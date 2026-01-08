Olight présente la série ArkPro au CES 2026, établissant une nouvelle norme en matière de sécurité domestique

LAS VEGAS, 8 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Au salon CES 2026, Olight présente la série ArkPro comme la nouvelle norme de l'éclairage de secours à domicile, conçue pour permettre aux familles de protéger ce qui compte le plus dans la maison. Puisque les pannes d'électricité, les réparations nocturnes et les situations imprévues font partie de la vie quotidienne, ArkPro propose un éclairage tout-en-un fiable dans un seul outil compact. En intégrant Pure Flood, le projecteur, l'éclairage UV et le laser vert dans un seul appareil simplifié, ArkPro optimise la préparation à domicile, en remplaçant de multiples outils tout en permettant aux foyers de réagir en toute confiance dans les tâches quotidiennes et les moments critiques.

Olight CES Booth

Conception à LED EIP-1 et en alliage d'aluminium d'Olight (OAL) : la technologie de l'éclairage de secours à domicile

L'ArkPro Ultra lance l'architecture optique à LED EIP-1 et en alliage d'aluminium (OAL) d'Olight au salon CES, qui offre un nouveau niveau de clarté, de confort et de fiabilité pour l'éclairage domestique. Le système d'éclairage Pure Flood élimine les points chauds et les bords tranchants du faisceau, créant ainsi un large champ de lumière naturel plus confortable pour les yeux et plus sûr pour une utilisation à l'intérieur. Avec une efficacité de 134 lm/W et une déviation Duv ultrafaible à tous les niveaux de luminosité, l'ArkPro Ultra maintient une précision des couleurs de qualité professionnelle et réduit la fatigue visuelle, ce qui permet une utilisation prolongée pendant les tâches ménagères, les réparations et lors de situations imprévues. Combiné avec l'architecture multisource d'ArkPro, il réunit signalisation à longue distance, inspection rapprochée et préparation aux situations d'urgence du quotidien dans un seul outil compact.

Une série conçue pour la confiance des familles et la fiabilité au quotidien

La série ArkPro s'appuie sur une structure mince et plate en aluminium pour améliorer la stabilité de la prise et assurer la sécurité de l'utilisation portative en cas de faible luminosité ou de stress. Sa finition bicolore et sa molette de commande tactile offrent un changement de mode intuitif qui aide les utilisateurs à changer rapidement de type de faisceau : essentiel lorsque chaque seconde compte. Rangées dans une voiture, un tiroir de table de chevet ou une armoire d'atelier, les lampes de la série ArkPro procurent à la maison et sur la route la tranquillité d'esprit associée à un dispositif de sécurité prêt à l'emploi. Afin de soutenir une préparation durable au-delà de l'appareil lui-même, Olight lance également l'Ostation 2 Pro dans le cadre d'un écosystème de sécurité domestique plus large.

Au-delà la préparation au foyer : Ostation 2 Pro et gestion intelligente de l'énergie

L'Ostation 2 Pro raconte une histoire différente. Imaginez un tiroir encombré rempli de batteries en vrac, de chargeurs enchevêtrés, et l'inquiétude de les manipuler de manière inappropriée. Imaginez maintenant une station élégante où chaque batterie trouve sa place, se recharge en toute sécurité et est prête en cas de nécessité. En 2025, la communauté a validé cette vision en versant plus de 2 millions de dollars sur Kickstarter : un signal clair que les utilisateurs ont besoin de solutions d'alimentation intelligentes et organisées, pas seulement d'un chargeur.

Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter les sites suivants :

ArkPro : lampe torche plate ArkPro : 1 700 lm, éclairage UV, laser et double faisceau - Olight

Ostation 2 Pro : Amazon.com

À propos d'Olight

Créée en 2007, la marque mondiale Olight innove dans le domaine de l'éclairage portable en proposant des solutions de haute technologie pour l'usage quotidien, tactique, professionnel ou extérieur. Forts de plus de 1 200 brevets et reconnaissances internationales, notamment les prix iF Design et Red Dot, les produits Olight sont disponibles dans plus de 100 pays à travers le monde.

