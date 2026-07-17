Artista italiana LeiKiè revela o PAPgame em um novo videoclipe, já que Not Just Music expande a marca PAPmusic.
Notícias fornecidas porNot Just Music S.r.l.
17 jul, 2026, 08:06 GMT
"I Play PAPmusic Game" é o segundo capítulo musical onde o mistério é finalmente revelado: PAPgame é um videogame. Mas isso é só o começo...
MILÃO, 17 de julho de 2026 /PRNewswire/ --
Assista ao videoclipe oficial e descubra as primeiras pistas que levam ao PAPgame.
Vídeo oficial no YouTube - I Play PAPmusic Game
Quando a música se torna a narrativa.
Após semanas de perguntas e crescente curiosidade, a diretora LeiKiè lança hoje o novo single e o videoclipe oficial "I PLAY PAPmusic Game", revelando oficialmente o que é PAPgame: um videogame inspirado no filme de animação PAPmusic – Animation for Fashion.
Este é o segundo capítulo musical da revelação do PAPgame.
Nascido no universo do filme de animação PAPmusic – Animation for Fashion, dirigido por LeiKiè, o PAPworld continua a evoluir através de uma nova experiência interativa. O primeiro capítulo musical, "BREAKING PAPnews", gerou mais de 2.000 menções verificadas na mídia em todo o mundo e mais de 20 milhões de visualizações nas redes sociais, demonstrando um crescente interesse internacional no PAPworld em expansão.
Durante mais de um mês, o público se perguntou o que era realmente o PAPgame : um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas ou algo completamente diferente? O videoclipe "BREAKING PAPnews", lançado em 5 de junho, deixou o mistério deliberadamente sem resposta.
Hoje, com o lançamento de "I Play PAPmusic Game", surge a primeira grande pista: o PAPgame é um videogame.
Um videogame contado através da música
Tradicionalmente, os videogames são apresentados por meio de trailers, vídeos de gameplay ou demos jogáveis. PAPmusic segue um caminho diferente. Após a estética pop vibrante de "BREAKING PAPnews", LeiKiè adota uma linguagem visual completamente distinta. Em "I PLAY PAPmusic game", cenas poéticas em preto e branco inspiradas em Pierrot se alternam com sequências de gameplay dinâmicas, onde o colorido PAPworld é gradualmente revelado. Em vez de apenas promover o videogame, cada videoclipe expande progressivamente seu universo narrativo. No PAPworld, a música não apenas acompanha a história, ela continua a escrevê-la.
"I Play PAPmusic Game": energia, ironia e imaginação
Com seu vibrante som eletropop, ritmo animado e refrão instantaneamente memorável, "I Play PAPmusic Game" celebra a alegria de brincar, sorrir e abraçar o inesperado, preservando o espírito irônico e surreal que se tornou a marca registrada do universo criativo de LeiKiè.
Por trás de seu som eletropop energético, reside uma mensagem simples, porém significativa: enfrentar obstáculos e superar a tristeza através da brincadeira, da criatividade e da imaginação.
Entre monstros icônicos, PAPrank, PAPlove, fantasmas vestindo camisetas e inúmeros encontros surreais, o jogo se torna uma metáfora para responder aos desafios da vida com ironia, otimismo e liberdade criativa. Dentro do PAPworld, momentos de tristeza se transformam em autoironia, ritmo, cor e o desejo de sorrir. Essa transformação emocional também ganha vida no videoclipe, onde sequências poéticas em preto e branco, inspiradas em Pierrot, gradualmente dão lugar a cenas vibrantes de jogabilidade, acompanhando a jornada emocional do personagem Pierrot de "Se eu estiver triste…" até ao desejo de jogar, culminando na explosão colorida de PAPgame.
A primeira experiência real com PAPgame
Pela primeira vez, o público é convidado para o PAPgame. A icônica Piazza Duomo de Milão, se transforma em um universo pop surreal povoado por diversos personagens, ambientes e objetos surreais já apresentados no filme de animação. Ao longo do vídeo, a atmosfera muda constantemente à medida que símbolos misteriosos, monstros, placares e itens icônicos aparecem, revelando apenas fragmentos de uma experiência muito maior. Corações espalham PAPlove e, em vez de incentivar a violência, transformam os encontros em dança, humor e interações inesperadas.
Assim como no filme de animação, PAPmusic Game continua a explorar a realidade através da música, cores, ironia e imaginação, criando uma experiência interativa baseada na positividade e na participação. Embora este vídeo ofereça a primeira visão real de PAPgame, muitas de suas pistas permanecem propositalmente inexplicáveis. Como o segundo capítulo da jornada musical que apresenta o videogame, ele convida o público a se fazer novas perguntas. Cada vídeo subsequente revelará mais uma peça do quebra-cabeça, guiando gradualmente os espectadores, passo a passo, rumo ao lançamento oficial do PAPgame.
Por que os PAPfans adoram ser "PAPizados"
LeiKiè, a criadora do PAPmusic, diz: "A parte mais gratificante desta jornada tem sido ouvir as pessoas que se tornaram 'PAPizados'.
"Durante uma entrevista à Rádio da Universidade Bocconi, em Milão, perguntei a um dos três apresentadores do programa o que significava, para ele, ser 'PAPizado'. Sua resposta captura perfeitamente o espírito do nosso universo."
Resposta do apresentador de rádio:
"Tornar-se 'PAPizado' significa ver o mundo com mais alegria, através dos olhos do coração e, quando possível, com um espírito mais leve e feliz, que une as pessoas."
O mistério não acabou: muitas perguntas sobre o PAPgame ainda aguardam respostas.
Embora PAPmusic Game finalmente tenha começado a se revelar, muitas perguntas permanecem propositalmente sem resposta:
- Quantos personagens do filme de animação PAPmusic estarão presentes em PAPgame? Os jogadores encontrarão todos eles?
- Muitos dos itens do jogo vêm diretamente de PAPmusic. Será que o público vai reconhecê-los todos?
- As imagens sugerem uma perspectiva em primeira pessoa. É assim mesmo que se joga PAPgame?
- Que segredos eles escondem por trás das misteriosas Ghost PAPtees?
Os próximos capítulos dos vídeos musicais continuarão a revelar novas pistas, expandindo gradualmente o PAPworld até o lançamento oficial do PAPgame.
Sobre a PAPmusic
PAPmusic é um universo de entretenimento em expansão criado pela diretora, compositora e intérprete italiana LeiKiè e produzido pela Not Just Music S.r.l.. Nascido com o filme de animação PAPmusic – Animation for Fashion, o projeto combina animação, música original, moda, humor e narrativa em um ecossistema transmídia em constante evolução conhecido como PAPworld. Após o lançamento do filme, músicas originais, videoclipes e produtos inspirados na moda, o PAPworld continua sua expansão com o PAPgame, um videogame que estende o mesmo universo criativo para uma experiência interativa. Cada novo lançamento adiciona um novo capítulo ao PAPworld, conectando progressivamente cinema, música e videogames por meio de uma abordagem narrativa original.
Site: site da PAPmusic
YouTube: Canal PAPmusic
TikTok: @papmusicofficial
Instagram: @papmusicofficial
Assista ao videoclipe oficial e descubra as primeiras pistas que levam ao PAPgame.
Vídeo oficial no YouTube - I Play PAPmusic Game
Cada videoclipe revela uma nova pista.
FONTE Not Just Music S.r.l.
Partilhar este artigo