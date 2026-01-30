SANY lance officiellement le Centre régional d'approvisionnement de Dubaï, marquant ainsi une étape clé dans l'optimisation du réseau logistique du groupe à l'étranger.

DUBAI, EAU, 30 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY a officiellement commencé ses opérations dans son centre d'approvisionnement régional (le « Centre ») à Dubaï, EAU, suite à l'arrivée de la première livraison de matériels le 11 janvier. Le Centre assurera une couverture logistique intégrée pour 82 pays et régions du Moyen-Orient et de l'Afrique, ce qui représente une étape importante dans la stratégie mondiale de SANY en matière de chaîne d'approvisionnement, et une étape clé en matière de reconfiguration de son réseau logistique à l'étranger.

SANY Dubai Supply Center Officially Commences Operations and Shipments

Le Centre, dont la construction a débuté en septembre 2025, constitue une plaque tournante stratégique au sein de l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement mondiale de SANY. Grâce à un modèle d'entreprise à la structure innovante, à des recherches approfondies sur place et à l'optimisation systématique du processus d'appel d'offres, le projet a atteint son objectif principal (lancer l'entreposage et l'expédition des pièces détachées en décembre) en seulement quatre mois, garantissant ainsi la livraison du centre dans les délais et avec une qualité irréprochable.

Le centre d'approvisionnement déploie un système de gestion numérique des entrepôts et optimise les solutions de transport régional des équipements, ce qui permet d'améliorer en permanence l'efficacité des livraisons, le coût global de la logistique et la mise en place de capacités régionales évolutives pour la chaîne d'approvisionnement.

Le Centre aura deux grandes priorités pour renforcer les opérations de logistique, de service et de soutien de SANY.

Il a vocation à apporter une réponse agile et à assurer une plus grande fiabilité de service. Fort de la position stratégique de Dubaï en tant que plateforme logistique mondiale, et en mettant en œuvre un modèle de distribution régional proche du client, le Centre devrait permettre de réduire de 35 % les cycles de livraison de pièces détachées, ce qui contribuera à améliorer la performance du service.

Dans le même temps, il fait également office de plateforme centralisée d'expédition et de coordination logistique pour les équipements principaux. Le Centre consolide la planification de la demande régionale et approfondit la collaboration avec les partenaires logistiques internationaux, afin d'optimiser les processus de transport et de livraison. Ce modèle s'est déjà révélé efficace dans les premières opérations, produisant des résultats mesurables en termes de contrôle des coûts, de régularité du temps de transit et de fiabilité du transport.

« À l'avenir, le Centre régional d'approvisionnement de Dubaï servira de plateforme clé pour soutenir le développement internationale de SANY et l'amélioration continue de ses capacités en matière de chaîne d'approvisionnement à l'étranger. Sur cette base, SANY continuera de renforcer ses capacités de livraison et de service à l'échelle mondiale, afin de mieux soutenir ses clients dans le monde entier et de favoriser une croissance internationale durable », a déclaré M. Li Guofeng, Président de SANY Logistics.

