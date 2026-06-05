PAPmusic umumkan lagu baru 'BREAKING PAPnews,' semakin memperluas semesta mereknya melalui fashion, musik, dan pop surealis

Diciptakan oleh seniman dan sutradara LeiKiè, PAPmusic terus berkembang di kancah internasional melalui animasi, budaya pop, dan penceritaan visual

MILAN, 5 Juni, 2026 /PRNewswire/ - Pada tanggal 5 Juni, seniman dan sutradara LeiKiè meluncurkan "BREAKING PAPnews," single dance-pop terbaru yang memperluas semesta lintas media PAPmusic - Animation for Fashion.

Tonton video musik resmi "BREAKING PAPnews" dan masuk ke PAPworld yang sedang berkembang

LeiKiè, pencipta PAPmusic, mengumumkan Breaking PAPnews.

Awalnya digagas sebagai film animasi non konvensional yang memadukan fashion, musik, desain, budaya pop, dan warisan seni Italia, PAPmusic – Animation for Fashion lambat laun berkembang menjadi proyek hiburan independen Italia dengan identitas visual dan gaya naratif yang khas.

Berlokasi di Milan, Roma, Venesia, dan Pompeii, fitur ini menciptakan alam semesta visual penuh warna dan surealis yang memadukan komedi romantis, musik, budaya fashion, dan humor pop menjadi formula yang sangat mudah dikenali.

Setelah meraih lebih dari 50 pengakuan internasional termasuk penghargaan dan seleksi resmi, PAPtour yang berlangsung lama di berbagai bioskop di Italia, dan pertumbuhan komunitas yang kian aktif, kini PAPmusic terus berkembang dengan resmi membuka pintu ke "PAPworld," yakni ekosistem kreatif di mana sinema, musik, animasi, gaya hidup, fashion, dan budaya pop menyatu.

Dan di sinilah "BREAKING PAPnews" hadir. 'BREAKING PAPnews' bukan sekadar lagu. Namun juga sinyal pertama dari semesta yang jauh lebih besar dan masih menunggu untuk ditemukan."

- LeiKiè

Lagu terbaru LeiKiè disajikan sebagai lagu dan sinyal pertama dari semesta lintas media yang lebih luas.

Diciptakan berdasarkan estetika dance-pop elektronik berenergi tinggi, single ini memadukan bahasa televisi, budaya media sosial, dan citra yang terinspirasi kartun menjadi pengalaman sonik dan visual yang sengaja dibuat ironis, menghipnotis, dan langsung dapat dikenali.

Di sepanjang video, LeiKiè terus bertransformasi melalui berbagai identitas pop dan penampilan berulang yang semakin menjadi bagian dari citra PAPworld.

Yang terpenting, "BREAKING PAPnews" akhirnya mengungkap misteri yang selama berbulan-bulan membuat penonton Italia penasaran.

"PAPnews" misterius yang diumumkan di media sosial ini sebenarnya tidak merujuk pada rilis PAPmusic 2 seperti yang dibayangkan oleh banyak penggemar, melainkan pada PAPgame.

Proyek baru yang misterius ini, PAPgame, terus menggelitik rasa ingin tahu tentang pengalaman PAPworld yang semakin berkembang. Meskipun sebagian citranya mungkin mengingatkan pada unsur game sosial atau game kartu, kepastian sifat proyek ini masih dirahasiakan.

Tentang LeiKiè

Pencipta LeiKiè - seorang seniman transformatif, sutradara, dan penyanyi sekaligus penulis lagu dengan ciri khas kreativitas transmedia dan identitas pop - terus membangun semesta naratif yang independen dan mudah dikenali di mana musik, animasi, fashion, dan estetika pop surealis terus saling berinteraksi.

Tentang PAPmusic

PAPmusic - Animation for Fashion adalah proyek hiburan lintas media independen Italia yang diciptakan oleh seniman sekaligus sutradara LeiKiè dan diproduksi oleh Not Just Music S.r.l.. Proyek ini memadukan animasi, musik, fashion, budaya pop, dan penceritaan visual ke dalam semesta penuh warna dan surealis yang dikenal sebagai PAPworld.

Babak baru PAPworld resmi dimulai.

PAPnews lain akan segera hadir.

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Kontak: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2989840/LeiKie.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2989839/PAPmusic_logo.jpg

SOURCE Not Just Music S.r.l.