Phemex introduceert 24/7 TradFi-futureshandel met 0-Fee-Carnival en creëert alles-in-één handelsplatform

APIA, Samoa, 7 februari 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een gebruiksvriendelijke cryptobeurs, heeft de lancering aangekondigd van Phemex TradFi: een nieuw futureshandelsaanbod waarmee gebruikers 24/7 toegang krijgen tot traditionele financiële activa, waaronder aandelen en edelmetalen. In volgende fasen worden ook futures geïntroduceerd die zijn gekoppeld aan grondstoffen, vreemde valuta en wereldwijde indices.

Met deze lancering betreedt Phemex de markt voor multi-market derivaten. Handelaren kunnen daardoor hun blootstelling aan zowel crypto- als traditionele activa beheren binnen één USDT-afgewikkeld futuresraamwerk. Om vroege adoptie te stimuleren introduceert Phemex het 0-Fee TradFi Futures Carnival. Dit programma biedt drie maanden lang nul handelskosten, met ingang van 6 februari, voor aandelenfutures, aangevuld met een incentivepool van 100.000 USD die is gericht op gestructureerde en risicobewuste deelname. Daarnaast is er een bescherming voor de eerste transactie: in aanmerking komende gebruikers ontvangen een handelsbonus als hun eerste TradFi-futurestransactie met verlies wordt afgesloten.

In tegenstelling tot spotmarkten, die gebonden zijn aan openingstijden van beurzen, blijft bij TradFi-futures de prijsvorming doorgaan buiten reguliere handelsuren. Door deze derivatenstructuur in een crypto-native omgeving aan te bieden, stelt Phemex gebruikers in staat om te reageren op wereldwijde macro-economische gebeurtenissen, zodra die zich voordoen — 's nachts, in het weekend of tijdens marktsluitingen — zonder van platform of afwikkelingssysteem te hoeven wisselen.

Phemex TradFi is ontwikkeld voor handelaren die eenvoud en continuïteit zoeken over verschillende markten heen. Gebruikers kunnen crypto- en traditionele futures naast elkaar verhandelen, profiteren van transparante maker-taker-tarieven in plaats van spread-gebaseerde uitvoering, en strategische tools inzetten om risico's systematischer te beheren. Ook ondersteuning voor copytrading bij TradFi-futures staat gepland, waarmee Phemex' strategie-ecosysteem wordt uitgebreid naar traditionele markten.

"Naarmate markten sterker met elkaar verweven raken en niet langer gebonden zijn aan vaste handelssessies, moeten platforms daarin meegroeien," aldus Federico Variola, CEO van Phemex. "Ons doel met Phemex TradFi is niet om traditionele markten te kopiëren, maar om opnieuw na te denken over hoe toegang tot die markten eruitziet — met continue beschikbaarheid, uniforme afwikkeling en risicobewuste tools in één handelsomgeving die aansluit bij hoe handelaren vandaag de dag daadwerkelijk opereren."

De introductie van TradFi-futures markeert de evolutie van Phemex van een crypto-native beurs naar een breder derivatenplatform dat is gebouwd voor altijd actieve wereldwijde markten. Naarmate er extra activaklassen worden uitgerold, wil Phemex handelaren een meer geïntegreerde, robuuste en toekomstgerichte manier bieden om zowel digitale als traditionele financiën te navigeren.

Phemex, opgericht in 2019, is een gebruiksvriendelijke cryptobeurs die het belang van de gebruiker vooropstelt en door meer dan tien miljoen handelaren wereldwijd wordt vertrouwd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copytrading en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers levert Phemex betrouwbare tools, inclusieve toegang en ontwikkelende kansen voor handelaren op elk niveau om te groeien en te slagen.

Voor meer informatie kunt u terecht op: https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877862/Phemex_Introduces_24_7_TradFi_Futures_Trading_0_Fee_Carnival_Creating.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg