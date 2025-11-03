Globálny vplyv pekinskej Financial Street na historickom maxime
News provided byChina Daily
Nov 03, 2025, 15:13 ET
PEKING, 3. november 2025 /PRNewswire/ -- Správa z China Daily:
Výročná konferencia Financial Street Forum 2025, ktorá sa konala v Pekingu od 27. do 30. októbra, priniesla aj 38 paralelných podujatí na vysokej úrovni, ktoré prilákali viac ako 400 ministerských úradníkov, lídrov medzinárodných organizácií, vedúcich pracovníkov finančných inštitúcií a akademikov z viac ako 30 krajín a regiónov.
Podujatie prilákalo viac ako 6000 účastníkov osobne a miliardy ďalších sa zapojili online, čím prekonalo rekordy v rozsahu aj vplyvu.
Tohtoročné fórum dosiahlo viaceré míľniky vrátane odhalenia niekoľkých významných inštitúcií, podpísania početných dohôd o medzinárodnej spolupráci a oznámenia viac ako 100 kľúčových výsledkov.
Je pozoruhodné, že viac ako 300 podnikov vysokej kvality sa zapojilo do hĺbkových diskusií s viac ako 100 investičnými inštitúciami. Podporila sa tak významná spolupráca, ktorá posilnila finančné služby pre reálnu ekonomiku.
Z hľadiska výskumu a praxe boli zverejnené dve zásadné správy. Správa o rozvoji Financial Street za rok 2025 uviedla, že počas 14. päťročného plánu (2021 – 2025) prevzala pekinská Financial Street významnejšiu úlohu v rozhodovaní, regulácii, určovaní noriem, správe aktív, vyrovnávaní platieb, výmene informácií a medzinárodnej spolupráci, čím posilnila svoj globálny vplyv.
Národná inštitúcia pre financie a rozvoj okrem toho vydala usmernenia k uplatňovaniu veľkých modelov AI vo finančnom sektore, v ktorých načrtla hranice uplatnenia, cesty realizácie a požiadavky na dodržiavanie predpisov.
Toto usmernenie ponúka referenčné informácie o digitálnej transformácii pre banky, cenné papiere a poisťovne.
Objasnilo sa smerovanie zásad, pričom centrálne finančné regulačné orgány zdôraznili podporné opatrenia, ako je udržiavanie mierne uvoľnenej menovej politiky a podpora nového modelu finančných služieb.
Pokroky boli dosiahnuté aj v oblasti zelených financií, vďaka vydaniu Bielej knihy o zelených financiách, ktorá ponúka systematické riešenia na dosiahnutie maximálnych cieľov v oblasti uhlíkovej neutrality.
Medzinárodná spolupráca priniesla prelomové pokroky vďaka iniciatíve Belt and Road (BRI), ktorá sa stala kľúčovou platformou pre globálne investície a spoluprácu. Export-Import Bank of China poskytla viac ako 2 bilióny juanov (281 miliárd dolárov) v úveroch na projekty súvisiace s iniciatívou BRI a podpísala dohody s viacerými medzinárodnými finančnými inštitúciami a spoločnosťami v oblasti infraštruktúry, zahraničného obchodu a cezhraničných investícií.
Fóra sa zúčastnilo všetkých 29 bánk globálneho významu a bolo zriadených päť zahraničných lokalít na posilnenie globálneho dialógu.
V záujme podpory reálnej ekonomiky vydal Peking stanoviská k podpore kvalitného rozvoja investícií do rizikového a súkromného kapitálu, ako aj k podpore fúzií a akvizícií kótovaných spoločností.
Cieľom týchto krokov je zefektívniť celý životný cyklus získavania finančných prostriedkov, investovania, riadenia a ukončenia činnosti, ako aj poskytnúť systematickú podporu.
