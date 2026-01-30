- SANY lanza oficialmente el Centro de Suministro Regional de Dubái, lo que marca un hito clave en la optimización de la red logística del grupo en el extranjero

DUBÁI, EAU, 30 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group ha iniciado oficialmente las operaciones de su centro regional de suministro ("el Centro") en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, tras la exitosa llegada del primer envío de equipos básicos el 11 de enero. El Centro proporcionará cobertura logística integrada a 82 países y regiones de Oriente Medio y África, lo que representa un hito significativo en la estrategia global de SANY para la cadena de suministro y un paso clave en la reconfiguración de su red logística internacional.

El centro, cuya construcción comenzó en septiembre de 2025, sirve como centro estratégico dentro de la infraestructura global de la cadena de suministro de SANY. Gracias a un modelo de negocio aduanero con una estructura innovadora, una exhaustiva investigación in situ y la optimización sistemática del proceso de licitación, el proyecto alcanzó su hito principal —el lanzamiento del almacenamiento y envío de repuestos en diciembre— en tan solo cuatro meses, garantizando así la entrega puntual y de alta calidad del centro.

El centro de suministro está implementando un sistema digital de gestión de almacenes y optimizando las soluciones regionales de transporte para equipos, lo que permite mejoras continuas en la eficiencia de las entregas, el coste logístico general y el establecimiento de capacidades escalables para la cadena de suministro regional.

El Centro se centrará en dos prioridades fundamentales para fortalecer las operaciones de logística, servicio y soporte de SANY.

Está diseñado para una respuesta ágil y una mayor fiabilidad del servicio. Al aprovechar la posición estratégica de Dubái como centro logístico global e implementar un modelo de distribución regional cercano al cliente, se espera que el centro reduzca los ciclos generales de entrega de piezas en un 35%, lo que contribuirá a un mejor rendimiento del servicio.

Mientras tanto, también funciona como centro centralizado de despacho y coordinación logística para los equipos principales. El Centro consolida la planificación regional de la demanda y profundiza la colaboración con socios logísticos globales para optimizar aún más los procesos de transporte y entrega. Este modelo ya ha demostrado su eficacia en las primeras operaciones, generando mejoras medibles en el control de costes, la consistencia del tiempo de tránsito y la fiabilidad del transporte.

"De cara al futuro, el Centro Regional de Suministro de Dubái servirá como una plataforma clave para la expansión internacional de SANY y la mejora continua de sus capacidades en la cadena de suministro internacional. Sobre esta base, SANY seguirá fortaleciendo sus capacidades globales de entrega y servicio, brindando un mejor servicio a sus clientes en todo el mundo y facilitando un crecimiento internacional sostenible", afirmó Li Guofeng, presidente de SANY Logistics.