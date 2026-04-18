Shanghai Electric relata forte desempenho em 2025, novos pedidos atingem alta recorde

XANGAI, 18 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) anunciou seus resultados de desempenho de 2025, reportando receita de RMB 126,68 bilhões (US$ 18,58 bilhões), marcando um aumento de 9,03% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia listada atingiu RMB 1,206 bilhão (US$ 176,92 milhões), um salto de 60,37% em relação ao ano anterior. O valor total de novos pedidos recebidos ao longo do ano somou RMB 172,81 bilhões (US$ 25,35 bilhões), alta de 12,50% em relação ao ano anterior, atingindo um recorde histórico.

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Na apresentação anual de resultados realizada em 2 de abril em Hong Kong, a Shanghai Electric apresentou o desempenho da empresa em 2025 e os principais dados financeiros, além de interagir com uma ampla gama de investidores institucionais e analistas sobre o desenvolvimento dos negócios e planos futuros. A empresa apresentou sólido desempenho em seus principais indicadores operacionais em 2025, com melhorias notáveis na qualidade geral dos negócios, impulsionadas por avanços em novos pedidos, inovação tecnológica e sinergia entre segmentos.

Forte crescimento na lucratividade, novos pedidos e receita por segmento

Em 2025, a Shanghai Electric alcançou avanços decisivos em setores emergentes, acelerou a execução e implantação de inovações independentes na manufatura de alta tecnologia e continuou aprofundando sua presença no mercado global.

O lucro operacional total do grupo atingiu RMB 5,02 bilhões (US$ 736,73 milhões), alta de 34,28% em relação ao ano anterior. O lucro básico por ação ficou em RMB 0,078, um aumento significativo de 62,50%.

O segmento de equipamentos de energia gerou receita de RMB 75,02 bilhões (US$ 11,01 bilhões), alta de 21,48% em relação ao ano anterior, continuando a consolidar sua posição de liderança no setor.

Foi registrado crescimento significativo nos setores de negócios de alto crescimento:

Os pedidos de equipamentos de energia eólica atingiram RMB 22,966 bilhões (+32,18%, USD 3,37 bilhões);

Os pedidos de equipamentos de energia nuclear atingiram RMB 9,888 bilhões (+25,37%, US$ 1,45 bilhão);

Os pedidos de equipamentos de geração de energia a gás totalizaram RMB 3,095 bilhões (+33,35%, US$ 454,04 milhões);

Os pedidos de serviços para usinas de energia somaram RMB 7,312 bilhões (+45,28%, US$ 1,07 bilhão).

Capacidades de inovação fortalecidas e avanços em setores emergentes

A Shanghai Electric alcançou avanços tecnológicos significativos em novas áreas, incluindo metanol verde, hidrogênio verde, armazenamento de energia e energia supercondutora, melhorando constantemente seu nível de independência tecnológica.

Na manufatura de alta tecnologia, produtos inovadores desenvolvidos internamente, como robôs humanoides, máquinas-ferramenta industriais e rolamentos de precisão, estão acelerando sua aplicação no mercado, fortalecendo ainda mais as capacidades centrais da empresa nesse setor.

Com despesas de pesquisa e desenvolvimento atingindo RMB 6,164 bilhões (US$ 904,26 milhões) em 2025, o investimento elevado e contínuo da Shanghai Electric em P&D segue sustentando a inovação tecnológica e as atualizações de produtos.

Avançando na otimização industrial e presença no mercado global

Em resposta às perguntas de investidores sobre sua atuação em robótica, desenvolvimento do negócio de equipamentos de aviação, exportações de equipamentos nucleares, perspectivas de licitações de energia a carvão e exportações de turbinas a gás, a Shanghai Electric reafirmou seu compromisso de fortalecer ainda mais sua posição em equipamentos de energia, aumentar a eficiência operacional dos equipamentos industriais e expandir suas capacidades globais de serviços integrados.

Energia tradicional: fortalecer as capacidades de regulação da rede elétrica e avançar nas modernizações de baixo carbono, ao mesmo tempo em que acelera a implementação de engenharia de tecnologias de energia nuclear e fusão nuclear.

Manufatura de alta tecnologia: ampliar o desenvolvimento de robótica, equipamentos aeroespaciais e máquinas-ferramenta avançadas, com foco em alcançar avanços em tecnologias essenciais estratégicas.

Crescimento internacional: aprofundar sua presença nos mercados externos, ao mesmo tempo em que amplia suas capacidades em dessalinização, transmissão e distribuição de energia e equipamentos energéticos.

Executando as prioridades de 2026 por meio da inovação e transformação digital

Em 2026, a Shanghai Electric continuará aprimorando sua competitividade central, tendo a inovação tecnológica como principal motor, a transformação digital como principal direção estratégica e o desenvolvimento verde como base, buscando modernizações de alto nível nas indústrias tradicionais, ampliando setores estratégicos emergentes e avançando de forma visionária em indústrias do futuro.

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Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/5922493/Shanghai_Electric_logo.jpg

FONTE Shanghai Electric