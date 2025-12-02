Next Level Aviation®、PNC Bankとのクレジット・ファシリティを8,000万ドルに拡大

拡大された運転資金向けクレジット・ファシリティは、米国において7,500万ドルへ増額され、さらにNext Level Aviation-Ireland, Ltd.向けに500万ドルが追加された。

ダニアビーチ（フロリダ州）・ダブリン, 2025年12月2日 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation®（NLA）は、すべてのボーイングおよびエアバス商用航空機ならびに関連ジェットエンジン向けの中古使用可能部品（USM）のグローバル販売におけるリーダー企業であり、このたび、米国本社向けのPNC Bankとのリボルビング・クレジット・ファシリティを5,000万ドルから7,500万ドルへ増額し、さらにアイルランドの子会社であるNext Level Aviation-Ireland, Ltd（NLAI）向けに500万ドルのクレジット・ファシリティを追加で確保したと発表しました。 両クレジット・ファシリティは、NLAおよびNLAIの成長に伴い、将来的に拡大する可能性があるとしています。

今回大幅に拡大された運転資金向けクレジット・ファシリティにより、Next Level Aviation®は使用可能部品の在庫を増強し、地理的な事業展開を継続するとともに、補完的な他事業分野への多角化を支援することが可能になるとしています。

Next Level Aviation®の会長兼CEOであるJack Gordon氏は次のように述べています。「米国最大級の総合金融機関であるPNC Bankが、当社のグローバルなビジネスモデル、経営チームおよび財務実績を高く評価し、提携開始から1年足らずで資産担保証券型クレジットへのアクセス総額を60%引き上げていただいたこと、さらにアイルランドの子会社であるNext Level Aviation-Ireland, Ltd.に対して初のリボルビング・クレジット・ファシリティを提供していただいたことに、心より感謝申し上げます。改めて、当社とのパートナーシップにおいて、商業性を重視し、クライアント中心かつソリューション重視のアプローチを取ってくださったPNC Business Creditチームの皆様に、お礼申し上げたいと存じます。」

Next Levelの最高財務責任者であるRay Fernandez-Andes氏は次のようにコメントしています。「当社が成長を続ける中で、Next Level Aviationの事業が持つグローバルな特性は、独自の課題と機会をもたらしています。PNC Business Creditチームは、これらすべてを十分に理解するための時間を割き、商用航空アフターマーケットにおいてNext Level Aviation®が今後も成功を継続できるよう、銀行ソリューションを構築してくださいました。」

NEXT LEVEL AVIATION®について

Next Level Aviation®は、ASA-100認証を取得し、FAAアドバイザリーサーキュラー00-56Bに準拠したサプライヤーであり、すべてのボーイングおよびエアバス航空機プラットフォームおよび関連ジェットエンジン向けの中古使用可能部品（USM）を在庫供給しています。Next Level Aviation®は、現在世界の商用航空機フリートの約70%を占めるボーイング737およびエアバスA320シリーズ航空機と、それらに関連するジェットエンジン向けUSMの在庫供給に特化しています。Next Level Aviation®は、Jack Gordon氏、Mike Dreyer氏およびMatt Dreyer氏により2013年3月に設立され、商用航空機およびジェットエンジン向け中古使用可能部品のトップグローバルサプライヤーへと成長しています。www.nextlevelaviation.net

