Globálny vplyv pekinskej Financial Street na historickom maxime

News provided by

China Daily

Nov 03, 2025, 15:13 ET

PEKING, 3. november 2025 /PRNewswire/ -- Správa z  China Daily: 

Výročná konferencia Financial Street Forum 2025, ktorá sa konala v Pekingu od 27. do 30. októbra, priniesla aj 38 paralelných podujatí na vysokej úrovni, ktoré prilákali viac ako 400 ministerských úradníkov, lídrov medzinárodných organizácií, vedúcich pracovníkov finančných inštitúcií a akademikov z viac ako 30 krajín a regiónov.

Continue Reading
A results release event was held during the Annual Conference of Financial Street Forum 2025
A results release event was held during the Annual Conference of Financial Street Forum 2025

Podujatie prilákalo viac ako 6000 účastníkov osobne a miliardy ďalších sa zapojili online, čím prekonalo rekordy v rozsahu aj vplyvu.

Tohtoročné fórum dosiahlo viaceré míľniky vrátane odhalenia niekoľkých významných inštitúcií, podpísania početných dohôd o medzinárodnej spolupráci a oznámenia viac ako 100 kľúčových výsledkov.

Je pozoruhodné, že viac ako 300 podnikov vysokej kvality sa zapojilo do hĺbkových diskusií s viac ako 100 investičnými inštitúciami. Podporila sa tak významná spolupráca, ktorá posilnila finančné služby pre reálnu ekonomiku.

Z hľadiska výskumu a praxe boli zverejnené dve zásadné správy. Správa o rozvoji Financial Street za rok 2025 uviedla, že počas 14. päťročného plánu (2021 – 2025) prevzala pekinská Financial Street významnejšiu úlohu v rozhodovaní, regulácii, určovaní noriem, správe aktív, vyrovnávaní platieb, výmene informácií a medzinárodnej spolupráci, čím posilnila svoj globálny vplyv.

Národná inštitúcia pre financie a rozvoj okrem toho vydala usmernenia k uplatňovaniu veľkých modelov AI vo finančnom sektore, v ktorých načrtla hranice uplatnenia, cesty realizácie a požiadavky na dodržiavanie predpisov.

Toto usmernenie ponúka referenčné informácie o digitálnej transformácii pre banky, cenné papiere a poisťovne.

Objasnilo sa smerovanie zásad, pričom centrálne finančné regulačné orgány zdôraznili podporné opatrenia, ako je udržiavanie mierne uvoľnenej menovej politiky a podpora nového modelu finančných služieb.

Pokroky boli dosiahnuté aj v oblasti zelených financií, vďaka vydaniu Bielej knihy o zelených financiách, ktorá ponúka systematické riešenia na dosiahnutie maximálnych cieľov v oblasti uhlíkovej neutrality.

Medzinárodná spolupráca priniesla prelomové pokroky vďaka iniciatíve Belt and Road (BRI), ktorá sa stala kľúčovou platformou pre globálne investície a spoluprácu. Export-Import Bank of China poskytla viac ako 2 bilióny juanov (281 miliárd dolárov) v úveroch na projekty súvisiace s iniciatívou BRI a podpísala dohody s viacerými medzinárodnými finančnými inštitúciami a spoločnosťami v oblasti infraštruktúry, zahraničného obchodu a cezhraničných investícií.

Fóra sa zúčastnilo všetkých 29 bánk globálneho významu a bolo zriadených päť zahraničných lokalít na posilnenie globálneho dialógu.

V záujme podpory reálnej ekonomiky vydal Peking stanoviská k podpore kvalitného rozvoja investícií do rizikového a súkromného kapitálu, ako aj k podpore fúzií a akvizícií kótovaných spoločností.

Cieľom týchto krokov je zefektívniť celý životný cyklus získavania finančných prostriedkov, investovania, riadenia a ukončenia činnosti, ako aj poskytnúť systematickú podporu.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2811491/image.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Globalny wpływ ulicy biznesowej Pekinu osiąga nowy poziom

Globalny wpływ ulicy biznesowej Pekinu osiąga nowy poziom

Raport prasowy China Daily: Doroczna konferencja Financial Street Forum 2025, która odbyła się w Pekinie w dniach 27-30 października, obejmowała 38...
La influencia global del Sector Financiero de Pekín alcanza un nuevo máximo

La influencia global del Sector Financiero de Pekín alcanza un nuevo máximo

Una noticia de China Daily: La Conferencia Anual del Financial Street Forum 2025, celebrada en Beijing del 27 al 30 de octubre, contó con 38 eventos...
More Releases From This Source

Explore

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Surveys, Polls and Research

Surveys, Polls and Research

Economic News, Trends, Analysis

Economic News, Trends, Analysis

Trade Policy

Trade Policy

News Releases in Similar Topics