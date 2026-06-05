- PAPmusic anuncia su nueva canción 'BREAKING PAPnews', expandiendo aún más el universo de la marca a través de la moda, la música y el pop surrealista

Creada por la artista y directora LeiKiè, PAPmusic continúa su evolución internacional a través de la animación, la cultura pop y la narración visual.

MILÁN, 5 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El 5 de junio, la artista y directora LeiKiè lanza "BREAKING PAPnews", el nuevo sencillo de dance-pop que amplía el universo multimedia de PAPmusic – Animation for Fashion.

Mire el vídeo musical oficial de "BREAKING PAPnews" y entre al creciente PAPworld

LeiKiè, the creator of PAPmusic, announces Breaking PAPnews.

Concebido originalmente como un cortometraje de animación poco convencional que fusionaba moda, música, diseño, cultura pop y herencia artística italiana, PAPmusic – Animation for Fashion ha evolucionado gradualmente hasta convertirse en un proyecto de entretenimiento italiano independiente con una identidad visual y un estilo narrativo distintivos.

Ambientada entre Milán, Roma, Venecia y Pompeya, la película ha construido un universo visual colorido y surrealista que combina comedia romántica, música, cultura de la moda y humor pop en una fórmula fácilmente reconocible.

Tras recibir más de 50 reconocimientos internacionales, entre ellos premios y selecciones oficiales, una gira de larga duración por los cines italianos y el crecimiento de una comunidad cada vez más activa, PAPmusic continúa su evolución abriendo oficialmente las puertas del "PAPworld", un ecosistema creativo donde se fusionan el cine, la música, la animación, el estilo de vida, la moda y la cultura pop.

Y aquí es precisamente donde entra en escena "BREAKING PAPnews". "BREAKING PAPnews" no es solo una canción. Es la primera señal proveniente de un universo mucho más grande que aún espera ser descubierto". — LeiKiè

El nuevo tema de LeiKiè no se presenta como una simple canción, sino como la primera señal de un universo multimedia más amplio.

Construido sobre una estética electrónica dance-pop de alta energía, el sencillo mezcla el lenguaje televisivo, la cultura de las redes sociales y las imágenes inspiradas en los dibujos animados para crear una experiencia sonora y visual deliberadamente irónica, hipnótica e instantáneamente reconocible.

A lo largo del vídeo, LeiKiè se transforma continuamente a través de diferentes identidades pop y looks recurrentes que se han ido convirtiendo progresivamente en parte de la imagen de PAPworld.

Lo más importante es que "BREAKING PAPnews" finalmente desvela el misterio que ha intrigado al público italiano durante meses.

El misterioso anuncio "PAPnews" publicado en las redes sociales no se refería en realidad al lanzamiento de PAPmusic 2, como muchos fans habían imaginado, sino a algo llamado PAPgame.

Este misterioso nuevo proyecto, PAPgame, sigue generando curiosidad en torno a la experiencia en expansión de PAPworld. Si bien algunas de sus imágenes pueden evocar elementos de un juego social o de cartas, la naturaleza exacta del proyecto se mantiene en secreto por el momento.

Acerca de LeiKiè

La creadora LeiKiè, una artista transformadora, directora y cantautora que ha hecho de la creatividad transmedia y la identidad pop su sello distintivo, continúa construyendo un universo narrativo autónomo y reconocible donde la música, la animación, la moda y la estética pop surrealista interactúan constantemente entre sí.

Acerca de PAPmusic

PAPmusic – Animation for Fashion es un proyecto de entretenimiento multimedia independiente italiano creado por la artista y directora LeiKiè y producido por Not Just Music S.r.l., que combina animación, música, moda, cultura pop y narración visual en un universo colorido y surrealista conocido como PAPworld.

Una nueva etapa del PAPworld ha comenzado oficialmente.

Próximamente más PAPnws.

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