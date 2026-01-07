-Olight presenta la serie ArkPro en CES 2026, estableciendo un nuevo estándar para la preparación de la seguridad del hogar

LAS VEGAS, 7 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- En CES 2026, Olight presenta la Serie ArkPro como un nuevo estándar para la seguridad del hogar, diseñada para ayudar a las familias a estar preparadas para lo más importante en casa. A medida que los cortes de energía, las reparaciones nocturnas y las situaciones inesperadas se convierten en parte de la vida cotidiana, ArkPro ofrece iluminación confiable y completa en una sola herramienta compacta. Al integrar Pure Flood, foco, UV y láser verde en un dispositivo optimizado, ArkPro simplifica la preparación del hogar, reemplazando múltiples herramientas y permitiendo a los hogares responder con confianza tanto en las tareas diarias como en los momentos críticos.

Olight CES Booth

Diseño EIP-1 LED y OAL: Tecnología para la seguridad en el hogar

ArkPro Ultra presenta en CES la arquitectura óptica EIP-1 LED y OAL de Olight, que ofrece un nuevo nivel de claridad, comodidad y fiabilidad para la iluminación del hogar. El sistema de iluminación Pure Flood elimina los puntos calientes y los bordes afilados del haz, creando un campo de luz amplio y natural, más agradable a la vista y seguro para uso en interiores. Con una eficiencia de 134 lm/W y una desviación Duv ultrabaja en todos los niveles de brillo, ArkPro Ultra mantiene una precisión de color de nivel profesional y reduce la fatiga visual, lo que facilita su uso prolongado durante tareas domésticas, reparaciones y situaciones inesperadas. Combinado con la arquitectura multifuente de ArkPro, permite la señalización a larga distancia, la inspección a corta distancia y la preparación diaria en una sola herramienta compacta.

Diseñado para la confianza familiar y la fiabilidad diaria

La serie ArkPro utiliza una estructura delgada y plana de aluminio para mejorar la estabilidad del agarre y garantizar un uso portátil seguro en condiciones de poca luz o momentos de estrés. Su acabado bitono y la rueda de control táctil ofrecen un cambio de modo intuitivo, lo que permite a los usuarios cambiar el tipo de haz rápidamente, esencial cuando cada segundo cuenta. Ya sea guardado en el coche, en el cajón de la mesita de noche o en el armario de un taller, ArkPro ofrece tranquilidad como un dispositivo de seguridad listo para usar, tanto en casa como en la carretera. Para garantizar la disponibilidad a largo plazo más allá del propio dispositivo, Olight también presenta Ostation 2 Pro como parte de un ecosistema más amplio de seguridad para el hogar.

Ampliando la disponibilidad en el hogar: Ostation 2 Pro y gestión inteligente de la energía

Ostation 2 Pro cuenta una historia diferente. Imagine un cajón abarrotado de baterías sueltas, cargadores enredados como espaguetis y la preocupación de manipularlos incorrectamente. Ahora imagine una estación elegante donde cada batería encuentra su lugar, se carga de forma segura y está lista cuando se necesita. En 2025, la comunidad validó esta visión, aportando más de 2 millones de dólares en Kickstarter, una clara señal de que los usuarios anhelan soluciones de energía inteligentes y organizadas, no solo un cargador más.

Acerca de Olight

Fundada en 2007, Olight es una empresa global innovadora en iluminación portátil, que ofrece soluciones de alta tecnología para uso diario, en exteriores, táctico y profesional. Con más de 1.200 patentes y reconocimientos internacionales, como los premios iF Design y Red Dot, los productos de Olight están disponibles en más de 100 países de todo el mundo.

