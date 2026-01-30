산이그룹, 두바이 지역 공급 센터 공식 출범… 그룹 해외 물류 네트워크 최적화의 핵심 이정표 마련

두바이, 아랍에미리트 2026년 1월 30일 /PRNewswire/ -- 산이그룹(SANY Group)이 1월 11일 핵심 장비의 첫 선적 물량이 성공적으로 도착함에 따라 아랍에미리트 두바이에 위치한 지역 공급 센터(이하 '센터')의 운영을 공식 개시했다고 밝혔다. 해당 센터는 중동 및 아프리카 전역 82개 국가 및 지역을 대상으로 통합 물류 서비스를 제공하게 되며, 이는 산이의 글로벌 공급망 전략에서 중요한 이정표이자 해외 물류 네트워크 재편을 위한 핵심 단계로 평가된다.

2025년 9월 착공된 본 센터는 산이그룹의 글로벌 공급망 인프라 내 전략적 허브 역할을 수행한다. 해당 프로젝트는 혁신적으로 설계된 보세 비즈니스 모델과 현장 중심의 심층 조사, 입찰 프로세스의 체계적 최적화를 통해 단 4개월 만인 2025년 12월에 예비 부품 창고 운영 및 출하라는 핵심 이정표를 달성하면서 일정 내 고품질 인도를 성공적으로 달성했다.

SANY Dubai Supply Center Officially Commences Operations and Shipments

해당 공급 센터는 디지털 창고 관리 시스템을 도입하고, 장비에 대한 지역별 운송 솔루션을 최적화함으로써 배송 효율성 제고, 전체 물류 비용 절감, 확장 가능한 지역 공급망 역량 구축을 지속적으로 추진하고 있다.

센터는 산이그룹의 물류, 서비스 및 지원 역량 강화를 위해 다음 두 가지 핵심 우선순위에 집중할 예정이다.

센터는 민첩한 대응과 향상된 서비스 신뢰성을 목표로 설계됐으며, 글로벌 물류 허브로서 두바이의 전략적 입지를 활용하고 고객 인접형 지역 유통 모델을 도입함으로써 전체 부품 배송 주기를 약 35% 단축해 서비스 성과 개선을 지원할 것으로 기대된다.

동시에 본 센터는 주요 장비에 대한 중앙 집중형 발송 및 물류 조정 허브 역할도 수행한다. 센터는 지역별 수요 계획을 통합하고 글로벌 물류 파트너와의 협업을 강화함으로써 운송 및 배송 프로세스를 더 최적화하고 있다. 이러한 모델은 이미 초기 운영 단계에서 효과적인 것으로 입증됐으며, 비용 관리, 운송 소요 시간의 안정성 및 운송 신뢰성 측면에서 가시적인 성과를 입증했다.

산이 물류(SANY Logistics)의 리궈펑(Li Guofeng) 회장은 "앞으로 두바이 지역 공급 센터는 산이그룹의 국제적 확장과 해외 공급망 역량 강화를 지원하는 핵심 플랫폼이 될 것"이라며, "이를 기반으로 산이그룹은 글로벌 배송 및 서비스 역량을 지속적으로 강화해 전 세계 고객을 더욱 효과적으로 지원하고, 지속 가능한 글로벌 성장을 실현해 나갈 것"이라고 말했다.

SOURCE SANY Group