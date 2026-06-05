PAPmusic anuncia la nueva canción 'BREAKING PAPnews' para expandir aún más el universo de la marca a través de la moda, la música y el pop surrealista

Creada por la artista y directora LeiKiè, PAPmusic continúa su evolución internacional a través de la animación, la cultura pop y la narración visual

MILÁN, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 5 de junio, la artista y directora LeiKiè lanzará "BREAKING PAPnews", el nuevo sencillo dance-pop que expande el universo multimedia de "PAPmusic – Animation for Fashion".

Vea el video musical oficial "BREAKING PAPnews" e ingrese al creciente mundo PAPworld: https://www.youtube.com/watch?v=cwRYwX4_DAk

LeiKiè, the creator of PAPmusic, announces Breaking PAPnews.

Originalmente concebida como una película animada poco convencional que combina moda, música, diseño, cultura pop y patrimonio artístico italiano, PAPmusic – Animation for Fashion se ha convertido poco a poco en un proyecto de entretenimiento italiano independiente con una identidad visual y un estilo narrativo distintivos.

Ambientada en Milán, Roma, Venecia y Pompeya, la película ha construido un universo visual colorido y surrealista que combina la comedia romántica, la música, la cultura de la moda y el humor pop en una fórmula muy reconocible.

Después de recibir más de 50 reconocimientos internacionales, incluidos premios y selecciones oficiales, un PAPtour de larga duración en los cines italianos y el crecimiento de una comunidad cada vez más activa, PAPmusic ahora continúa evolucionando al abrir oficialmente las puertas al "PAPworld" (mundo PAP), un ecosistema creativo en el que se fusionan el cine, la música, la animación, el estilo de vida, la moda y la cultura pop.

Y es aquí exactamente donde "BREAKING PAPnews" entra en escena. "BREAKING PAPnews" no es solo una canción. Es la primera señal que proviene de un universo mucho más grande que aún está por descubrirse".

— LeiKiè

La nueva canción de LeiKiè no se presenta como una simple canción, sino como la primera señal de un universo multimedia más amplio.

Creada con una estética electrónica dance-pop con mucha energía, la canción mezcla el lenguaje televisivo, la cultura de las redes sociales y las imágenes inspiradas en dibujos animados en una experiencia sonora y visual deliberadamente irónica, hipnótica y reconocible al instante.

A lo largo del video, LeiKiè se transforma continuamente cambiando entre diferentes identidades pop y estilos recurrentes que se han convertido poco a poco en parte de las imágenes de PAPworld.

Lo más importante es que "BREAKING PAPnews" por fin revela el misterio que ha intrigado a la audiencia italiana durante meses.

El misterioso "PAPnews" anunciado en las redes sociales no se refería en realidad al lanzamiento de PAPmusic 2, como muchos fanáticos habían imaginado, sino a algo llamado PAPgame.

Es este misterioso nuevo proyecto, PAPgame, que sigue despertando la curiosidad en torno a la creciente experiencia PAPworld. Si bien algunas de sus imágenes pueden evocar elementos de un juego social o basado en cartas, la naturaleza exacta del proyecto permanece sin revelar por ahora de manera intencional.

Acerca de LeiKiè

La creadora LeiKiè, una artista transformadora, directora y cantautora que ha hecho de la creatividad transmedia y la identidad pop su sello distintivo, continúa construyendo un universo narrativo autónomo y reconocible donde la música, la animación, la moda y la estética pop surrealista interactúan constantemente entre sí.

Acerca de PAPmusic

PAPmusic – Animation for Fashion es un proyecto de entretenimiento multimedia independiente italiano creado por la artista y directora LeiKiè y producido por Not Just Music S.r.l., que combina animación, música, moda, cultura pop y narración visual en un universo colorido y surrealista conocido como PAPworld.

Comenzó oficialmente una nueva fase de PAPworld.

Pronto habrá más información en las PAPnews.

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Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989840/LeiKie.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2989839/PAPmusic_logo.jpg

FUENTE Not Just Music S.r.l.