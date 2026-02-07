Phemex Luncurkan "TradFi Futures" yang Beroperasi Selama 24/7 dengan Program "0-Fee Carnival", Mewujudkan "Trading Hub" Terpadu

Lewat peluncuran ini, Phemex resmi merambah segmen derivatif lintaspasar sehingga trader dapat mengelola investasi pada aset kripto dan aset konvensional dalam satu kerangka futures dengan USDT. Untuk mendorong adopsi awal, Phemex menghadirkan program 0-Fee TradFi Futures Carnival, membebaskan biaya transaksi selama tiga bulan, mulai 6 Februari, untuk stock futures. Program ini juga didukung insentif USD 100.000 untuk partisipasi terstruktur dan berorientasi risiko, serta mekanisme perlindungan transaksi pertama yang memberikan kompensasi berupa bonus trading bagi pengguna yang memenuhi persyaratan jika transaksi TradFi futures pertama mereka mengalami kerugian.

Berbeda dari pasar spot yang dibatasi jam bursa, proses pembentukan harga TradFi futures tetap berlangsung di luar sesi perdagangan standar. Dengan menghadirkan struktur derivatif dalam lingkungan kripto, Phemex mendukung pengguna merespons peristiwa makroekonomi global secara real time—baik pada malam hari, akhir pekan, maupun saat pasar tutup—tanpa perlu berpindah platform atau sistem penyelesaian trading.

Phemex TradFi dirancang bagi trader yang menginginkan kemudahan dan kesinambungan lintaspasar. Pengguna dapat memperdagangkan aset kripto dan aset konvensional secara berdampingan, menikmati skema harga maker-taker yang transparan, alih-alih eksekusi berbasiskan spread, serta menerapkan sarana berbasiskan strategi untuk pengelolaan risiko yang lebih sistematis. Dukungan copy trading untuk TradFi futures juga tengah direncanakan Phemex guna memperluas ekosistem trading berbasiskan strategi ke pasar konvensional.

"Sejalan dengan pasar yang semakin terhubung dan beroperasi melampaui sesi tetap, platform juga perlu berevolusi," ujar Federico Variola , CEO, Phemex. "Melalui Phemex TradFi, kami tidak ingin meniru pasar konvensional, namun menata ulang cara aksesnya—menghadirkan ketersediaan pasar secara berkelanjutan, penyelesaian terpadu, dan sarana trading berorientasi risiko dalam satu layanan perdagangan aset yang mencerminkan cara trader beroperasi saat ini."

Peluncuran futures TradFi menandai evolusi Phemex dari bursa kripto murni menjadi platform derivatif yang lebih luas untuk pasar global yang selalu aktif. Seiring bertambahnya kelas aset, Phemex menargetkan pengalaman perdagangan yang lebih terintegrasi, tangguh, dan berorientasi pada masa depan untuk sektor keuangan digital maupun konvensional.

