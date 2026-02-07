Phemex annonce un « carnaval sans frais » pour lancer la négociation de contrats à terme de finance traditionnelle (TradFi) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et créer un centre d'échanges tout en un

APIA, Samoa, 7 février 2026 /PRNewswire/ -- La bourse de cryptoactifs centrée sur l'utilisateur Phemex a annoncé le lancement de Phemex TradFi, une nouvelle offre de négociation de contrats à terme qui permet aux utilisateurs d'accéder aux actifs financiers traditionnels, y compris les actions et les métaux précieux, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les contrats à terme liés aux matières premières, aux devises et aux indices mondiaux seront proposés dans les phases suivantes.

Ce lancement marque l'entrée de Phemex sur le segment des produits dérivés multimarchés, en donnant aux opérateurs la possibilité de gérer l'exposition aux cryptoactifs et aux actifs traditionnels dans un cadre unique de contrats à terme réglés en USDT. Pour favoriser une adoption rapide, Phemex lance un carnaval sans frais de contrats à terme de finance traditionnelle, qui offre trois mois de frais de négociation sur les contrats à terme sur actions à partir du 6 février, associés à un fonds d'incitation de 100 000 dollars visant une participation structurée et consciente des risques, ainsi qu'à un mécanisme de protection de la première transaction qui rembourse aux utilisateurs éligibles la prime de négociation si leur première transaction sur les contrats à terme TradFi se traduit par une perte.

Contrairement aux marchés au comptant, qui sont limités par les heures d'ouverture de la bourse, il est possible avec les contrats à terme TradFi de poursuivre la négociation en dehors des séances de bourse habituelles. En intégrant cette structure dérivée dans un environnement nativement conçu pour les cryptoactifs, Phemex permet aux utilisateurs de réagir aux événements macroéconomiques mondiaux au fur et à mesure qu'ils se produisent, même la nuit, le week-end ou lorsque les marchés sont fermés, sans changer de plateforme ou de système de règlement.

Phemex TradFi est pensé pour les opérateurs qui recherchent la simplicité et la continuité entre les marchés. Les utilisateurs peuvent négocier en parallèle des contrats à terme traditionnels et sur les cryptoactifs, bénéficier d'une fixation des prix transparente déterminée par le rapport de force entre teneurs de marché et preneurs de marché plutôt que d'une exécution basée sur les écarts de rendement, et appliquer des outils axés sur la stratégie pour gérer les risques de manière plus systématique. La prise en charge de la copie de positions ouvertes est également prévue pour les contrats à terme TradFi, afin d'étendre l'écosystème de négociation stratégique de Phemex aux marchés traditionnels.

« En présence de marchés de plus en plus connectés et fonctionnant au-delà des séances fixes, les plateformes doivent aussi évoluer », a commenté Federico Variola, directeur général de Phemex. « L'objectif de Phemex TradFi n'est pas de reproduire les marchés traditionnels, mais de repenser la manière dont on y accède : en apportant une disponibilité continue, un système de règlement unifié et des outils tenant compte des risques dans un environnement de négociation unique qui reflète la manière dont les opérateurs négocient aujourd'hui. »

Le lancement des contrats à terme TradFi marque bien l'évolution de Phemex, qui ne se contente plus de son statut de bourse nativement conçue pour les cryptoactifs, mais se veut une plateforme de produits dérivés plus large, adaptée à des marchés mondiaux toujours ouverts. Avec le déploiement de catégories d'actifs supplémentaires, Phemex entend offrir aux opérateurs des possibilités de négocier de manière plus intégrée, résiliente et tournée vers l'avenir, à la fois dans la finance numérique et dans la finance traditionnelle.

Fondée en 2019, Phemex est une bourse d'échange de cryptoatifs centrée sur l'utilisateur, qui bénéficie de la confiance de plus de 10 millions d'opérateurs dans le monde entier. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, la copie de positions ouvertes et des produits de gestion de patrimoine, conçus pour donner la priorité à l'expérience des utilisateurs, à la transparence et à l'innovation. En se fondant sur une approche avant-gardiste et sur la volonté d'encourager l'initiative des utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution qui aident les opérateurs à se développer et à réussir, quel que soit leur niveau.

