넥스트레벨에비에이션®, PNC 은행서 8000만 달러 규모 신용 한도 증액 확보

미국 본사 운전자본 신용 한도 7500만 달러로 확대…넥스트레벨에비에이션-아일랜드에 500만 달러 추가 승인

플로리다주 대니아비치 및 더블린, 2025년 12월 2일 /PRNewswire/ -- 보잉(Boeing)과 에어버스(Airbus) 상업용 항공기 및 관련 제트 엔진 플랫폼용 중고 서비스용 자재(USM)의 글로벌 유통을 선도하는 기업 넥스트레벨에비에이션(Next Level Aviation®, 이하 'NLA')이 PNC 은행(PNC Bank)과 협상을 통해 미국 본사 모회사의 리볼빙 신용 한도를 기존 5000만 달러에서 7500만 달러로 증액했다. 또한 NLA는 아일랜드 자회사인 넥스트레벨에비에이션-아일랜드(Next Level Aviation-Ireland, Ltd, 이하 'LNAI')를 위해 500만 달러 규모의 신용 한도도 추가로 확보했다. 양사의 신용 한도는 NLA와 NLAI의 성장에 따라 향후 확대될 가능성이 있다.

이번 운전 자본 신용 한도 확대를 통해 NLA는 USM 재고를 확충하고, 지리적 사업 영역을 지속적으로 확장하고, 다른 보완적 분야로 사업 다각화를 추진할 수 있게 됐다.

잭 고든(Jack Gordon) 넥스트레벨에비에이션® 회장 겸 CEO는 "미국 최대 금융기관 중 하나인 PNC 은행이 넥스트레벨에비에이션의 글로벌 비즈니스 모델과 경영진 및 재무 성과에 대한 신뢰를 바탕으로 협력을 시작한 지 1년도 채 되지 않아 자산 담보 신용 한도를 60% 증액해 주고, 아일랜드 자회사인 넥스트레벨에비에이션-아일랜드에 첫 리볼빙 신용 한도를 제공해 준 데 깊이 감사드린다"면서 "PNC 비즈니스 크레디트 팀이 상업적 판단과 고객 중심 솔루션 관점에서 협력해준 데 대해 다시 한번 감사의 뜻을 전한다"고 말했다.

레이 페르난데스-안데스(Ray Fernandez-Andes) 동사 최고재무책임자(CFO) 는 "회사가 지속적으로 성장함에 따라 넥스트레벨에비에이션의 글로벌 비즈니스는 전 세계적으로 특별한 도전과 기회를 동시에 만들고 있다"며 "PNC 비즈니스 크레디트 팀은 이러한 요소를 충분히 이해하고, 당사가 상업용 항공기 애프터마켓 분야에서 지속적으로 성공할 수 있도록 맞춤형 금융 솔루션을 제공해줬다"고 말했다.

넥스트레벨에비에이션® 소개

넥스트레벨에비에이션® 은 ASA-100 인증을 받았으며, FAA 권고문(Advisory Circular) 00-56B에 부합하는 공급업체로, 모든 보잉과 에어버스 항공기 플랫폼 및 관련 제트 엔진을 위한 상업용 항공기/제트 엔진 USM을 보유하고 있다. 넥스트레벨에비에이션® 은 특히 현재 전 세계 상업용 항공기의 약 70%를 차지하는 보잉 737과 에어버스 A320 계열 항공기 및 해당 항공기의 제트 엔진을 위한 USM을 보유하는 데 집중하고 있다. 2013년 3월 잭 고든, 마이크 드레이어(Mike Dreyer), 매트 드레이어(Matt Dreyer)가 설립했으며, 이제 상업용 항공기/제트 엔진 USM의 주요 글로벌 공급업체로 성장했다. 웹사이트: www.nextlevelaviation.net

