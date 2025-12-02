Next Level Aviation® obtient une augmentation de sa facilité de crédit à 80 millions de dollars auprès de la PNC Bank

Le fonds de roulement crédit a été augmenté à 75MM à les États-Unis et 5MM supplémentaires pour Next Level Aviation-Ireland, Ltd.

DANIA BEACH, Fla. et DUBLIN, 2 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA) , un leader dans la distribution mondiale de matériaux usagés utilisables (USM) pour tous les avions commerciaux Boeing et Airbus et les plateformes de moteurs à réaction associées, a obtenu une augmentation de sa facilité de crédit renouvelable avec PNC Bank pour la société mère basée aux États-Unis de 50 millions de dollars à 75 millions de dollars, ainsi qu'une facilité de crédit supplémentaire de 5 millions de dollars pour la filiale irlandaise, Next Level Aviation-Ireland Ltd (NLAI), qui est basée en Irlande et dont le siège social est à Londres.Elle a obtenu une augmentation de sa facilité de crédit renouvelable auprès de la PNC Bank pour la société mère basée aux États-Unis de 50 à 75 millions de dollars, ainsi qu'une facilité de crédit supplémentaire de 5 millions de dollars pour la filiale irlandaise, Next Level Aviation-Ireland, Ltd (NLAI). Les deux facilités de crédit ont le potentiel de s'étendre au fil du temps en fonction de la croissance des CP et des INL.

Cette facilité de crédit de fonds de roulement considérablement augmentée permettra à Next Level Aviation® d'augmenter ses stocks de matériel utilisable, de continuer à étendre sa présence géographique et de soutenir la diversification de NLA dans d'autres secteurs d'activité complémentaires.

Next Level Aviation® Le président-directeur général Jack Gordon a déclaré : " Nous sommes très heureux que PNC Bank, l'une des plus grandes institutions financières diversifiées des États-Unis, ait confiance dans le modèle d'entreprise mondial, l'équipe de direction et les résultats financiers de Next Level Aviation pour augmenter de 60 % notre accès total au crédit fondé sur l'actif en moins d'un an de collaboration, en plus d'accorder à notre filiale irlandaise, Next Level Aviation-Ireland, Ltd. sa première facilité de crédit renouvelable. Nous tenons à remercier une nouvelle fois l'équipe de PNC Business Credit pour son sens commercial et son approche axée sur le client et sur les solutions dans le cadre de notre partenariat".

Ray Fernandez-Andes, directeur financier de Next Level, a déclaré : "Alors que nous continuons à nous développer, la nature mondiale des activités de Next Level Aviation présente à la fois des défis et des opportunités uniques. L'équipe de PNC Business Credit a pris le temps de comprendre tout cela et a élaboré des solutions bancaires qui permettent à Next Level Aviation® de continuer à réussir sur le marché des pièces détachées pour l'aviation commerciale".

A PROPOS DE NEXT LEVEL AVIATION®

Next Level Aviation® est un ASA-100 accrédité et FAA Advisory Circular 00-56B fournisseur stockant du matériel d'occasion pour avions commerciaux/moteurs à réaction pour toutes les plates-formes d'avions Boeing et Airbus et les moteurs à réaction associés. Next Level Aviation® se concentre spécifiquement sur le stockage de USM pour les familles d'avions Boeing 737 et Airbus A320 et leurs moteurs à réaction associés, qui représentent actuellement environ 70 % de la flotte commerciale mondiale. Fondée en mars 2013 par Jack Gordon, Mike Dreyer, et Matt Dreyer, Next Level Aviation® est devenue un top global fournisseur de matériel d'entretien usagé pour les avions commerciaux et les moteurs à réaction. www.nextlevelaviation.net

