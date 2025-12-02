Next Level Aviation® sichert sich eine Erhöhung der Kreditfazilität auf 80 Millionen Dollar bei der PNC Bank

Die aufgestockte Betriebskapital Kredit Fazilität wurde auf $75MM in den USA und zusätzliche $5MM für Next Level Aviation-Ireland, Ltd.

DANIA BEACH, Fla. und DUBLIN, 2. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Next Level Aviation® (NLA) , ein führendes Unternehmen im weltweiten Vertrieb von gebrauchten gebrauchsfähigen Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Verkehrsflugzeuge und die dazugehörigen Triebwerksplattformen, hat eine Erhöhung seiner revolvierenden Kreditfazilität mit der PNC Bank für die U.Die PNC Bank hat die revolvierende Kreditfazilität für die US-amerikanische Muttergesellschaft von 50 auf 75 Millionen US-Dollar erhöht und eine zusätzliche Kreditfazilität von 5 Millionen US-Dollar für die irische Tochtergesellschaft Next Level Aviation-Ireland, Ltd (NLAI) bereitgestellt. Beide Fazilitäten Kredit können im Laufe der Zeit erweitert werden, wenn NLA und NLAI wachsen.

Diese erheblich aufgestockte Betriebsmittelkreditfazilität wird es Next Level Aviation® ermöglichen, den Bestand an gebrauchsfähigem Material zu erhöhen, die geografische Präsenz weiter auszubauen und die Diversifizierung von NLA in andere ergänzende Geschäftsbereiche zu unterstützen.

Next Level Aviation® Chairman & CEO Jack Gordon erklärte: "Wir sind sehr dankbar, dass die PNC Bank, eines der größten diversifizierten Finanzinstitute in den Vereinigten Staaten, das Vertrauen in das globale Geschäftsmodell, das Managementteam und die finanzielle Leistungsfähigkeit von Next Level Aviation hat, um unseren Gesamtzugang zu Krediten auf der Basis von Vermögenswerten in weniger als einem Jahr der Zusammenarbeit um 60 % zu erhöhen und darüber hinaus unserer irischen Tochtergesellschaft Next Level Aviation-Ireland, Ltd. ihre erste revolvierende Kreditlinie zu gewähren. Wir möchten dem Team von PNC Business Credit noch einmal für seine kaufmännische Kompetenz und seinen kundenorientierten, lösungsorientierten Ansatz in unserer Partnerschaft danken."

Ray Fernandez-Andes, Chief Financial Officer von Next Level, kommentierte: "Während wir weiter wachsen, stellt die globale Natur des Geschäfts von Next Level Aviation sowohl einzigartige Herausforderungen als auch Chancen dar. Das Team von PNC Business Credit hat sich die Zeit genommen, all dies zu verstehen, und hat Banklösungen entwickelt, die Next Level Aviation® für einen anhaltenden Erfolg auf dem kommerziellen Luftfahrt-Ersatzteilmarkt aufstellen."

ÜBER NEXT LEVEL AVIATION®

Next Aviation® ist ein ASA-100 akkreditierter und FAA Advisory Circular 00-56B konformer Lieferant, der gebrauchte gebrauchsfähige Materialien (USM) für alle Boeing- und Airbus-Flugzeugplattformen und zugehörige Triebwerke lagert. Next Level Aviation® konzentriert sich speziell auf die Bevorratung von USM für die Flugzeugfamilien Boeing 737 und Airbus A320 und die dazugehörigen Düsentriebwerke, die derzeit etwa 70 % der weltweiten Verkehrsflotte ausmachen. Gegründet im März 2013 von Jack Gordon, Mike Dreyer, und Matt Dreyer, Next Aviation® hat sich zu einem Top globalen Anbieter von gebrauchtem Wartungsmaterial für Verkehrsflugzeuge/Triebwerke entwickelt. www.nextlevelaviation.net

