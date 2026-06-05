PAPmusic annonce sa nouvelle chanson « BREAKING PAPnews » et développe l'univers de la marque à travers la mode, la musique et la pop surréaliste

Créé par l'artiste et réalisateur LeiKiè, PAPmusic poursuit son évolution à l'échelle internationale au travers de l'animation, de la culture pop et de la narration visuelle

MILAN, 5 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 5 juin, l'artiste et réalisatrice LeiKiè lance « BREAKING PAPnews », le nouveau single dance-pop qui élargit l'univers PAPmusic - Animation for Fashion cross-média.

Regardez le clip officiel « BREAKING PAPnews » et entrez dans le PAPworld en expansion

LeiKiè, la créatrice de PAPmusic, présente Breaking PAPnews.

Conçu à l'origine comme un film d'animation non conventionnel mêlant mode, musique, design, culture pop et patrimoine artistique italien, PAPmusic - Animation for Fashion s'est progressivement transformé en un projet de divertissement italien indépendant doté d'une identité visuelle et d'un style narratif distinctifs.

Son action se situant entre Milan, Rome, Venise et Pompéi, le film tourne autour d'un univers visuel coloré et surréaliste combinant comédie romantique, musique, culture de la mode et humour pop dans une formule aisément reconnaissable.

Après avoir fait l'objet de plus de 50 reconnaissances internationales, y compris des prix et des sélections officielles, une longue tournée PAPtour à travers les cinémas italiens et la croissance d'une communauté de plus en plus active, PAPmusic poursuit son évolution en ouvrant officiellement les portes du « PAPworld », un écosystème créatif où le cinéma, la musique, l'animation, le style de vie, la mode et la culture pop ne font qu'un.

Et c'est précisément là que « BREAKING PAPnews » entre en scène. « BREAKING PAPNEWS » n'est pas qu'une simple chanson. C'est le premier écho provenant d'un univers beaucoup plus vaste qui attend toujours d'être découvert ».

- LeiKiè

Le nouveau titre de LeiKiè ne se présente pas comme une simple chanson, mais comme le premier écho d'un univers cross-média plus vaste.

Basé sur une esthétique dance-pop électronique très énergique, le single mêle langage télévisuel, culture des réseaux sociaux et imagerie inspirée des dessins animés dans une expérience sonore et visuelle délibérément ironique, hypnotique et aisément reconnaissable.

Tout au long de la vidéo, LeiKiè se transforme continuellement à travers différentes identités pop et des looks récurrents qui sont progressivement devenus partie intégrante de l'imagerie PAPworld.

Qui plus est, « BREAKING PAPnews » révèle enfin le mystère qui met les téléspectateurs italiens en haleine depuis des mois.

Le mystérieux « PAPnews » annoncé sur les réseaux sociaux ne faisait pas référence à la sortie de PAPmusic 2, comme de nombreux fans l'avaient imaginé, mais à quelque chose appelé PAPgame.

C'est ce nouveau projet mystérieux, dénommé « PAPgame », qui continue d'attiser la curiosité autour de l'expérience croissante du PAPworld. Bien que certaines images puissent évoquer des éléments d'un jeu social ou d'un jeu de cartes, la nature exacte du projet n'a toujours pas été révélée.

À propos de LeiKiè

La créatrice LeiKiè, artiste, réalisatrice et auteure-compositrice-interprète audacieuse qui a fait de la créativité transmédia et de l'identité pop sa signature distinctive, continue de construire un univers narratif autonome et reconnaissable où la musique, l'animation, la mode et l'esthétique pop surréaliste interagissent entre elles en permanence.

À propos de PAPmusic

PAPmusic – Animation for Fashion est un projet de divertissement cross-média italien indépendant créé par l'artiste et réalisatrice LeiKiè et produit par Not Just Music S.r.l., mêlant animation, musique, mode, culture pop et narration visuelle dans un univers coloré et surréaliste connu sous le nom de PAPworld.

Une nouvelle phase du PAPworld a officiellement commencé.

D'autres PAPnews seront bientôt disponibles.

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