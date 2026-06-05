A PAPmusic anuncia a nova música "BREAKING PAPnews", ampliando ainda mais o universo da marca por meio da moda, da música e do pop surreal

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Not Just Music S.r.l.

05 jun, 2026, 08:55 GMT

Criada pela artista e diretora LeiKiè, a PAPmusic continua sua evolução internacional por meio da animação, da cultura pop e da narrativa visual

MILÃO, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- No dia 5 de junho, a artista e diretora LeiKiè lança "BREAKING PAPnews", o novo single de dance-pop que amplia o universo multimídia PAPmusic – Animation for Fashion.

Assista ao videoclipe oficial de "BREAKING PAPnews" e entre no PAPworld em expansão: https://www.youtube.com/watch?v=cwRYwX4_DAk

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LeiKiè, the creator of PAPmusic, announces Breaking PAPnews.
LeiKiè, the creator of PAPmusic, announces Breaking PAPnews.

Originalmente concebido como um filme de animação não convencional que combina moda, música, design, cultura pop e o patrimônio artístico italiano, PAPmusic – Animation for Fashion evoluiu gradualmente para se tornar um projeto independente de entretenimento italiano com uma identidade visual e um estilo narrativo distintos.

Ambientado entre Milão, Roma, Veneza e Pompéia, o filme criou um universo visual colorido e surreal, combinando comédia romântica, música, cultura da moda e humor pop em uma fórmula altamente reconhecível.

Após receber mais de 50 reconhecimentos internacionais, incluindo prêmios e seleções oficiais, uma longa PAPtour pelos cinemas italianos e o crescimento de uma comunidade cada vez mais ativa, o PAPmusic agora dá continuidade à sua evolução ao abrir oficialmente as portas do "PAPworld", um ecossistema criativo onde cinema, música, animação, estilo de vida, moda e cultura pop se fundem.

E é exatamente aqui que o "BREAKING PAPnews" entra em cena. 'BREAKING PAPnews' não é apenas uma música. É o primeiro sinal vindo de um universo muito maior que ainda está esperando para ser descoberto."
— LeiKiè

A nova faixa de LeiKiè não é apresentada como uma simples música, mas como o primeiro sinal de um universo multimídia mais amplo.

Baseado em uma estética de dance-pop eletrônico cheia de energia, o single combina a linguagem televisiva, a cultura das redes sociais e imagens inspiradas em desenhos animados, criando uma experiência sonora e visual deliberadamente irônica, hipnótica e instantaneamente reconhecível.

Ao longo do vídeo, LeiKiè se transforma continuamente por meio de diferentes identidades pop e olhares recorrentes que se tornaram progressivamente parte das imagens do PAPworld.

Mais importante ainda, "BREAKING PAPnews" finalmente revela o mistério que intriga o público italiano há meses.

O misterioso "PAPnews" anunciado nas mídias sociais não estava realmente se referindo ao lançamento do PAPmusic 2, como muitos fãs haviam imaginado, mas a algo chamado PAPgame.

É esse novo e misterioso projeto, o PAPgame, que continua a despertar curiosidade em torno da experiência PAPworld, que está em constante expansão. Embora algumas de suas imagens possam lembrar elementos de um jogo social ou de cartas, a natureza exata do projeto permanece intencionalmente em segredo por enquanto.

Sobre LeiKiè
Criadora LeiKiè — uma artista transformadora, diretora e cantora e compositora que fez da criatividade transmídia e da identidade pop sua marca registrada — continua a construir um universo narrativo autônomo e reconhecível, onde música, animação, moda e a estética pop surreal interagem constantemente entre si.

Sobre o PAPmusic
PAPmusic – Animation for Fashion é um projeto independente de entretenimento multimídia italiano criado pela artista e diretora LeiKiè e produzido pela Not Just Music S.r.l., combinando animação, música, moda, cultura pop e narrativa visual em um universo colorido e surreal conhecido como PAPworld.

Uma nova fase do PAPworld começou oficialmente.
Mais PAPnews em breve.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989840/LeiKie.jpg 
Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2989839/PAPmusic_logo.jpg

FONTE Not Just Music S.r.l.