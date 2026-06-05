A PAPmusic anuncia a nova música "BREAKING PAPnews", ampliando ainda mais o universo da marca por meio da moda, da música e do pop surreal

Criada pela artista e diretora LeiKiè, a PAPmusic continua sua evolução internacional por meio da animação, da cultura pop e da narrativa visual

MILÃO, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 5 de junho, a artista e diretora LeiKiè lança "BREAKING PAPnews", o novo single de dance-pop que amplia o universo multimídia PAPmusic – Animation for Fashion.

Assista ao videoclipe oficial de "BREAKING PAPnews" e entre no PAPworld em expansão: https://www.youtube.com/watch?v=cwRYwX4_DAk

LeiKiè, the creator of PAPmusic, announces Breaking PAPnews.

Originalmente concebido como um filme de animação não convencional que combina moda, música, design, cultura pop e o patrimônio artístico italiano, PAPmusic – Animation for Fashion evoluiu gradualmente para se tornar um projeto independente de entretenimento italiano com uma identidade visual e um estilo narrativo distintos.

Ambientado entre Milão, Roma, Veneza e Pompéia, o filme criou um universo visual colorido e surreal, combinando comédia romântica, música, cultura da moda e humor pop em uma fórmula altamente reconhecível.

Após receber mais de 50 reconhecimentos internacionais, incluindo prêmios e seleções oficiais, uma longa PAPtour pelos cinemas italianos e o crescimento de uma comunidade cada vez mais ativa, o PAPmusic agora dá continuidade à sua evolução ao abrir oficialmente as portas do "PAPworld", um ecossistema criativo onde cinema, música, animação, estilo de vida, moda e cultura pop se fundem.

E é exatamente aqui que o "BREAKING PAPnews" entra em cena. 'BREAKING PAPnews' não é apenas uma música. É o primeiro sinal vindo de um universo muito maior que ainda está esperando para ser descoberto."

— LeiKiè

A nova faixa de LeiKiè não é apresentada como uma simples música, mas como o primeiro sinal de um universo multimídia mais amplo.

Baseado em uma estética de dance-pop eletrônico cheia de energia, o single combina a linguagem televisiva, a cultura das redes sociais e imagens inspiradas em desenhos animados, criando uma experiência sonora e visual deliberadamente irônica, hipnótica e instantaneamente reconhecível.

Ao longo do vídeo, LeiKiè se transforma continuamente por meio de diferentes identidades pop e olhares recorrentes que se tornaram progressivamente parte das imagens do PAPworld.

Mais importante ainda, "BREAKING PAPnews" finalmente revela o mistério que intriga o público italiano há meses.

O misterioso "PAPnews" anunciado nas mídias sociais não estava realmente se referindo ao lançamento do PAPmusic 2, como muitos fãs haviam imaginado, mas a algo chamado PAPgame.

É esse novo e misterioso projeto, o PAPgame, que continua a despertar curiosidade em torno da experiência PAPworld, que está em constante expansão. Embora algumas de suas imagens possam lembrar elementos de um jogo social ou de cartas, a natureza exata do projeto permanece intencionalmente em segredo por enquanto.

Sobre LeiKiè

Criadora LeiKiè — uma artista transformadora, diretora e cantora e compositora que fez da criatividade transmídia e da identidade pop sua marca registrada — continua a construir um universo narrativo autônomo e reconhecível, onde música, animação, moda e a estética pop surreal interagem constantemente entre si.

Sobre o PAPmusic

PAPmusic – Animation for Fashion é um projeto independente de entretenimento multimídia italiano criado pela artista e diretora LeiKiè e produzido pela Not Just Music S.r.l., combinando animação, música, moda, cultura pop e narrativa visual em um universo colorido e surreal conhecido como PAPworld.

Uma nova fase do PAPworld começou oficialmente.

Mais PAPnews em breve.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989840/LeiKie.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2989839/PAPmusic_logo.jpg

FONTE Not Just Music S.r.l.