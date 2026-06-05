PAPmusic, 신곡 'BREAKING PAPnews' 발표… 패션, 음악, 초현실적 팝을 통해 브랜드 세계관 한층 확장

아티스트 겸 감독 레이키에가 만든 PAPmusic, 애니메이션, 팝 문화, 비주얼 스토리텔링을 통해 국제적 진화 지속

밀라노, 2026년 6월 5일 /PRNewswire/ -- 6월 5일, 아티스트 겸 감독 레이키에(LeiKiè)가 크로스미디어 프로젝트인 PAPmusic – Animation for Fashion 세계관을 확장하는 새로운 댄스 팝 싱글 'BREAKING PAPnews'를 발매한다.

공식 'BREAKING PAPnews' 뮤직비디오를 감상하고 확장 중인 PAPworld에 입장하기

LeiKiè, the creator of PAPmusic, announces Breaking PAPnews.

패션, 음악, 디자인, 팝 문화, 이탈리아 예술 유산을 결합한 비전형적인 애니메이션 영화로 처음 구상된 PAPmusic – Animation for Fashion은 독창적인 비주얼 정체성과 내러티브 스타일을 갖춘 독립 이탈리아 엔터테인먼트 프로젝트로 진화해 왔다.

밀라노, 로마, 베네치아, 폼페이를 배경으로 한 이 장편 영화는 로맨틱 코미디, 음악, 패션 문화, 팝 유머를 단번에 알아볼 수 있는 형식으로 결합해 다채롭고 초현실적인 비주얼 세계관을 구축했다.

50개 이상의 국제적 수상 및 공식 선정 등 인정을 받고, 이탈리아 영화관을 순회하는 장기 PAPtour를 진행했으며, 점점 더 활발해지는 커뮤니티 성장을 거친 PAPmusic은 이제 영화, 음악, 애니메이션, 라이프스타일, 패션, 팝 문화가 하나로 융합되는 창의적 생태계인 'PAPworld'의 문을 공식적으로 열며 진화를 이어가고 있다.

바로 이 지점에서 'BREAKING PAPnews'가 등장한다. "'BREAKING PAPnews'는 단순한 노래가 아니다. 아직 발견을 기다리고 있는 훨씬 더 큰 세계관에서 온 첫 번째 신호다."

— 레이키에

레이키에의 새로운 트랙은 단순한 노래가 아니라 폭넓은 크로스 미디어 세계관의 첫 번째 신호로 소개된다.

에너지 넘치는 일렉트로닉 댄스 팝 미학을 바탕으로 한 이 싱글은 텔레비전 언어, 소셜 미디어 문화, 만화에서 영감을 받은 이미지를 의도적으로 아이러니하고 최면을 거는 듯한 느낌으로 즉각적으로 인식 가능한 사운드 및 비주얼 경험으로 결합한다.

영상 전반에서 레이키에는 서로 다른 팝 정체성과 반복적으로 등장하는 룩으로 계속 변신하며, 이러한 요소들은 점차 PAPworld 이미지의 일부가 되어 왔다.

무엇보다도 'BREAKING PAPnews'는 수개월 동안 이탈리아 관객들의 궁금증을 자아낸 미스터리를 마침내 공개한다.

소셜 미디어에서 예고된 미스터리한 'PAPnews'는 많은 팬들이 상상했던 것처럼 PAPmusic 2의 공개를 의미한 것이 아니라, PAPgame이라는 것을 가리키고 있었다.

바로 이 미스터리한 신규 프로젝트 PAPgame이 확장되는 PAPworld 경험을 둘러싼 호기심을 계속 키우고 있다. 일부 이미지는 소셜 게임이나 카드 기반 게임의 요소를 떠올리게 할 수 있지만, 이 프로젝트의 정확한 성격은 현재 의도적으로 공개되지 않은 상태다.

레이키에 소개

크리에이터 레이키에는 트랜스미디어 창의성과 팝 정체성을 자신만의 뚜렷한 시그니처로 만들어 온 변신형 아티스트이자 감독, 싱어송라이터로, 음악, 애니메이션, 패션, 초현실적 팝 미학이 끊임없이 상호작용하는 자율적이고 인식 가능한 서사 세계관을 계속 구축하고 있다.

PAPmusic 소개

PAPmusic – Animation for Fashion은 아티스트 겸 감독 레이키에가 만들고 Not Just Music S.r.l.가 제작한 독립 이탈리아 크로스미디어 엔터테인먼트 프로젝트로, 애니메이션, 음악, 패션, 팝 문화, 비주얼 스토리텔링을 PAPworld로 알려진 다채롭고 초현실적인 세계관으로 결합한다.

PAPworld의 새로운 단계가 공식적으로 시작됐다.

더 많은 PAPnews가 곧 공개된다.

확장되는 PAPworld 팔로우:

Instagram PAPmusicOfficial

TikTok PAPmusicOfficial

YouTube PAPmusicOfficial

문의처: [email protected]

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2989840/LeiKie.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2989839/PAPmusic_logo.jpg

SOURCE Not Just Music S.r.l.