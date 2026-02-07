A Phemex apresenta a negociação de futuros TradFi 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o Carnaval sem taxas, criando um centro de negociação completo

APIA, Samoa, 7 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Phemex, uma corretora de criptomoedas que prioriza o usuário, anunciou o lançamento da Phemex TradFi, uma nova oferta de negociação de futuros que permite aos usuários acessar ativos financeiros tradicionais, incluindo ações e metais preciosos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Futuros vinculados a commodities, câmbio e índices globais serão introduzidos em fases subsequentes.

O lançamento marca a entrada da Phemex no mercado de derivativos multimercado, permitindo que os traders gerenciem a exposição tanto a ativos criptográficos quanto tradicionais em uma única estrutura de futuros liquidada em USDT. Para apoiar a adoção antecipada, a Phemex está lançando um Carnaval de Futuros TradFi sem Taxas, oferecendo três meses sem taxas de negociação, a partir de 6 de fevereiro, em futuros de ações, juntamente com um fundo de incentivo de US$ 100.000 destinado à participação estruturada e consciente dos riscos, e um mecanismo de proteção da primeira negociação que reembolsa os usuários elegíveis com bônus de negociação se sua negociação inicial de futuros TradFi resultar em perda.

Ao contrário dos mercados à vista, que são limitados pelo horário de funcionamento das bolsas, os futuros TradFi continuam a descobrir preços fora dos horários normais de negociação. Ao trazer essa estrutura derivativa para um ambiente nativo de criptomoedas, a Phemex permite que os usuários respondam a eventos macroeconômicos globais à medida que eles acontecem, seja durante a noite, nos finais de semana ou fora do horário de funcionamento do mercado, sem precisar mudar de plataforma ou sistema de liquidação.

A Phemex TradFi foi criada pra quem curte simplicidade e continuidade nos mercados. Os usuários podem negociar criptomoedas e futuros tradicionais simultaneamente, beneficiar-se de preços transparentes de maker-taker em vez de execução baseada em spread e aplicar ferramentas orientadas por estratégia para gerenciar riscos de forma mais sistemática. O suporte a copy trading para futuros de TradFi também está planejado, expandindo o ecossistema de trading de estratégia da Phemex para os mercados tradicionais.

"À medida que os mercados ficam mais conectados e funcionam além dos horários fixos, as plataformas precisam evoluir junto com eles", comentou Federico Variola, CEO da Phemex. "Nosso objetivo com a Phemex TradFi não é replicar os mercados tradicionais, mas repensar como eles são acessados, trazendo disponibilidade contínua, liquidação unificada e ferramentas conscientes dos riscos para um único ambiente de negociação que reflete como os traders realmente operam hoje."

A chegada dos futuros TradFi mostra como a Phemex está evoluindo de uma bolsa só de criptomoedas para uma plataforma de derivativos mais ampla, feita para mercados globais que nunca param. À medida que novas classes de ativos são lançadas, a Phemex tem como objetivo oferecer aos traders uma maneira mais integrada, resiliente e voltada para o futuro de navegar tanto pelas finanças digitais quanto pelas tradicionais.

Sobre a Phemex

Fundada em 2019, a Phemex é uma bolsa de criptomoedas que coloca o usuário em primeiro lugar e tem a confiança de mais de 10 milhões de traders em todo o mundo. A plataforma oferece trading à vista e de derivativos, copy trading e produtos de gestão de patrimônio projetados para priorizar a experiência do usuário, a transparência e a inovação. Com uma abordagem voltada para o futuro e um compromisso com a capacitação do usuário, a Phemex oferece ferramentas confiáveis, acesso inclusivo e oportunidades em evolução para que os traders de todos os níveis cresçam e tenham sucesso.

Para obter mais informações, acesse: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877947/Phemex_Introduces_24_7_TradFi_Futures_Trading_0_Fee_Carnival_Creating.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg

