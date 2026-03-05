Spoločnosť Shanghai Electric dodáva základné vybavenie pre najväčšiu stanicu na svete na skladovanie energie pomocou stlačeného vzduchu, ktorá je teraz plne v prevádzke v čínskom meste Ťiang-su
Mar 05, 2026, 10:55 ET
ŠANGHAJ, 5. marca 2026 /PRNewswire/ -- Ukážkový projekt skladovania energie pomocou stlačeného vzduchu v soľnej jaskyni Chuaj-an (CAES) (ďalej len „projekt") v čínskej provincii Ťiang-su, ktorý je najväčšou stanicou CAES na svete, bol nedávno plne uvedený do prevádzky. Spoločnosť Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) dodala pre projekt základné vybavenie vrátane vzduchových turbín, generátorov, elektromotorov a zásobníkov s roztavenou soľou.
Druhý blok úspešne dosiahol pripojenie k sieti a výrobu energie na plný výkon na prvý pokus, čo poskytuje cenné inžinierske postupy na podporu rozvoja nového typu energetického systému v Číne.
Projekt pozostáva z dvoch nedoplnkových spaľovacích jednotiek CAES s výkonom 300 MW, s celkovým inštalovaným výkonom 600 MW a 2 400 MWh skladovania s účinnosťou premeny približne 71 %. Vzduch sa stlačí a ukladá v soľných jaskyniach počas období nízkej spotreby, potom sa uvoľňuje na pohon turbín na výrobu energie v čase špičky, čím sa podporuje stabilita siete prostredníctvom odstraňovania špičiek (peak shaving) a regulácie frekvencie.
Projekt využíva približne 980 000 kubických metrov soľných jaskýň nachádzajúcich sa 1 150 až 1 500 metrov pod zemou v prefektúre Chuaj-an a využíva technológiu nedoplnkového spaľovania s vysokoteplotnou adiabatickou kompresiou „roztavená soľ + tlaková termálna voda". To umožňuje ukladať a opätovne používať stlačené teplo počas celého procesu bez spaľovania fosílnych palív, čo prináša významné výhody v oblasti nízkych emisií uhlíka.
Prvý blok s výkonom 300 MW dosiahol prevádzku na plný výkon v decembri 2025, po čom nasledovalo nedávne uvedenie do prevádzky druhého bloku. S celkovou investíciou 520 miliónov USD by plne funkčná elektráreň mala ročne vyrobiť 792 miliónov kWh elektriny, čo stačí na zásobovanie približne 600 000 domácností energiou. Ušetrí sa približne 250 000 ton štandardného uhlia a znížia sa emisie CO₂ o 600 000 ton ročne, čo bude mať merateľný vplyv na energetickú transformáciu regiónu.
Spoločnosť Shanghai Electric Power Generation Group dodala pre projekt základné vybavenie, ktoré zahŕňalo systémy na výrobu energie aj akumuláciu tepla. Široký záber demonštruje integrované inžinierske schopnosti spoločnosti Shanghai Electric v oblasti turbínových strojov, energetických zariadení a akumulovania tepla, čím poskytuje spoľahlivé a replikovateľné riešenie zariadení pre projekty dlhodobého akumulovania energie po celom svete.
Keďže sa svet blíži k uhlíkovej neutralite, technológie dlhodobého skladovania energie, ako je CAES, sú kľúčové pre zvýšenie odolnosti siete a umožnenie integrácie obnoviteľných zdrojov energie s vysokou penetráciou. Vďaka odborným znalostiam v oblasti systémovej integrácie z projektu spoločnosť Shanghai Electric rozvíja výrobu špičkových zariadení a integrované riešenia na podporu globálnej energetickej transformácie a modernizácie energetických systémov.
Viac informácií nájdete na stránke https://www.shanghai-electric.com/group_en/.
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2925641/Image.jpg
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg
