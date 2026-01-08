Olight stellt auf der CES 2026 die ArkPro-Serie vor und setzt damit einen neuen Standard für die Einsatzbereitschaft zu Hause

LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2026 stellt Olight die ArkPro-Serie als neuen Standard für die Einsatzbereitschaft zu Hause vor – entwickelt, um Familien dabei zu helfen, auf das vorbereitet zu sein, was zu Hause am wichtigsten ist. Da Stromausfälle, nächtliche Reparaturen und unerwartete Situationen zum Alltag gehören, bietet ArkPro zuverlässige All-in-One-Beleuchtung in einem einzigen kompakten Gerät. Durch die Integration von Pure Flood, Spotlight, UV sowie grünem Laser in einem einzigen Gerät vereinfacht ArkPro die Vorbereitung auf den Ernstfall zu Hause, indem es mehrere Geräte ersetzt und Haushalten ermöglicht, sowohl bei alltäglichen Aufgaben als auch in kritischen Momenten mit Zuversicht zu reagieren.

Olight CES Booth

EIP-1 LED und OAL Design: Technologie für häusliche Einsatzbereitschaft

Die ArkPro Ultra stellt auf der CES erstmals die EIP-1-LED und die optische OAL-Architektur von Olight vor und bietet ein neues Maß an Klarheit, Komfort sowie Zuverlässigkeit für die Beleuchtung in den eigenen vier Wänden. Das Pure Flood-Beleuchtungssystem beseitigt Hotspots sowie scharfe Strahlenränder und schafft so ein breites, natürliches Lichtfeld, das die Augen schont und für die Verwendung in Innenräumen sicherer ist. Mit einer Effizienz von 134 lm/W und einer extrem niedrigen Duv-Abweichung über alle Helligkeitsstufen hinweg sorgt ArkPro Ultra für eine professionelle Farbgenauigkeit und reduziert die visuelle Ermüdung – für einen längeren Einsatz bei Hausarbeiten, Reparaturen sowie in unerwarteten Situationen. In Kombination mit der Multiquellenarchitektur von ArkPro ermöglicht sie Fernsignalisierung, Nahbereichsinspektion und alltägliche Bereitschaft in einem einzigen kompakten Gerät.

Entwickelt für ein sicheres Gefühl in der Familie und Zuverlässigkeit im Alltag

Die ArkPro-Serie nutzt eine schlanke, flache Aluminiumstruktur, verbessert die Griffstabilität und gewährleistet eine sichere Handhabung bei schlechten Lichtverhältnissen oder in stressigen Momenten. Die zweifarbige Oberfläche sowie das taktile Bedienrad ermöglichen einen intuitiven Moduswechsel, sodass Nutzer schnell zwischen den Strahlenarten umschalten können – wichtig, wenn es auf Sekunden ankommt. Ob im Auto, in der Nachttischschublade oder im Werkstattschrank – ArkPro ist ein sofort einsatzbereites Sicherheitsgerät für zu Hause und unterwegs. Um die langfristige Einsatzbereitschaft über das Gerät selbst hinaus zu unterstützen, führt Olight die Ostation 2 Pro als Teil eines umfassenderen Ökosystems für die Sicherheit zu Hause ein.

Ausweitung der häuslichen Bereitschaft: Ostation 2 Pro und intelligente Energieverwaltung

Die Ostation 2 Pro erzählt eine andere Geschichte. Stellen Sie sich eine unübersichtliche Schublade voller loser Batterien, Ladegeräte, die wie Spaghetti verheddert sind, und die Sorge, sie falsch zu handhaben, vor. Stellen Sie sich nun eine elegante Station vor, in der jede Batterie ihren Platz findet, sicher aufgeladen wird und bei Bedarf zur Verfügung steht. Im Jahr 2025 bestätigte die Community diese Vision, indem sie mehr als 2 Millionen US-Dollar auf Kickstarter beisteuerte – ein klares Signal, dass sich die Nutzer nach intelligenten, organisierten Energielösungen sehnen, nicht nur nach einem weiteren Ladegerät.

Informationen zu Olight

Das 2007 gegründete Unternehmen Olight ist ein weltweiter Innovator im Bereich der tragbaren Beleuchtung und bietet Hightech-Lösungen für den alltäglichen Gebrauch, für den Outdoor-Bereich, für taktische Zwecke sowie für den professionellen Einsatz. Mit über 1200 Patenten und internationalen Anerkennungen, darunter iF Design und Red Dot Awards, sind die Produkte von Olight in mehr als 100 Ländern weltweit erhältlich.

