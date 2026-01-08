OlightがCES 2026でArkProシリーズを発表、家庭の安全対策の新たな基準を確立

ラスベガス、2026年1月8日 /PRNewswire/ -- Olightは、CES 2026において、家庭で本当に大切なものを守るための備えを支援することを目的に設計された、家庭向け安全対策の新基準となるArkProシリーズを発表しました。停電や夜間の修理、予期せぬ事態が日常の一部となる中、ArkProは信頼性の高いオールインワン照明を、ひとつのコンパクトなツールに集約して提供します。Pure Flood、スポットライト、UV、グリーンレーザーを一体化した洗練されたデバイスとして、ArkProは家庭の備えをシンプルにし、複数のツールを置き換えながら、日常の作業から緊急時まで、家庭が自信を持って対応できる環境を実現します。

EIP-1 LEDおよびOALデザイン：家庭の安全対策に向けたテクノロジー

Olight CES Booth (PRNewsfoto/Olight Group Co.,Ltd)

ArkPro Ultraは、CESにおいてOlightのEIP-1 LEDおよびOAL光学アーキテクチャを初披露し、家庭向け照明において、これまでにない明瞭さ、快適性、信頼性を提供します。Pure Flood照明システムは、ホットスポットや鋭いビームの縁を排除し、広く自然な光の範囲を作り出すことで、目に優しく、室内での使用でも安全性を高めます。134 lm/Wの高効率と、全輝度レベルでの極めて低いDuv偏差により、ArkPro Ultraはプロフェッショナルグレードの色精度を維持し、目の疲労を軽減します。これにより、家庭での作業や修理、予期せぬ状況でも長時間安心して使用できます。ArkProのマルチソースアーキテクチャと組み合わせることで、長距離での信号発信、近距離での点検、日常的な備えを、ひとつのコンパクトなツールで実現します。

家族の安心と日常の信頼性のために設計

ArkProシリーズは、スリムでフラットなアルミボディ構造を採用し、握りやすさを向上させるとともに、暗所や緊急時でも安全に手持ちで使用できる設計となっています。二色仕上げと触覚フィードバック付きのコントロールホイールにより、直感的なモード切替が可能で、ビームタイプを素早く変更できます。秒単位での操作が求められる場面でも必須の機能です。車内、ベッドサイドの引き出し、作業場のキャビネットに保管しても、ArkProは家庭でも外出先でもすぐに使える安全ツールとして、安心感を提供します。デバイス単体を超えた長期的な備えを支援するため、Olightはより広範な家庭向け安全エコシステムの一環として、Ostation 2 Proも併せて発表しました。

家庭の備えをさらに拡張Ostation 2 Proとインテリジェント電源管理

Ostation 2 Proは、これまでとは違う物語を語ります。散らかった引き出しの中、バラバラの電池、スパゲッティのように絡まった充電器、そして扱いを誤るかもしれない不安――そんな光景を想像してみてください。今度は、すべての電池がそれぞれの場所に収まり、安全に充電され、必要なときにすぐ使えるスマートなステーションを想像してみてください。2025年には、このビジョンがコミュニティによって実証され、Kickstarterで200万ドル以上の支援を集めました。これは、ユーザーが単なる充電器ではなく、インテリジェントで整理された電源ソリューションを求めていることの明確な証です。

詳しくはこちら：

ArkPro: ArkPro フラットフラッシュライト：1700ルーメン、UV、レーザー＆デュアルビーム – Olight

Ostation 2 Pro: Amazon.com

Olightについて

2007年に設立されたOlightは、携帯型照明のグローバルイノベーターであり、日常携行用、アウトドア用、タクティカル用、プロフェッショナル用途向けのハイテクソリューションを提供しています。1,200件以上の特許を保有し、iFデザイン賞やレッドドット賞など国際的な評価も受けるOlightの製品は、世界100か国以上で展開されています。

メディア関連問い合わせ先：

[email protected]

SOURCE Olight Group Co.,Ltd