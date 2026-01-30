SANY eröffnet offiziell das regionale Versorgungszentrum in Dubai und markiert damit einen wichtigen Meilenstein bei der Optimierung des internationalen Logistiknetzwerks der Gruppe

DUBAI, VAE, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Die SANY Group hat nach der erfolgreichen Ankunft der ersten Lieferung von Kernausrüstung am 11. Januar offiziell den Betrieb ihres regionalen Versorgungszentrums (das „Zentrum") in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, aufgenommen. Das Zentrum wird integrierte Logistikdienstleistungen für 82 Länder und Regionen im Nahen Osten und in Afrika anbieten. Dies ist ein wichtiger Meilenstein in der globalen Lieferkettenstrategie von SANY und ein entscheidender Schritt bei der Neugestaltung seines internationalen Logistiknetzwerks.

SANY Dubai Supply Center Officially Commences Operations and Shipments

Das Zentrum, dessen Bau im September 2025 begann, dient als strategischer Knotenpunkt innerhalb der globalen Lieferketteninfrastruktur von SANY. Durch ein innovativ strukturiertes Bonded-Business-Modell, umfangreiche Vor-Ort-Recherchen und eine systematische Optimierung des Ausschreibungsprozesses erreichte das Projekt in nur vier Monaten seinen wichtigsten Meilenstein –die Aufnahme der Lagerung und des Versands von Ersatzteilen im Dezember– und stellte damit die pünktliche und qualitativ hochwertige Lieferung des Zentrums sicher.

Das Versorgungszentrum setzt ein digitales Lagerverwaltungssystem ein und optimiert regionale Transportlösungen für Geräte, wodurch eine kontinuierliche Verbesserung der Liefereffizienz, der Gesamtlogistikkosten und der Aufbau skalierbarer regionaler Lieferkettenkapazitäten ermöglicht wird.

Das Zentrum wird sich auf zwei Kernprioritäten konzentrieren, um die Logistik-, Service- und Supportaktivitäten von SANY zu stärken.

Es ist auf agile Reaktionsfähigkeit und verbesserte Servicezuverlässigkeit ausgelegt. Durch die Nutzung der strategischen Lage Dubais als globaler Logistik-Hub und die Umsetzung eines kundenorientierten regionalen Vertriebsmodells soll das Zentrum die Gesamtlieferzyklen für Ersatzteile um 35 % verkürzen und so zu einer verbesserten Serviceleistung beitragen.

In der Zwischenzeit fungiert es auch als zentraler Versand- und Logistikkoordinierungshub für Hauptgeräte. Das Zentrum konsolidiert die regionale Bedarfsplanung und vertieft die Zusammenarbeit mit globalen Logistikpartnern, um die Transport- und Lieferprozesse weiter zu optimieren. Dieses Modell hat sich bereits in der Anfangsphase als effektiv erwiesen und zu messbaren Verbesserungen bei der Kostenkontrolle, der Konsistenz der Transitzeiten und der Transportzuverlässigkeit geführt.

„Mit Blick auf die Zukunft wird das regionale Versorgungszentrum in Dubai als wichtige Plattform dienen, um die internationale Expansion von SANY und die kontinuierliche Verbesserung seiner Lieferkettenkapazitäten im Ausland zu unterstützen. Auf dieser Grundlage wird SANY seine globalen Liefer- und Servicekapazitäten weiter stärken, um Kunden weltweit besser zu unterstützen und ein nachhaltiges internationales Wachstum zu ermöglichen", sagte Li Guofeng, Vorsitzender von SANY Logistics.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2873205/photo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2770994/SANY_LOGO_Logo.jpg