых услуг.

Также были достигнуты успехи в сфере зеленых финансов с выпуском Белой книги по зеленым финансам, предлагающей системные решения для достижения целей в плане пика выбросов углерода и углеродной нейтральности.

В международном сотрудничестве произошли прорывы благодаря инициативе «Пояс и путь», которая стала критически важной платформой для глобальных инвестиций и кооперации. Экспортно-импортный банк Китая (Export-Import Bank of China) предоставил более 2 трлн юаней (281 млрд долларов США) в виде кредитов для проектов, связанных с инициативой «Пояс и путь», и подписал соглашения с несколькими международными финансовыми учреждениями и компаниями, охватывающими инфраструктуру, внешнюю торговлю и трансграничные инвестиции.

Примечательно, что все 29 имеющих мировое значение банков приняли участие в форуме, и было создано пять зарубежных площадок для расширения глобального диалога.

В плане обслуживания реального сектора экономики Пекин опубликовал мнения о содействии качественному развитию венчурного капитала и прямых инвестиций, а также поддержке слияний и поглощений котирующихся на бирже компаний.

Эти меры направлены на оптимизацию полного жизненного цикла сбора средств, инвестиций, управления и выхода, обеспечивающую системную поддержку.

