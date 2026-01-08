A Olight apresenta a série ArkPro na CES 2026, estabelecendo um novo padrão para a preparação da segurança doméstica

LAS VEGAS, 8 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Na CES 2026, a Olight apresenta a série ArkPro como um novo padrão para a preparação da segurança doméstica - projetada para ajudar as famílias a se manterem preparadas para o que mais importa em casa. À medida que quedas de energia, reparos noturnos e situações inesperadas se tornam parte da vida cotidiana, a ArkPro traz iluminação confiável e completa em uma única ferramenta compacta. Ao integrar Pure Flood, spotlight, UV e laser verde em um dispositivo simplificado, a ArkPro simplifica a preparação da casa, substituindo várias ferramentas e permitindo que as famílias respondam com confiança nas tarefas diárias e nos momentos críticos.

LED EIP-1 e Design OAL: tecnologia de preparação da segurança doméstica

A ArkPro Ultra apresenta a arquitetura óptica EIP-1 LED e OAL da Olight na CES, oferecendo um novo nível de clareza, conforto e confiabilidade para a iluminação doméstica. O sistema de iluminação Pure Flood elimina pontos de luz intensos e bordas nítidas do feixe, criando um campo de luz amplo e natural que é mais agradável aos olhos e mais seguro para uso interno. Com eficiência de 134 lm/W e desvio Duv ultrabaixo em todos os níveis de brilho, a ArkPro Ultra mantém a precisão de cor de nível profissional e reduz a fadiga visual, permitindo o uso prolongado durante tarefas domésticas, reparos e situações inesperadas. Combinado com a arquitetura multifontes da ArkPro, permite sinalização de longa distância, inspeção de curta distância e preparação diária em uma única ferramenta compacta.

Projetado para oferecer confiança à família e confiabilidade no dia a dia

A série ArkPro utiliza uma estrutura de alumínio fina e plana para melhorar a estabilidade da pegada e garantir uma utilização segura com uma só mão em momentos de pouca luz ou de stress. Seu acabamento em dois tons e roda de controle tátil oferecem uma mudança de modo intuitiva, permitindo que os usuários alterem rapidamente os tipos de feixe — essencial quando cada segundo é importante. Seja armazenado em um carro, em uma gaveta de cabeceira ou em um armário de oficina, a ArkPro oferece tranquilidade como um dispositivo de segurança pronto para uso em casa e na estrada. Para oferecer suporte a longo prazo além do próprio dispositivo, a Olight também apresenta a Ostation 2 Pro como parte de um ecossistema de segurança doméstica mais amplo.

Ampliando a preparação doméstica: Ostation 2 Pro e gerenciamento inteligente de energia

A Ostation 2 Pro conta uma história diferente. Imagine uma gaveta cheia de pilhas soltas, carregadores emaranhados como espaguete e a preocupação de manuseá-los incorretamente. Agora imagine uma estação elegante onde cada bateria encontra seu lugar, carrega com segurança e está pronta quando necessário. Em 2025, a comunidade validou essa visão, contribuindo com mais de US$ 2 milhões no Kickstarter- um sinal claro de que os usuários desejam soluções de energia inteligentes e organizadas, não apenas mais um carregador.

Sobre a Olight

Fundada em 2007, a Olight é uma empresa inovadora global em iluminação portátil, oferecendo soluções de alta tecnologia para o transporte diário, ao ar livre, uso tático e profissional. Com mais de 1.200 patentes e reconhecimentos internacionais, incluindo iF Design e Red Dot Awards, os produtos da Olight estão disponíveis em mais de 100 países em todo o mundo.

