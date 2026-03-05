A Shanghai Electric fornece equipamentos essenciais para a maior estação de armazenamento de energia de ar comprimido do mundo, agora totalmente operacional em Jiangsu, China

XANGAI, 5 de março de 2026 /PRNewswire/ -- O projeto de demonstração de Armazenamento de Energia em Ar Comprimido da Caverna de Sal de Huai'an (CAES) (o "Projeto") na província de Jiangsu, na China, que é a maior estação CAES do mundo, foi recentemente totalmente comissionado. A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) forneceu equipamentos essenciais para o Projeto, incluindo unidades de turbina a ar, geradores, motores elétricos e tanques de armazenamento de sal fundido.

A maior usina de armazenamento de energia por ar comprimido (CAES) do mundo, em Jiangsu, utiliza equipamentos da Shanghai Electric.

A Unidade 2 conseguiu conectar à rede e gerar energia em carga total na primeira tentativa, fornecendo valiosa prática de engenharia em apoio ao desenvolvimento de novos sistemas de energia da China.

O Projeto consiste em duas unidades CAES de combustão não suplementar de 300 MW, totalizando 600 MW de capacidade instalada e 2.400 MWh de armazenamento, com aproximadamente 71% de eficiência de conversão. O ar é comprimido e armazenado em cavernas de sal durante períodos de baixa demanda, depois liberado para acionar turbinas para geração de energia nos horários de pico, apoiando a estabilidade da rede por meio de corte de pico e regulação de frequência.

Utilizando cerca de 980.000 metros cúbicos de cavernas de sal localizadas entre 1.150 e 1.500 metros subterras em Huai'an, o Projeto emprega tecnologia de combustão adiabática de alta temperatura não suplementar de "sal fundido + água térmica pressurizada". Isso permite que o calor comprimido seja armazenado e reutilizado durante todo o processo sem combustão de combustíveis fósseis, proporcionando benefícios significativos de baixo carbono.

A primeira unidade de 300 MW entrou em operação em carga total em dezembro de 2025, seguida pelo recente comissionamento da Unidade 2. Com um investimento total de US$ 520 milhões, a estação totalmente operacional deve gerar 792 milhões de kWh de eletricidade anualmente, o que é suficiente para abastecer cerca de 600.000 residências. Ela economizará aproximadamente 250.000 toneladas de carvão padrão e reduzirá as emissões de CO₂ em 600.000 toneladas a cada ano, gerando um impacto mensurável na transição energética da região.

O Grupo de Geração de Energia Shanghai Electric forneceu equipamentos essenciais para o projeto, abrangendo tanto sistemas de geração de energia quanto de armazenamento térmico. O amplo escopo demonstra as capacidades integradas de engenharia da Shanghai Electric em máquinas de turbinas, equipamentos de energia e armazenamento térmico, entregando uma solução de equipamentos confiável e replicável para projetos de armazenamento de energia de longa duração em todo o mundo.

À medida que o mundo caminha rumo à neutralidade de carbono, tecnologias de armazenamento de energia de longa duração, como a CAES, são fundamentais para aumentar a resiliência da rede e permitir a integração renovável de alta penetração. Aproveitando a expertise em integração de sistemas do projeto, a Shanghai Electric está avançando na fabricação de equipamentos de alto nível e soluções integradas para apoiar a transição energética global e a modernização do sistema de energia.

Para mais informações, acesse https://www.shanghai-electric.com/group_en.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925641/Image.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric