Shanghai Electric destaca integração orientada por IA entre energia e industrial na Hannover Messe 2026

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Shanghai Electric

26 abr, 2026, 02:56 GMT

HANNOVER, Alemanha, 25 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727), líder global em soluções integradas para os setores de energia e industrial, está expondo na Hannover Messe 2026 sob o tema "Interlocking Energy and Industry" (Interligação entre Energia e Indústria), apresentando seus produtos de energia ecológica, soluções energéticas integradas e cenários de aplicação industrial habilitados por IA.

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Shanghai Electric destaca integração orientada por IA entre energia e indústria na Hannover Messe 2026
Shanghai Electric destaca integração orientada por IA entre energia e indústria na Hannover Messe 2026

À luz da transição energética da Europa e da crescente demanda pela adoção de IA na fabricação, a Shanghai Electric busca explorar mais oportunidades de cooperação aprofundada. Ela apresenta quatro zonas de exposição na Hannover Messe 2026: "AI for Industry" (IA para a Indústria), "Zero-Carbon Parks" (Parques de Carbono Zero), "POWER to X" e "IIoT Digital Foundation", mostrando soluções de múltiplos cenários e implantações reais de projetos internacionais que demonstram a força integrada da Shanghai Electric em promover o desenvolvimento sinérgico da cadeia industrial em seus dois setores centrais de energia e industrial.

Integração digital e IA: um novo plano para a modernização industrial

Na zona de exposição "AI for Industry", a Shanghai Electric apresentou sua série "StarCloud Intelligent Manufacturing", que inclui quase 40 modelos de IA e agentes inteligentes, cobrindo três grandes cenários de manufatura — P&D e Design, Produção e Fabricação, e Operação e Manutenção — para promover a modernização inteligente da indústria manufatureira.

O produto "Mobile Factory", baseado em equipamentos modulares em contêineres e integrando IA com tecnologia de gêmeo digital, permite manutenção remota e agendamento inteligente. Ela já realizou missões de manutenção e reparo emergencial em diversos projetos internacionais, incluindo Coreia do Sul, Indonésia e Bangladesh.

Enquanto isso, sua Plataforma de Internet Industrial desenvolvida internamente fornece soluções de transformação digital para plantas de fabricação em 13 setores, incluindo os de energia e industrial, e já conectou mais de 460.000 dispositivos.

O robô humanoide bípede "Suyuan", desenvolvido pela própria Shanghai Electric, também fez sua estreia global no evento. Equipado com articulações de alto desempenho desenvolvidas internamente e sistemas de controle inteligentes, ele é capaz de operar em cenários industriais complexos e fortalecer a fabricação industrial tradicional.

Energia ecológica: um novo marco para parques de emissão zero

Aproveitando suas sinergias de "Energia + Indústria", a Shanghai Electric está desenvolvendo soluções replicáveis para parques de emissão zero de carbono. A empresa oferece serviços personalizados de ciclo completo, desde o planejamento até a operação, juntamente com seus produtos próprios que cobrem mais da metade dos equipamentos centrais necessários, incluindo vento, solar, armazenamento, hidrogênio, microrredes e sistemas de acoplamento de múltiplas energias.

Na zona "Zero-Carbon Parks", a Shanghai Electric apresentou sua liderança em tecnologias sustentáveis, abrangendo energia eólica, solar e armazenamento de energia:

  • Energia eólica: Com destaque para a turbina offshore de 25 MW, a Shanghai Electric forneceu equipamentos e serviços de O&M para parques eólicos globais, incluindo o Senj Wind Farm na Croácia, um dos maiores projetos eólicos da Europa Central e Oriental.
  • Energia solar: Com tecnologia fotovoltaica HJT de ponta e capacidade de fornecimento em toda a cadeia da indústria de equipamentos solares térmicos, a Shanghai Electric apresenta produtos inovadores como a cabine integrada de energia solar e armazenamento.
  • Armazenamento de energia: O sistema de bateria de fluxo redox de vanádio, que utiliza eletrólito à base de água, tornou-se uma das rotas tecnológicas preferidas para armazenamento de energia em larga escala e de longa duração.

Liderando a nova fronteira do hidrogênio ecológico e dos combustíveis sustentáveis

Aproveitando seus recursos de cadeia completa em novas energias, redes inteligentes e produtos químicos ecológicos, a Shanghai Electric desenvolveu tecnologias e equipamentos centrais que abrangem toda a cadeia de valor dos combustíveis sustentáveis. A Shanghai Electric oferece soluções totalmente personalizadas e de ponta a ponta para três principais combustíveis sustentáveis: metanol ecológico, amônia ecológica e combustível sustentável de aviação (SAF), adaptadas às diferentes condições de recursos e demandas de mercado.

O projeto Taonan da Shanghai Electric em Jilin, primeiro projeto de demonstração de metanol ecológico da China, obteve a certificação completa do processo pela EU ISCC. Em março de 2026, o primeiro lote de produtos de metanol ecológico da empresa foi abastecido no navio "OSMIUM" da CMA CGM, no Porto de Yangshan, em Xangai.

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FONTE Shanghai Electric

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