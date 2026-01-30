SANY、ドバイ地域供給センターを正式に立ち上げ、海外物流網の最適化に大きく前進

ドバイ（アラブ首長国連邦）、2026年1月31日 /PRNewswire/ -- SANY Groupは、1月11日に基幹機器の初荷が無事に到着したことを受け、アラブ首長国連邦のドバイにある地域供給センター（以下「同センター」という）で正式に業務を開始しました。中東とアフリカの82の国と地域全体に向けた物流を目指す同センターの開設はSANYのグローバルサプライチェーン戦略における重要な節目であり、また海外物流網の再構築における大きな飛躍となるものです。

同センターは、SANYのグローバルサプライチェーンインフラの戦略的ハブとしての役割を担うべく、2025年9月に着工しました。本事業は斬新な方法で構築された保税事業モデル、徹底的な現地調査、入札プロセスの体系的な最適化により、重大目標（12月にスペアパーツの倉庫保管と出荷を開始）をわずか4ヶ月で達成し、同センターのオンタイムかつ高品質な配送体制を確立しました。

SANY Dubai Supply Center Officially Commences Operations and Shipments

また、デジタル倉庫管理システムの導入と、設備に対する地域輸送ソリューションの最適化により、配送効率の向上、全体的な物流コストの継続的な改善、拡張可能な地域サプライチェーン能力の確立を実現します。

今後に向けて、同センターはSANYのロジスティクス、サービス、および支援業務の強化に向けて、2つの重要事項に注力していきます。

• なお、同センターは細かな対応とサービスの信頼性向上を軸に設計されており、ドバイのグローバル物流ハブとしての戦略的地位を活用して、顧客に密着した地域配送モデルの導入によって部品配送サイクル全体を35％短縮し、サービスの量的・質的向上を目指します。

• 加えて、主要機材の集中配車やロジスティクスの調整拠点としての機能も有しています。同センターは、地域の需要計画を統合し、多国籍物流パートナーとの協力関係を深めることで、輸送・配送プロセスをさらなる最適化を目指します。このモデルはすでに初期の運用でその実力が実証されており、コスト管理、安定した輸送時間、輸送の信頼性において測定可能な利益をもたらしています。

SANY Logisticsの会長を務めるMr. Li Guofeng氏は、「今後、ドバイ地域供給センターには、SANY社の国際的な拡大と海外サプライチェーン能力の継続的な強化を支える重要なプラットフォームとしての機能を担うことが期待されています。これを土台として、当社は世界を舞台とした配送とサービスの能力強化を継続し、世界中のお客様への支援の改善、ひいては持続可能な成長の実現に向けてあゆみを続けていきます」と述べています。

SOURCE SANY Group