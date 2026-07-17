Artista italiana LeiKiè revela o PAPgame em um novo videoclipe, já que Not Just Music expande a marca PAPmusic.

"I Play PAPmusic Game" é o segundo capítulo musical onde o mistério é finalmente revelado: PAPgame é um videogame. Mas isso é só o começo...

MILÃO, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ --

Assista ao videoclipe oficial e descubra as primeiras pistas que levam ao PAPgame.

Vídeo oficial no YouTube - I Play PAPmusic Game

Official artwork from the music video "I Play PAPmusic Game", the new single by Italian artist LeiKiè and the second musical chapter introducing PAPgame, the upcoming first-person video game set in the PAPmusic World.

Quando a música se torna a narrativa.

Após semanas de perguntas e crescente curiosidade, a diretora LeiKiè lança hoje o novo single e o videoclipe oficial "I PLAY PAPmusic Game", revelando oficialmente o que é PAPgame: um videogame inspirado no filme de animação PAPmusic – Animation for Fashion.

Este é o segundo capítulo musical da revelação do PAPgame.

Nascido no universo do filme de animação PAPmusic – Animation for Fashion, dirigido por LeiKiè, o PAPworld continua a evoluir através de uma nova experiência interativa. O primeiro capítulo musical, "BREAKING PAPnews", gerou mais de 2.000 menções verificadas na mídia em todo o mundo e mais de 20 milhões de visualizações nas redes sociais, demonstrando um crescente interesse internacional no PAPworld em expansão.

Durante mais de um mês, o público se perguntou o que era realmente o PAPgame : um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas ou algo completamente diferente? O videoclipe "BREAKING PAPnews", lançado em 5 de junho, deixou o mistério deliberadamente sem resposta.

Hoje, com o lançamento de "I Play PAPmusic Game", surge a primeira grande pista: o PAPgame é um videogame.

Um videogame contado através da música

Tradicionalmente, os videogames são apresentados por meio de trailers, vídeos de gameplay ou demos jogáveis. PAPmusic segue um caminho diferente. Após a estética pop vibrante de "BREAKING PAPnews", LeiKiè adota uma linguagem visual completamente distinta. Em "I PLAY PAPmusic game", cenas poéticas em preto e branco inspiradas em Pierrot se alternam com sequências de gameplay dinâmicas, onde o colorido PAPworld é gradualmente revelado. Em vez de apenas promover o videogame, cada videoclipe expande progressivamente seu universo narrativo. No PAPworld, a música não apenas acompanha a história, ela continua a escrevê-la.

"I Play PAPmusic Game": energia, ironia e imaginação

Com seu vibrante som eletropop, ritmo animado e refrão instantaneamente memorável, "I Play PAPmusic Game" celebra a alegria de brincar, sorrir e abraçar o inesperado, preservando o espírito irônico e surreal que se tornou a marca registrada do universo criativo de LeiKiè.

Por trás de seu som eletropop energético, reside uma mensagem simples, porém significativa: enfrentar obstáculos e superar a tristeza através da brincadeira, da criatividade e da imaginação.

Entre monstros icônicos, PAPrank, PAPlove, fantasmas vestindo camisetas e inúmeros encontros surreais, o jogo se torna uma metáfora para responder aos desafios da vida com ironia, otimismo e liberdade criativa. Dentro do PAPworld, momentos de tristeza se transformam em autoironia, ritmo, cor e o desejo de sorrir. Essa transformação emocional também ganha vida no videoclipe, onde sequências poéticas em preto e branco, inspiradas em Pierrot, gradualmente dão lugar a cenas vibrantes de jogabilidade, acompanhando a jornada emocional do personagem Pierrot de "Se eu estiver triste…" até ao desejo de jogar, culminando na explosão colorida de PAPgame.

A primeira experiência real com PAPgame

Pela primeira vez, o público é convidado para o PAPgame. A icônica Piazza Duomo de Milão, se transforma em um universo pop surreal povoado por diversos personagens, ambientes e objetos surreais já apresentados no filme de animação. Ao longo do vídeo, a atmosfera muda constantemente à medida que símbolos misteriosos, monstros, placares e itens icônicos aparecem, revelando apenas fragmentos de uma experiência muito maior. Corações espalham PAPlove e, em vez de incentivar a violência, transformam os encontros em dança, humor e interações inesperadas.

Assim como no filme de animação, PAPmusic Game continua a explorar a realidade através da música, cores, ironia e imaginação, criando uma experiência interativa baseada na positividade e na participação. Embora este vídeo ofereça a primeira visão real de PAPgame, muitas de suas pistas permanecem propositalmente inexplicáveis. Como o segundo capítulo da jornada musical que apresenta o videogame, ele convida o público a se fazer novas perguntas. Cada vídeo subsequente revelará mais uma peça do quebra-cabeça, guiando gradualmente os espectadores, passo a passo, rumo ao lançamento oficial do PAPgame.

Por que os PAPfans adoram ser "PAPizados"

LeiKiè, a criadora do PAPmusic, diz: "A parte mais gratificante desta jornada tem sido ouvir as pessoas que se tornaram 'PAPizados'.

"Durante uma entrevista à Rádio da Universidade Bocconi, em Milão, perguntei a um dos três apresentadores do programa o que significava, para ele, ser 'PAPizado'. Sua resposta captura perfeitamente o espírito do nosso universo."

Resposta do apresentador de rádio:

"Tornar-se 'PAPizado' significa ver o mundo com mais alegria, através dos olhos do coração e, quando possível, com um espírito mais leve e feliz, que une as pessoas."

O mistério não acabou: muitas perguntas sobre o PAPgame ainda aguardam respostas.

Embora PAPmusic Game finalmente tenha começado a se revelar, muitas perguntas permanecem propositalmente sem resposta:

Quantos personagens do filme de animação PAPmusic estarão presentes em PAPgame? Os jogadores encontrarão todos eles?

do estarão presentes em PAPgame? Os jogadores encontrarão todos eles? Muitos dos itens do jogo vêm diretamente de PAPmusic . Será que o público vai reconhecê-los todos?

. Será que o público vai reconhecê-los todos? As imagens sugerem uma perspectiva em primeira pessoa . É assim mesmo que se joga PAPgame ?

. É assim mesmo que se joga ? Que segredos eles escondem por trás das misteriosas Ghost PAPtees?

Os próximos capítulos dos vídeos musicais continuarão a revelar novas pistas, expandindo gradualmente o PAPworld até o lançamento oficial do PAPgame.

Sobre a PAPmusic

PAPmusic é um universo de entretenimento em expansão criado pela diretora, compositora e intérprete italiana LeiKiè e produzido pela Not Just Music S.r.l.. Nascido com o filme de animação PAPmusic – Animation for Fashion, o projeto combina animação, música original, moda, humor e narrativa em um ecossistema transmídia em constante evolução conhecido como PAPworld. Após o lançamento do filme, músicas originais, videoclipes e produtos inspirados na moda, o PAPworld continua sua expansão com o PAPgame, um videogame que estende o mesmo universo criativo para uma experiência interativa. Cada novo lançamento adiciona um novo capítulo ao PAPworld, conectando progressivamente cinema, música e videogames por meio de uma abordagem narrativa original.

Site: site da PAPmusic

YouTube: Canal PAPmusic

TikTok: @papmusicofficial

Instagram: @papmusicofficial

Assista ao videoclipe oficial e descubra as primeiras pistas que levam ao PAPgame.

Vídeo oficial no YouTube - I Play PAPmusic Game

Cada videoclipe revela uma nova pista.

FONTE Not Just Music S.r.l.