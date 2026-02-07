Phemex introduce il trading di future TradFi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con Carnevale a zero commissioni, creando un hub di trading all-in-one

APIA, Samoa, 7 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, un exchange di criptovalute incentrato sull'utente, ha annunciato il lancio di Phemex TradFi, una nuova offerta di trading di future che consente agli utenti di accedere ad asset finanziari tradizionali, tra cui azioni e metalli preziosi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Nelle fasi successive verranno introdotti future legati alle materie prime, ai cambi e agli indici globali.

Il lancio segna l'ingresso di Phemex nel settore dei derivati multimercato, consentendo ai trader di gestire l'esposizione sia alle criptovalute che agli asset tradizionali all'interno di un unico quadro di future regolati in USDT. Per supportare fin da subito l'adozione, Phemex sta introducendo un Carnevale di future TradFi a zero commissioni, che offre tre mesi di zero commissioni di negoziazione, a partire dal 6 febbraio, sui future azionari, insieme a un pool di incentivi di 100.000 $ mirato alla partecipazione strutturata e consapevole del rischio e un meccanismo di protezione della prima negoziazione che rimborsa gli utenti idonei con un bonus di negoziazione se la loro negoziazione iniziale di future TradFi risulta in una perdita.

A differenza dei mercati spot, che sono vincolati dagli orari di borsa, i future TradFi continuano a determinare i prezzi anche al di fuori delle normali sessioni di negoziazione. Inserendo questa struttura derivata in un ambiente crittografico nativo, Phemex consente agli utenti di rispondere agli eventi macroeconomici globali man mano che si verificano, sia di notte che nei fine settimana o durante le chiusure del mercato, senza dover cambiare piattaforma o sistema di regolamento.

Phemex TradFi è progettato per i trader che cercano semplicità e continuità sui mercati. Gli utenti possono scambiare parallelamente criptovalute e future tradizionali, beneficiare di prezzi maker-taker trasparenti anziché di un'esecuzione basata sullo spread e applicare strumenti basati sulla strategia per gestire il rischio in modo più sistematico. È previsto anche il supporto al copy trading per i future TradFi, estendendo l'ecosistema di trading strategico di Phemex ai mercati tradizionali.

"Dato che i mercati diventano sempre più connessi e operano oltre le sessioni fisse, le piattaforme devono evolversi di conseguenza", ha commentato Federico Variola, CEO di Phemex. "Il nostro obiettivo con Phemex TradFi non è replicare i mercati tradizionali, ma ripensare il modo in cui vi si accede, offrendo disponibilità continua, regolamento unificato e strumenti di consapevolezza del rischio in un unico ambiente di trading che rifletta il modo in cui i trader operano realmente oggi".

L'introduzione dei future TradFi segna l'evoluzione di Phemex da exchange crypto-nativo a piattaforma di derivati più ampia, pensata per mercati globali sempre attivi. Con l'introduzione di nuove classi di attività, Phemex punta a offrire ai trader un modo più integrato, resiliente e lungimirante per orientarsi sia nella finanza digitale che in quella tradizionale.

Informazioni su Phemex

Fondata nel 2019, Phemex è una Borsa di criptovalute incentrata sull'utente a cui si affidano oltre 10 milioni di trader in tutto il mondo. La piattaforma offre prodotti di trading spot e derivati, copy trading e gestione patrimoniale progettati per dare priorità all'esperienza utente, alla trasparenza e all'innovazione. Con un approccio proiettato al futuro e un impegno verso una maggiore autonomia e controllo da parte degli utenti, Phemex offre strumenti affidabili, accesso inclusivo e opportunità in continua evoluzione per i trader di ogni livello affinché possano crescere e avere successo.

Per ulteriori informazioni visitare il sito https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2877862/Phemex_Introduces_24_7_TradFi_Futures_Trading_0_Fee_Carnival_Creating.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg