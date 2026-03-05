Shanghai Electric liefert Kernkomponenten für die weltweit größte Druckluftspeicheranlage, die nun in Jiangsu, China, voll in Betrieb ist

SHANGHAI, 5. März 2026 /PRNewswire/ -- Das Demonstrationsprojekt „Huai'an Salt Cavern Compressed Air Energy Storage" (CAES) (das „Projekt") in der chinesischen Provinz Jiangsu, die weltweit größte CAES-Anlage, wurde kürzlich vollständig in Betrieb genommen. Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) lieferte die Kernausrüstung für das Projekt, darunter Luftturbineneinheiten, Generatoren, Elektromotoren und Speichertanks für geschmolzenes Salz.

World's Largest CAES Station in Jiangsu with Shanghai Electric Equipment

Die Anlage 2 hat beim ersten Versuch erfolgreich den Netzanschluss und die Volllaststromerzeugung erreicht und damit wertvolle technische Erfahrungen für die Entwicklung des neuen chinesischen Stromnetzes geliefert.

Das Projekt umfasst zwei 300-MW-CAES-Einheiten ohne Zusatzverbrennung mit einer installierten Gesamtleistung von 600 MW und einer Speicherkapazität von 2.400 MWh bei einem Umwandlungswirkungsgrad von ca. 71 %. Luft wird in Zeiten mit geringem Bedarf komprimiert und in Salzkavernen gespeichert, um dann in Spitzenzeiten zur Stromerzeugung in Turbinen freigesetzt zu werden, wodurch die Netzstabilität durch Spitzenlastabdeckung und Frequenzregulierung unterstützt wird.

Das Projekt nutzt etwa 980.000 Kubikmeter große Salzkavernen in 1.150 bis 1.500 Metern Tiefe in Huai'an und setzt die Technologie der nicht-zusätzlichen Verbrennung mit geschmolzenem Salz und unter Druck stehendem Thermalwasser sowie adiabatischer Kompression ein.peratur und adiabatischer Kompression. Dadurch kann die komprimierte Wärme während des gesamten Prozesses ohne Verbrennung fossiler Brennstoffe gespeichert und wiederverwendet werden, was erhebliche Vorteile in Bezug auf die CO2-Reduzierung mit sich bringt.

Die erste 300-MW-Anlage erreichte im Dezember 2025 den Volllastbetrieb, gefolgt von der kürzlich erfolgten Inbetriebnahme der Anlage 2. Mit einer Gesamtinvestition von 520 Millionen US-Dollar wird das voll betriebsfähige Kraftwerk voraussichtlich jährlich 792 Millionen kWh Strom erzeugen, was ausreicht, um rund 600.000 Haushalte mit Strom zu versorgen. Dadurch werden jährlich etwa 250.000 Tonnen Standardkohle eingespart und die CO₂-Emissionen um 600.000 Tonnen reduziert, was einen messbaren Einfluss auf die Energiewende in der Region hat.

Die Shanghai Electric Power Generation Group lieferte die Kernausrüstung für das Projekt, die sowohl Stromerzeugungs- als auch Wärmespeichersysteme umfasst. Der breite Anwendungsbereich zeigt die integrierten Engineering-Fähigkeiten von Shanghai Electric in den Bereichen Turbinenmaschinen, Energieanlagen und Wärmespeicherung und liefert eine zuverlässige und reproduzierbare Ausrüstungslösung für Langzeit-Energiespeicherprojekte weltweit.

Da sich die Welt in Richtung CO₂-Neutralität bewegt, sind Langzeit-Energiespeichertechnologien wie CAES der Schlüssel zur Verbesserung der Netzstabilität und zur Ermöglichung einer hohen Durchdringung erneuerbarer Energien. Shanghai Electric nutzt die im Rahmen des Projekts gewonnenen Erfahrungen im Bereich der Systemintegration, um die Herstellung von High-End-Ausrüstung und integrierten Lösungen voranzutreiben und so die globale Energiewende und die Modernisierung der Stromversorgungssysteme zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925641/Image.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg