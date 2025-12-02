Next Level Aviation® obtiene una ampliación de su línea de crédito a 80 millones de dólares con PNC Bank

La ampliación de la línea de crédito para capital de trabajo se incrementó a 75 millones de dólares en Estados Unidos y a 5 millones de dólares adicionales para Next Level Aviation-Ireland, Ltd.

DANIA BEACH, Fla. y DUBLÍN, 2 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA), líder en la distribución global de materiales de servicio usados (USM) para todas las aeronaves comerciales Boeing y Airbus y sus plataformas de motores a reacción, ha cerrado un aumento de su línea de crédito renovable con PNC Bank para la empresa matriz estadounidense, de 50 millones de dólares a 75 millones de dólares, así como una línea de crédito adicional de 5 millones de dólares para su filial irlandesa, Next Level Aviation-Ireland, Ltd (NLAI). Ambas líneas de crédito tienen potencial de expansión con el tiempo a medida que NLA y NLAI crecen.

Esta línea de crédito para capital circulante, significativamente ampliada, permitirá a Next Level Aviation® aumentar su inventario de material útil, continuar expandiendo su presencia geográfica y apoyar la diversificación de NLA hacia otras líneas de negocio complementarias.

El presidente y consejero delegado de Next Level Aviation®, Jack Gordon, declaró: «Agradecemos enormemente que PNC Bank, una de las instituciones financieras diversificadas más grandes de Estados Unidos, confíe en el modelo de negocio global, el equipo directivo y el rendimiento financiero de Next Level Aviation para aumentar nuestro acceso total al crédito basado en activos en un 60% en menos de un año de colaboración, además de extender a nuestra filial irlandesa, Next Level Aviation-Ireland, Ltd., su primera línea de crédito renovable. Queremos agradecer nuevamente al equipo de Crédito Empresarial de PNC su comercialización y su enfoque centrado en el cliente y en la búsqueda de soluciones para nuestra colaboración».

Ray Fernandez-Andes, director financiero de Next Level, comentó: «A medida que continuamos creciendo, la naturaleza global del negocio de Next Level Aviation presenta desafíos y oportunidades únicos. El equipo de Crédito Comercial de PNC se ha tomado el tiempo para comprender todo esto y ha diseñado soluciones bancarias que preparan a Next Level Aviation® para un éxito continuo en el mercado de posventa de la aviación comercial».

ACERCA DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® es un proveedor acreditado por la ASA-100 y que cumple con la Circular Asesora 00-56B de la FAA, que almacena material de servicio usado (USM) para aeronaves comerciales y motores a reacción de todas las plataformas Boeing y Airbus, así como sus motores a reacción. Next Level Aviation® se centra específicamente en el almacenamiento de USM para las familias de aeronaves Boeing 737 y Airbus A320 y sus motores a reacción, que actualmente representan aproximadamente el 70% de la flota comercial mundial. Fundada en marzo de 2013 por Jack Gordon, Mike Dreyer y Matt Dreyer, Next Level Aviation® se ha convertido en un proveedor líder mundial de material de servicio usado para aeronaves comerciales y motores a reacción. www.nextlevelaviation.net

