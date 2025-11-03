Globalny wpływ ulicy biznesowej Pekinu osiąga nowy poziom

China Daily

Nov 03, 2025, 15:42 ET

PEKIN, 3 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Raport prasowy China Daily:

Doroczna konferencja Financial Street Forum 2025, która odbyła się w Pekinie w dniach 27-30 października, obejmowała 38 równoległych wydarzeń wysokiego szczebla, gromadząc ponad 400 urzędników szczebla ministerialnego, liderów organizacji międzynarodowych, najwyższej rangi przedstawicieli instytucji finansowych oraz naukowców z ponad 30 krajów i regionów.

A results release event was held during the Annual Conference of Financial Street Forum 2025
A results release event was held during the Annual Conference of Financial Street Forum 2025

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 6000 osób stacjonarnie oraz miliardy odbiorców online, co stanowi rekord zarówno pod względem skali, jak i wpływu.

Tegoroczne forum umożliwiło osiągnięcie szeregu kamieni milowych, w tym utworzenie kilku kluczowych instytucji, podpisanie licznych międzynarodowych porozumień o współpracy oraz ogłoszenie ponad 100 kluczowych rezultatów.

Warto podkreślić, że ponad 300 przedsiębiorstw o wysokiej renomie prowadziło pogłębione rozmowy z ponad 100 instytucjami inwestycyjnymi, co doprowadziło do znaczącej współpracy wspierającej usługi finansowe na rzecz realnej gospodarki.

W zakresie badań i praktyki opublikowano dwa przełomowe raporty. Raport dotyczący rozwoju ulicy biznesowej 2025 wskazał, że w trakcie realizacji 14. Planu Pięcioletniego (2021-2025) ulica biznesowa w Pekinie odgrywała coraz bardziej znaczącą rolę w zakresie podejmowania decyzji, regulacji, ustalania standardów, zarządzania aktywami, rozliczeń płatności, wymiany informacji i współpracy międzynarodowej, wzmacniając tym samym swój globalny wpływ.

Ponadto Krajowy Instytut Finansów i Rozwoju opublikował wytyczne dotyczące zastosowania dużych modeli sztucznej inteligencji w sektorze finansowym, określając granice zastosowań, ścieżki wdrożenia oraz wymogi w zakresie zgodności.

Dokument ten stanowi punkt odniesienia dla transformacji cyfrowej w bankach, instytucjach papierów wartościowych i firmach ubezpieczeniowych.

Określono również kierunki polityki - centralne organy nadzoru finansowego podkreśliły znaczenie środków wspierających, takich jak utrzymanie umiarkowanie łagodnej polityki monetarnej oraz rozwój nowego modelu usług finansowych.

Odnotowano postępy w zakresie finansów ekologicznych dzięki publikacji Białej Księgi Finansów Ekologicznych, która przedstawia systemowe rozwiązania służące osiągnięciu celów w zakresie szczytowej emisji dwutlenku węgla i neutralności klimatycznej.

Współpraca międzynarodowa przyniosła przełomowe rezultaty dzięki Inicjatywie Pasa i Szlaku, która stała się kluczową platformą globalnych inwestycji i współpracy. Bank Eksportowo-Importowy Chin udzielił kredytów o wartości ponad 2 bilionów juanów (281 miliardów USD) na projekty związane z tą inicjatywą i podpisał umowy z wieloma międzynarodowymi instytucjami finansowymi i przedsiębiorstwami, obejmujące infrastrukturę, handel zagraniczny i inwestycje transgraniczne.

Warto zauważyć, że w forum uczestniczyły wszystkie 29 banków o znaczeniu globalnym, a ponadto utworzono pięć zagranicznych ośrodków, które mają na celu wzmocnienie dialogu międzynarodowego.

W trosce o realną gospodarkę, Pekin opublikował opinie dotyczące promowania wysokiej jakości rozwoju kapitału wysokiego ryzyka oraz inwestycji private equity, a także wspierania fuzji i przejęć spółek notowanych na giełdzie.

Środki te mają na celu usprawnienie całego cyklu życia finansowania, inwestowania, zarządzania i wyjścia z inwestycji, zapewniając kompleksowe wsparcie systemowe.

