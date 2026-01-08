오라이트, CES 2026에서 ArkPro 시리즈 공개 - 가정 안전 대비의 새로운 기준 제시

라스베이거스 2026년 1월 8일 /PRNewswire/ -- 혁신적인 휴대용 조명 솔루션 분야의 글로벌 선도기업 오라이트(Olight)가 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 세계 최대 IT•가전 전시회 CES 2026에서 가정 안전 대비의 새로운 기준을 제시하는 ArkPro 시리즈를 선보였다. 정전, 야간 수리, 예상치 못한 상황이 일상화된 가운데, ArkPro 시리즈는 가정에서 가족이 가장 중요한 순간에 대비할 수 있도록 설계된 제품이다. ArkPro는 신뢰할 수 있는 올인원 조명을 하나의 콤팩트한 도구로 제공한다. Pure Flood, 스포트라이트, UV, 그린 레이저 기능을 하나의 최신식 장치에 통합하여 가정의 안전 대비를 단순화하고, 여러 도구를 대체하는 동시에 일상적인 집안일부터 중요한 순간까지 가정에서 보다 자신 있게 대응할 수 있도록 돕는다.

EIP-1 LED와 OAL 설계: 가정 안전 대비를 위한 기술

ArkPro Ultra는 CES에서 오라이트의 EIP-1 LED와 OAL 광학 아키텍처를 선보이며, 가정용 조명에 새로운 차원의 선명도와 편안함 및 신뢰성을 제공한다. Pure Flood 조명 시스템은 핫스팟과 날카로운 빔 경계를 없애고 넓고 자연스러운 광역을 생성하여 눈에 부담이 적고 실내 사용에 더 안전하다. 134lm/W의 효율과 모든 밝기 수준에서 초저 Duv 편차를 자랑하는 ArkPro Ultra는 전문가급 색상 정확도를 유지하며 시각적 피로를 줄여주어 가사일, 수리, 예상치 못한 상황에서 장시간 사용을 돕는다. ArkPro Ultra는 ArkPro의 다중 광원 아키텍처와 결합되어 단일 콤팩트 도구로 장거리 신호 전달, 근거리 검사, 일상적 대비를 가능하게 한다.

가족의 안전과 일상적 신뢰를 위한 설계

ArkPro 시리즈는 슬림한 플랫 보디 알루미늄 구조를 채용해 그립 안정성을 높였으며, 조도가 낮은 어두운 곳이나 긴박한 상황에서도 안전하게 손에 쥐고 사용할 수 있다. 투톤 마감의 촉감형 컨트롤 휠 구조가 직관적인 모드 전환을 지원하여 사용자가 빔 유형을 신속하게 변경할 수 있다. 이는 촉각을 다투는 긴박한 상황에 꼭 필요한 기능이다. ArkPro는 차량 안, 침대 옆 서랍, 작업실 캐비닛 등 어디에 보관하든, 집 안에서나 밖에서나 즉시 안전하게 사용할 수 있어 마음에 평안을 선사한다. 오라이트는 기기 자체뿐만 아니라 장기적인 대비를 지원하기 위해 더 넓은 가정 안전 생태계의 일환으로 만든 Ostation 2 Pro도 선보였다.

가정 대비 영역의 확장: Ostation 2 Pro와 지능형 전원 관리

Ostation 2 Pro는 전혀 다른 해답을 제시한다. 흩어진 배터리로 가득 찬 어수선한 서랍, 스파게티처럼 엉킨 충전기 케이블들, 그리고 이를 잘못 다룰까 봐 걱정하는 모습을 상상해 보자. 이제 모든 배터리가 제자리를 찾고, 안전하게 충전되며, 필요할 때 바로 사용할 수 있는 세련된 스테이션을 상상해 보자. 사용자 커뮤니티는 2025년 미국 크라우드펀딩 플랫폼 킥스타터(Kickstarter)에서 200만 달러 이상을 후원하며 이 비전을 입증했다. 이는 사용자들이 단순한 충전기가 아니라 지능적이고 체계적인 전원 관리 솔루션을 갈망하고 있음을 보여주는 분명한 신호다.

오라이트 소개

2007년 설립된 오라이트는 휴대용 조명 분야를 선도하는 글로벌 기업이다. 일상 휴대용부터 아웃도어, 전술 및 전문가용까지 혁신적인 제품을 선보이고 있다. 1200개 이상의 특허와 다수의 iF 디자인 어워드 및 레드닷(Red Dot) 수상 기록을 보유하고 있는 오라이트 제품은 전 세계 100여 개국에서 구입할 수 있다.

