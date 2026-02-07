Phemex представляет круглосуточную торговлю фьючерсами TradFi с карнавалом нулевой комиссией, создавая универсальный трейдинговый центр

АПИА, Самоа, 7 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Phemex, ориентированная на пользователя криптобиржа, объявила о запуске Phemex TradFi, нового предложения по торговле фьючерсами, которое позволяет пользователям получать доступ к традиционным финансовым активам, включая акции и драгоценные металлы, в режиме 24/7. Фьючерсы, связанные с сырьевыми товарами, иностранной валютой и глобальными индексами, будут вводиться на последующих этапах.

Phemex Introduces 24/7 TradFi Futures Trading with 0-Fee Carnival, Creating an All-in-One Trading Hub

Запуск знаменует собой выход Phemex на мультирыночные деривативы, позволяя трейдерам управлять как криптографическими, так и традиционными активами в рамках единой фьючерсной структуры, рассчитанной на USDT. Чтобы поддержать раннее принятие, Phemex представляет карнавал фьючерсов TradFi с нулевой комиссией, предлагая три месяца нулевой торговой комиссии, начиная с 6 февраля, на фондовых фьючерсах вместе со стимулирующим пулом в 100 000 долларов, направленным на структурированное и учитывающее риск участие, и механизм защиты первой сделки, который возмещает правомочным пользователям торговый бонус, если их первоначальная торговля фьючерсами TradFi приводит к убыткам.

В отличие от спотовых рынков, которые ограничены биржевыми часами, фьючерсы TradFi продолжают открывать цены вне стандартных торговых сессий. Перенося эту производную структуру в криптовалютную среду, Phemex позволяет пользователям реагировать на глобальные макрособытия по мере их развития, будь то в ночное время, выходные дни или закрытие рынка — без коммутационных платформ или систем расчетов.

Phemex TradFi предназначен для трейдеров, стремящихся к простоте и преемственности на разных рынках. Пользователи могут торговать криптовалютами и традиционными фьючерсами вместе, получать выгоду от прозрачного ценообразования мейкеров и тейкеров, а не от исполнения на основе спредов, и применять инструменты, основанные на стратегии, для более систематического управления рисками. Также планируется поддержка копитрейдинга фьючерсами TradFi, что расширит стратегическую экосистему торговли Phemex на традиционных рынках.

«Поскольку рынки становятся более связанными и работают за пределами фиксированных сессий, платформы должны развиваться вместе с ними, — прокомментировал Федерико Вариола (Federico Variola), генеральный директор Phemex. — Наша цель с Phemex TradFi состоит не в том, чтобы воспроизвести традиционные рынки, а в том, чтобы переосмыслить то, как к ним обращаются, объединяя непрерывную доступность, унифицированные расчеты и инструменты, учитывающие риски, в единую торговую среду, которая отражает то, как трейдеры на самом деле работают сегодня».

Внедрение фьючерсов TradFi сигнализирует об эволюции Phemex из криптобиржи в более широкую платформу деривативов, созданную для постоянно работающих глобальных рынков. По мере развертывания дополнительных классов активов Phemex стремится предложить трейдерам более интегрированный, устойчивый и перспективный способ навигации как в цифровых, так и в традиционных финансах.

О Phemex

Основанная в 2019 году, Phemex является первой криптобиржей, которой доверяют более 10 миллионов трейдеров по всему миру. Платформа предлагает торговлю спотами и деривативами, копитрейдинг и продукты для управления капиталом, обеспечивающие в первую очередь удобство пользователя, прозрачность и инновационность. Благодаря дальновидному подходу и стремлению к созданию дополнительных возможностей для пользователей Phemex предоставляет надежные инструменты, инклюзивный доступ и постоянно развивающиеся возможности для роста и успеха трейдеров всех уровней.

Дополнительную информацию см. на сайте: https://phemex.com/

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2877862/Phemex_Introduces_24_7_TradFi_Futures_Trading_0_Fee_Carnival_Creating.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg