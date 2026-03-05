Shanghai Electric поставляет основное оборудование для крупнейшей в мире электростанции с накопителем энергии на сжатом воздухе, которая теперь вышла на полную мощность в Цзянсу, Китай

ШАНХАЙ, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Недавно в китайской провинции Цзянсу был полностью введен в эксплуатацию демонстрационный проект — Хайанский накопитель энергии на сжатом воздухе с соляными кавернами (CAES) («Проект»). Он является крупнейшей в мире станцией CAES. Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE: 601727) поставила основное оборудование для проекта, включая воздушные турбинные установки, генераторы, электродвигатели и резервуары для хранения расплавленной соли.

World's Largest CAES Station in Jiangsu with Shanghai Electric Equipment
World's Largest CAES Station in Jiangsu with Shanghai Electric Equipment

Блок 2 был успешно подключен к сети и достиг выработки электроэнергии при полной нагрузке с первой попытки, что является ценным опытом с инженерной точки зрения в поддержку развития энергосистемы нового типа в Китае.

Проект состоит из двух установок CAES, работающих без сжигания топлива, мощностью 300 МВт, общей установленной мощностью 600 МВт и емкостью хранилища 2 400 МВт-ч, с КПД преобразования примерно 71 %. Воздух сжимается и хранится в соляных кавернах в периоды низкого спроса, а затем высвобождается, чтобы запустить турбины для выработки электроэнергии в периоды большого спроса, поддерживая стабильность сети за счет ограничения пиковой нагрузки и регулирования частоты.

В проекте используются соляные каверны объемом около 980 000 кубических метров, расположенные на глубине от 1 150 до 1 500 метров под землей в Хуайане, и технология высокотемпературного адиабатического сжатия «расплавленная соль + термальная вода под давлением» без сжигания дополнительного топлива. Это позволяет хранить и повторно использовать сжатое тепло на протяжении всего процесса без сжигания ископаемого топлива, обеспечивая значительные преимущества с точки зрения низкого углеродного следа.

Первый блок мощностью 300 МВт достиг полной нагрузки в декабре 2025 года, после чего недавно был введен в эксплуатацию 2 блок. Ожидается, что при общем объеме инвестиций в размере $520 млн полностью функционирующая станция будет вырабатывать 792 млн кВт-ч электроэнергии в год, что достаточно для снабжения электроэнергией около 600 000 домашних хозяйств. Это позволит сэкономить около 250 000 тонн стандартного угля и сократить выбросы CO₂ на 600 000 тонн в год, оказывая ощутимое влияние на энергетический переход региона.

Shanghai Electric Power Generation Group поставила основное оборудование для проекта — как системы для выработки электроэнергии, так и системы аккумулирования тепла. Широкий спектр поставленного оборудования демонстрирует интегрированные инженерные возможности Shanghai Electric в области турбинного оборудования, энергетического оборудования и накопления тепла, поставляя надежное и воспроизводимое оборудование для долгосрочных проектов накопления энергии по всему миру.

По мере того, как мир движется к углеродной нейтральности, технологии долгосрочного хранения энергии, такие как CAES, являются ключом к повышению устойчивости сети и обеспечению интеграции высокой доли возобновляемых источников энергии. Используя опыт системной интеграции данного проекта, Shanghai Electric продвигает производство высококачественного оборудования и интегрированных решений для поддержки глобального энергетического перехода и модернизации энергосистемы.

За дополнительной информацией обращайтесь на веб-сайт: https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2925641/Image.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/Shanghai_Electric_logo.jpg

