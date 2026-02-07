APIA, Samoa, 7 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, bolsa de criptomonedas centrada en el usuario, anunció el lanzamiento de TradFi de Phemex, una nueva oferta de trading de futuros que permite a los usuarios acceder a activos financieros tradicionales, incluidas acciones y metales preciosos, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los futuros vinculados a materias primas, divisas e índices mundiales se introducirán en fases posteriores.

Phemex presenta Carnaval sin comisiones de trading de futuros TradFi, las 24 horas, los 7 días de la semana y crea un centro de trading todo en uno

El lanzamiento constituye el ingreso de Phemex en derivados de múltiples mercados, lo que permite a los operadores gestionar la exposición a activos de criptomonedas y tradicionales en un único marco de futuros liquidado por USDT. Para apoyar la adopción temprana, Phemex presenta Carnaval sin comisiones de futuros TradFi, que ofrece tres meses sin comisiones de trading, a partir del 6 de febrero, en futuros de acciones junto con un grupo de incentivos de 100.000 dólares destinado a la participación estructurada y consciente de riesgos y un mecanismo de protección de la primera operación que otorga a usuarios elegibles un reembolso de un bono de trading si su operación inicial de futuros TradFi resulta en una pérdida.

A diferencia de los mercados al contado que están limitados por las horas de intercambio, los futuros TradFi continúan descubriendo precios fuera de las sesiones de trading estándar. Al llevar esta estructura derivada a un entorno de criptomonedas nativo, Phemex permite a los usuarios responder a eventos macro a nivel mundial a medida que se desarrollan, ya sea durante las noches, los fines de semana o los cierres del mercado, sin cambiar de plataforma o sistema de liquidación.

TradFi de Phemex está diseñado para operadores que buscan simplicidad y continuidad en todos los mercados. Los usuarios pueden operar con criptomonedas y futuros tradicionales uno al lado del otro, beneficiarse de precios transparentes entre el fabricante y el comprador en lugar de una ejecución basada en spreads, y aplicar herramientas basadas en estrategias para gestionar riesgos de forma más sistemática. También está prevista la copia de soporte de trading para los futuros TradFi, al ampliar el ecosistema de trading estratégico de Phemex a los mercados tradicionales.

"A medida que los mercados se conectan más y operan más allá de las sesiones fijas, las plataformas deben evolucionar con ellos", comentó Federico Variola, director ejecutivo de Phemex. "Nuestro objetivo con TradFi de Phemex no es replicar los mercados tradicionales, sino repensar la forma en que se accede a ellos y brindar disponibilidad continua, liquidación unificada y herramientas conscientes del riesgo en un único entorno de trading que refleje cómo operan los operadores en la actualidad".

La introducción de los futuros de TradFi señala la evolución de Phemex de una bolsa de criptomonedas nativa a una plataforma de derivados más amplia construida para mercados mundiales siempre activos. A medida que se implementan clases de activos adicionales, Phemex tiene como objetivo ofrecer a los operadores una forma más integrada, resistente y con visión de futuro para experimentar las finanzas digitales y tradicionales.

Acerca de Phemex

Phemex fue fundada en 2019 y es una bolsa de criptomonedas centrada en el usuario en la que confían más de 10 millones de operadores de todo el mundo. La plataforma ofrece operaciones al contado y con derivados, copy trading y productos de gestión patrimonial diseñados para priorizar la experiencia del usuario, la transparencia y la innovación. Con un enfoque con visión de futuro y un compromiso con el empoderamiento del usuario, Phemex ofrece herramientas confiables, acceso inclusivo y oportunidades en evolución para que los operadores de todos los niveles prosperen y tengan éxito.

