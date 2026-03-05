Shanghai Electric توفر المعدات الأساسية لأكبر محطة لتخزين طاقة الهواء المضغوط في العالم تعمل بالكامل الآن في جيانغسو ، الصين

شنغهاي ، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- تم مؤخرًا الإعلان عن التشغيل الكامل للمشروع التجريبي لـ "تخزين طاقة الهواء المضغوط في الكهوف الملحية بمدينة هوايان" ("المشروع") في مقاطعة جيانغسو الصينية ، وهو أكبر محطة لتخزين طاقة الهواء المضغوط في العالم. وفرت شركة "شنغهاي إلكتريك" (Shanghai Electric) (المدرجة في بورصة هونغ كونغ بالرمز: SEHK: 2727 ، وبورصة شنغهاي بالرمز: SSE: 601727) المعدات الأساسية للمشروع ، بما في ذلك وحدات التوربينات الهوائية ، والمولدات ، والمحركات الكهربائية ، وخزانات تخزين الملح المنصهر.

حققت "الوحدة 2" بنجاح اتصال الشبكة وتوليد الطاقة بكامل الحمولة في المحاولة الأولى ، مما يوفر ممارسة هندسية قيّمة لدعم تطوير نظام الطاقة من النوع الجديد في الصين.

يتألف المشروع من وحدتين من وحدات "تخزين طاقة الهواء المضغوط" ذات الاحتراق غير التكميلي بقدرة 300 ميغاواط لكل منهما ، تبلغ إجمالي طاقة التركيبات 600 ميغاواط و 2,400 ميغاواط للتخزين ، مع كفاءة تحويل تبلغ حوالي 71٪. يتم ضغط الهواء وتخزينه في الكهوف الملحية خلال فترات انخفاض الطلب ، ثم يتم إطلاقه لتشغيل التوربينات لتوليد الطاقة في أوقات الذروة ، مما يدعم استقرار الشبكة من خلال تقليل حمل الذروة وتنظيم التردد.

باستخدام حوالي 980،000 متر مكعب من مساحة الكهوف الملحية الموجودة على عمق 1,150 إلى 1,500 متر تحت الأرض في هوايان ، يستخدم المشروع "الملح المنصهر + المياه الحرارية المضغوطة" تكنولوجيا الضغط الأدياباتيكي عالي الحرارة بالاحتراق غير التكميلي. وهذا يتيح تخزين الحرارة المضغوطة وإعادة استخدامها طوال العملية دون احتراق الوقود الأحفوري، مما يوفر فوائد كبيرة منخفضة الكربون.

وصلت الوحدة الأولى التي تبلغ قدرتها 300 ميغاوات إلى التشغيل بكامل الحمولة في ديسمبر 2025 ، تلاه تشغيل "الوحدة 2" مؤخرًا. مع إجمالي استثمار قدره 520 مليون دولار ، من المتوقع أن تولد المحطة عند التشغيل الكامل 792 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء سنويًا ، وهو ما يكفي لتزويد حوالي 600،000 أسرة بالطاقة. وسوف توفر ما يقرب من 250،000 طن من الفحم القياسي وتخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 600،000 طن كل عام ، مما يؤدي إلى تأثير قابل للقياس على انتقال الطاقة في المنطقة.

وفرت مجموعة "شنغهاي إلكتريك باور جينيريشن جروب" (Shanghai Electric Power Generation Group) المعدات الأساسية للمشروع التي تغطي كل من توليد الطاقة وأنظمة التخزين الحراري. يعرض النطاق الواسع قدرات الهندسة المتكاملة لشركة "شنغهاي إلكتريك" في معدات التوربينات، ومعدات الطاقة، والتخزين الحراري ، مما يوفر حلاً موثوقًا وقابلاً للتكرار لمشروعات تخزين الطاقة طويل الأمد في جميع أنحاء العالم.

مع تحرك العالم نحو حيادية الكربون ، تعد تقنيات تخزين الطاقة طويل الأمد مثل "تخزين طاقة الهواء المضغوط" أساسية لتعزيز مرونة الشبكات وتمكين الدمج عالي الاختراق للطاقة المتجددة. مستفيدةً من خبرة دمج الأنظمة من "المشروع"، تدفع "شنغهاي إلكتريك" باتجاه تطوير تصنيع المعدات المتطورة والحلول المتكاملة لدعم انتقال الطاقة العالمي وتحديث نظام الطاقة.

